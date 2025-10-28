सोनं-चांदी खरेदी करून घरातच ठेवताय? CA ने दिला धोक्याचा इशारा, सांगितली कारण

Digital Gold: भारतात आजही सोनं आणि चांदीला अधिक महत्त्व दिलं जात. अजूनही भारतीय सोनं-चांदी गुंतवणुक म्हणून नव्हे तर परंपरा म्हणून खरेदी केले जातात. पण सोनं फक्त दागिने म्हणून नव्हे तर सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. मात्र चार्टर्ड अकाउंटेट नितीन कौशिक यांचे मात्र वेगळेच मत आहे. त्यांच्या मतानुसार, या मौल्यवान धातुंमध्ये गुंतवणुक न करण्याचा सल्ला देतात.
त्यांच्या म्हणण्यांनुसार, सोनं सुरक्षित वाटते कारण आपण त्याला स्पर्श करु शकतो. मात्र अधिकाधिक लोक फिजिकल गोल्डमध्ये गुंतवणुक करत नाही. कारण फिजिकल गोल्डमध्ये गुंतवणुक ही भावनात्मक असते. त्यामुळं गुंतवणुकदार त्यामागे असलेले शुल्क पाहत नाही. हे शुल्क अनेकदा नफा कमी करू शकतो.
कौशिक यांच्या म्हणण्यांनुसार, सोनं-चांदीतील गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करु नये. तर यात गुंतवणुक करण्याची स्मार्ट पद्धत डिजीटल इन्वेस्टमेंटदेखील आहे. फिजिकल गोल्ड किंवा चांदी खरेदी करण्याचा अर्थ आहे रिटेल प्राइज देणे. यात डिलर मार्जिन, 3 टक्के जीएसटी आणि ज्वेलरी प्रमाणे 5 ते 8 टक्के मेकिंग चार्जचे शुल्क असू शकते. पण जेव्हा तुम्ही ते विकण्यासाठी जाता तेव्हा तुम्हाला घाउक किंमतच मिळते. म्हणजे पहिल्या दिवसांपासूनच तुम्हाला नुकसान सहन करावं लागतं.
कौशिक यांनी म्हटलं आहे की,जर तुम्ही 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या हिशोबाने सोनं खरेदी करता आणि दुसऱ्या दिवशी विक्री करण्यासाठी जाता तेव्हा 1.18 लाख रुपये तुम्हाला मिळतात. म्हणजेच 4 हजारांचे नुकसान होते. मार्केटमध्ये कोणताही चढ-उतार नसताना तुम्हाला नुकसान झेलावे लागते. या व्यतिरिक्त डिजीटल गोल्ड, सिल्व्हर ETF आणि म्युच्युअल फंडवर शुल्क कमी असते. साधारणतः 0.5 रुपये ते 2 रुपये प्रति ग्रॅम (500 रुपये ते 2,000 रुपये प्रति किलोग्रॅम). यावर मेकिंग चार्जदेखील लागत नाही. गुंतवणुकदारांना वर्षाला काही शुल्क द्यावे लागते. मात्र हे शुल्क खरेदी-विक्रीच्या तुलनेने खूपच कमी असते.
फिजिकल सोनं सुरक्षितपणे गुंतवणुक केले पाहिजे. बहुतेकदा बँक लॉकरमध्ये, जिथे वार्षिक शुल्क ₹1000 ते ₹10000 पर्यंत असते. कौशिक असंही पुढे म्हणतात की, यामुळं चोरी होण्याची शक्यता असते.पण डिजीटल सोनं आणि चांदी हे ओझे कमी करते.गोल्ड ईटीएफ किंवा डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्ममधील गुंतवणूक विमाधारक आणि ऑडिट केलेल्या व्हॉल्टद्वारे समर्थित असते. गुंतवणूकदार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मौल्यवान धातूचा मालक असतो. कौशिक स्पष्ट करतात की डिजिटल सोन्यात ₹10 लाख गुंतवल्याने शून्य स्टोरेज जोखीम येते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्वरित खरेदी, विक्री किंवा रिडीम करण्याची परवानगी मिळते