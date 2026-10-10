/दिल्लीत पुन्हा आंदोलन पेटलं, सोनम वांगचुक आहेत कुठे? मोठं कारण आलं समोर

लडाखमधील पर्यावरण चळवळीचे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या काही तास आधी वांगचुक यांनी समाजमाध्यमांवर चित्रफीत प्रसिद्ध करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. राजकीय प्रश्नांबरोबरच पर्यावरणीय संकटांनाही महत्त्व देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉक्रोच जनता पार्टीने 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सोनम वांगचुक सहभागी होतील का, याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर त्यांनी चित्रफितीद्वारे आपण दिल्लीत येऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे त्यांनी कौतुकही केले. मात्र, प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसले तरी त्यांनी आंदोलकांना शुभेच्छा दिल्या.
आपल्या संदेशात वांगचुक यांनी प्रसिद्ध उर्दू कवी फैज अहमद फैज यांच्या कवितेचा संदर्भ दिला. राजकारणाव्यतिरिक्तही जगात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, असा आशय त्यांनी या ओळींच्या माध्यमातून मांडला. राजकीय समस्यांवर संघर्ष करणे महत्त्वाचे आहे; मात्र नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणीय संकटांचा सामना करणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आपण आंदोलनात सहभागी होण्याऐवजी सध्या लडाखमध्ये राहून पर्यावरणाशी संबंधित कामांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वांगचुक यांनी सांगितले की, लडाखमध्ये हिवाळा जवळ येत असल्याने पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हिमनदीशी संबंधित संकटांचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. कृत्रिम हिमनद्या तयार करण्याचे प्रयोग तसेच हिमनदीच्या सरोवरांमधून अचानक पूर येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर त्यांचा भर आहे. हिमालयीन भागातील २०० हून अधिक संभाव्य धोकादायक हिमनदी सरोवरांमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांचा त्यांनी उल्लेख केला. या कामांसाठी सध्या त्यांची उपस्थिती लडाखमध्ये अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वांगचुक यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विविध गटांना एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. वेगवेगळ्या गटांत विभागले जाण्याऐवजी एकजुटीने संघर्ष केल्यास आंदोलन अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटले. राजकीय प्रश्नांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडावी आणि मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम करावे, असा संदेश त्यांनी दिला. आंदोलनाच्या उद्दिष्टांबाबत एकमत आणि नेतृत्वातील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांच्या संदेशातून अधोरेखित झाले.
वांगचुक यांनी विशेषतः तरुणांना कोणत्याही परिस्थितीत शांतता न सोडण्याचे आवाहन केले. आंदोलनादरम्यान परिस्थिती कितीही कठीण झाली, तरी अहिंसेचा मार्ग सोडू नये, असे त्यांनी सांगितले. महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा संदर्भ देत शांततापूर्ण आंदोलनाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. यापूर्वी जंतरमंतरवरील आंदोलनातही शांततेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होणार नसले, तरी वांगचुक यांनी आंदोलनकर्त्यांना एकजूट, संयम आणि शांततेचा संदेश दिला आहे.