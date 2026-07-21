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'मोदींनी सर्व नालायक मंत्र्यांना पाठीशी घालून...', सीतारामन, राजनाथ, जयशंकर अन्...; ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नावांचा पाढाच वाचला

"‘नीट’ परीक्षेचे पेपर फोडण्याची जबाबदारी प्रधानांच्याच शिरावर येते व त्याची शिक्षा त्यांना मिळायला हवी," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:14 AM IST
'मोदींनी सर्व नालायक मंत्र्यांना पाठीशी घालून...', सीतारामन, राजनाथ, जयशंकर अन्...; ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नावांचा पाढाच वाचला
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून केंद्रीय मंत्रिमडळावर निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'मोदींनी सर्व नालायक मंत्र्यांना पाठीशी घालून...', सीतारामन, राजनाथ, जयशंकर अन्...; ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नावांचा पाढाच वाचला
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