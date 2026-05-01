प्रविण दाभोळकर | Updated: May 1, 2026, 04:19 PM IST
दररोज ₹10000000 ची इंधन बचत अन् जगात कुठेच नाही असं आश्चर्य; 'कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प' गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये!
कनेक्टिंग लिंक रेकॉर्ड

Missing Link Project: मुंबई-पुणे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणारा 'कनेक्टिंग लिंक' प्रकल्प आता केवळ एक रस्ता उरलेला नसून, तो अभियांत्रिकीचा एक अद्भुत चमत्कार ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येत असलेला बोगदा जगातील 'सर्वात रुंद बोगदा' म्हणून जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

 थेट 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा 'यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग' (Expressway) हा नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र, आता या मार्गावरील खोपोली ते लोणावळा दरम्यानचा 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) प्रकल्प संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. या प्रकल्पातील बोगद्याची भव्यता इतकी आहे की, त्याची नोंद आता थेट 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये होणार आहे. 

जगातील सर्वात रुंद बोगदा

या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे खालापूर आणि कुशगाव दरम्यान बांधले जाणारे दोन समांतर बोगदे. या बोगद्यांची रुंदी तब्बल 23.75 मीटर इतकी आहे. इतक्या मोठ्या रुंदीचा बोगदा जगात सध्या कुठेही अस्तित्वात नाही. आधुनिक 'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड' (NATM) चा वापर करून हे बांधकाम करण्यात आले आहे. 4 पदरी वाहतुकीसाठी डिझाइन केलेले हे बोगदे तांत्रिकदृष्ट्या भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारे ठरले आहेत.

प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत 

सध्या मुंबई-पुणे प्रवासात लोणावळ्याचा खंडाळा घाट हा प्रवाशांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतो. वळणावळणाचा रस्ता आणि चढ-उतारामुळे वाहनांचा वेग मंदावतो. मात्र, 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रवाशांना हा अवघड घाट चढण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे मुंबई ते पुणे प्रवासातील अंतर 6 किलोमीटरने कमी होणार असून, प्रवासाच्या वेळेत किमान 20 ते 25 मिनिटांची बचत होणार आहे.

'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद निश्चित

या प्रकल्पाच्या भव्यतेची दखल जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने (MSRDC) केलेल्या दाव्यानुसार, हा जगातील सर्वात रुंद बोगदा असल्याने 'गिनीज बुक'च्या टीमने यापूर्वीच याची पाहणी केली आहे. या विक्रमामुळे भारतीय रस्ते बांधणी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान जगासमोर सिद्ध होणार आहे. केवळ लांबीसाठी नव्हे, तर रुंदी आणि सुरक्षिततेसाठी हा प्रकल्प जागतिक मापदंड ठरेल.

 'टनेल कंट्रोल सिस्टम'चा वापर 

हा बोगदा सह्याद्रीच्या कठीण पाषाणातून मार्ग काढत तयार करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात या भागात होणारी अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन अत्यंत सुरक्षित अशा 'टनेल कंट्रोल सिस्टम'चा वापर येथे केला आहे. जमिनीखाली शेकडो फूट खोल असलेल्या या बोगद्यात अत्याधुनिक वायुविजन (Ventilation) आणि प्रकाश व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांना गुदमरल्यासारखे वाटणार नाही.

केबल स्टेड पूल

या प्रकल्पात केवळ बोगदाच नाही, तर एक महाकाय 'केबल स्टेड' पूल देखील बांधला जात आहे. हा पूल व्हर्जिन व्हॅलीतून जाणार असून त्याची उंची जमिनीपासून जवळपास 100 मीटरपेक्षा जास्त असेल. पावसाळ्यात ढगांच्या दुलईतून जाणारा हा रस्ता प्रवाशांना स्वित्झर्लंडमधील रस्त्यांचा अनुभव देईल. हा पूल देखील आधुनिक वास्तुकलेचा एक उत्कृष्ट नमुना मानला जात आहे.

सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना 

द्रुतगती मार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी या बोगद्यात विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. दर 300 मीटरवर दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे 'क्रॉस पॅसेज' देण्यात आले आहेत. एखादी दुर्घटना घडल्यास प्रवाशांना दुसऱ्या बोगद्यातून सुरक्षित बाहेर काढता येईल. तसेच, पूर्ण बोगदा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली असेल आणि आग प्रतिबंधक यंत्रणा (Fire Fighting System) चोवीस तास सज्ज असेल.

राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती

मुंबई आणि पुणे ही महाराष्ट्राची दोन आर्थिक इंजिने आहेत. या दोन शहरांमधील दळणवळण जेवढे वेगवान होईल, तेवढी राज्याची प्रगती जलद होईल. इंधनाची बचत, वेळेची बचत आणि मालाची जलद वाहतूक यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल. 2025 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. हा मार्ग महाराष्ट्राच्या विकासाची 'लाईफलाईन' ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

