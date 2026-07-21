'मोदींनी सर्व नालायक मंत्र्यांना पाठीशी घालून...', सीतारामन, राजनाथ, जयशंकर अन्...; ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नावांचा पाढाच वाचला

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घेतला जात नाहीये असा सवाल केला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांवरही निशाणा साधला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी कधी आणि कसे चुकले याचा पाढा वाचताना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं, "धर्मेंद्र प्रधान असे कोण लागून गेले आहेत? ते काय सरकारचे जावई आहेत की मोदी यांचे मानसपुत्र?" असा सवाल केला आहे.
"देशातल्या विविध भागांतून झुरळांच्या आंदोलनाच्या बातम्या येत असल्या तरी शिक्षणाचे मंदिर भ्रष्ट करणाऱ्या धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्यायला मोदी तयार नाहीत. धर्मेंद्र प्रधान असे कोण लागून गेले आहेत? ते काय सरकारचे जावई आहेत की मोदी यांचे मानसपुत्र? ते कुणाचे कोणीही असोत, त्यांनी भारतीय तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे. ‘नीट’ परीक्षेचे पेपर फोडण्याची जबाबदारी प्रधानांच्याच शिरावर येते व त्याची शिक्षा त्यांना मिळायला हवी," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"मोदी अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांचा राजीनामा घेत नाहीत. चीनने लडाखमध्ये जमीन गिळली तरी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा राजीनामा घेत नाहीत. न्यायव्यवस्था बाजारात लिलावासाठी उपलब्ध आहे तरी सरन्यायाधीश आणि कायदा मंत्र्यांचा राजीनामा घेत नाहीत. संविधानाच्या 10 व्या अनुच्छेदात ‘फूट’ आणि पक्षांतराला मान्यता नसतानाही लोकसभा अध्यक्ष ‘गद्दार’ खासदारांच्या गटाला मान्यता देत आहेत. या संविधानद्रोहाविरुद्ध लोकसभा अध्यक्षांचा राजीनामा घेत नाहीत. देशाचे परराष्ट्र धोरणदेखील पूर्ण फसले असले तरी त्या खात्याचे मंत्री जयशंकर यांचा राजीनामा मोदी घेत नाहीत. अयोध्येतील राम मंदिर लुटले जात आहे तरी मोदी राम मंदिर न्यासाचा राजीनामा घेत नाहीत," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"देशात कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाने अराजक पेटले आहे, मणिपूर जळत आहे, भ्रष्टाचार टोकाला गेला आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणा, निवडणूक आयोगाने लाज सोडली आहे, तरी गृहमंत्री अमित शहांचा राजीनामा मोदी घेत नाहीत. या सर्व नालायक मंत्र्यांना पाठीशी घालून देश बरबाद करण्याचा ‘द्रोह’ मोदी करत आहेत. म्हणून लाखो झुरळे संसद भवनावर धडक देऊन मोदी यांचा राजीनामा मागत आहेत. मोदी हे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कर्तव्यास मुकले आहेत. हा देशद्रोह आहे. मोदी हे 12 वर्षांत 12 लाख वेळा देशाशी खोटे बोलले आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या अंधभक्तांनी लोकशाहीची प्रतिष्ठा नष्ट केली. देशातील निवडणुका आणि निकाल चोरण्यात आले. मोदी यांचा भंपकपणा उघडा पडला आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.