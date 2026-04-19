संपूर्ण जगात सर्वात जास्त चमकतायत भारतातील 2 राज्य,NASA च्या वर्ल्ड मॅपमध्ये दिसलं थक्क करणारं दृश्य; असं का घडलं?

NASAs Night World Map: अमेरिकेच्या नासा स्पेस एजन्सीने नुकताच एक अनोखं जागतिक नाईट लाइट मॅप जाहीर केला. 2014 ते 2022 या नऊ वर्षांत रात्री घेतलेल्या 11.6 लाख उपग्रह फोटोचं विश्लेषण करून हे चित्र तयार करण्यात आलं आहे. या मॅपमध्ये पृथ्वीवर रात्रीच्या प्रकाशात कशी बदलला?, याचं स्पष्ट चित्र यातून दिसतं. उत्तर भारतातील यूपी-बिहार पट्टा या चित्रात सर्वात चमकदार ठरला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अंतराळातून पाहिलं असता यूपी बिहार अत्यंत उजळलेलं दिसलं. रात्रीच्या मिठ्ठ काळोखातही यूपी बिहारमध्ये प्रकाश मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतोय. यूपी आणि बिहारचा पट्टा सोनेरी झालेला दिसतो. याचा अर्थ साधा आहे – या भागात रात्री वीज आणि शहरी विकास झपाट्याने वाढलाय. पूर्वी बिहारमध्ये फक्त 6-8 तास वीज मिळत होती. आता 21-23 तास सतत पुरवठा होतो. जनसंख्येची घनता, नवे उद्योग आणि गावोगावी वीज पोहोचल्यामुळे रात्रंदिवस प्रकाश पसरला आहे.
कनेक्टिकट विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ टियान ली आणि झे झू यांच्या नेतृत्वात हा अभ्यास झाला. नासाच्या व्हिजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडिओमीटर सूट (VIIRS) या उपकरणाने घेतलेल्या छायाचित्रांचा नवीन अल्गोरिदम वापरून विश्लेषण केलं गेलं. छोट्या-छोट्या प्रकाश स्रोतांनाही म्हणजेच टोल नाक्यावरील दिवेही हा मॅप टिपू शकतो. 60° दक्षिण ते 70° उत्तर अक्षांशांमधील सर्व वस्ती असलेल्या भागांचा समावेश आहे.
Earth isn’t just getting brighter—some areas are brightening and others are dimming because of changes in nighttime lights.
The finding comes from analyzing 1.16 million NASA satellite images taken every night for nine years. pic.twitter.com/1kFso4QE1k
भारत, चीन, मध्य पूर्व आणि मध्य अमेरिका या भागांत सोनेरी रंग जास्त आहे. म्हणजे रात्रीचा प्रकाश वाढलाय. यूपी-बिहारमध्ये शहरीकरण, वीज योजनांचा वेगवान विस्तार आणि औद्योगिक विकास यामुळे हे घडलं. प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढ आणि जनघनता याचा फायदा रोशनीच्या रूपात स्पष्ट दिसतो. बिहार पूर्वी ‘पिछडलेला’ समजला जायचा, पण या मॅपने त्याची प्रगती जगासमोर आणली.
अमेरिकेच्या पश्चिमेकडे सोनेरी, तर पूर्वेकडे जास्त जांभळा-केशरी रंग आहे. युरोपचा बहुतेक भाग जांभळा दाखवतो – म्हणजे तिथे रात्रीचा प्रकाश कमी झाली. भारत-चीनसारख्या विकासशील देशांत मात्र तेजीने वाढ झाली. हे चित्र सांगतं की, विकास आणि ऊर्जा वापर यांच्यात थेट संबंध आहे.
"बिहार ज्ञानाची भूमी आता प्रकाशाची भूमी बनली आहे!" दुसऱ्याने लिहिलं, "गेल्या 10-15 वर्षांत भारताची सर्वात मोठी कामगिरी हीच आहे – गावोगावी वीज, उद्योग आणि वेगवान आर्थिक वाढ." बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्रींना टीका करणारेही वीजपुरवठ्याची प्रशंसा करत आहेत.
“ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या माहितीचा हा खजिना आहे.”, असे नासाच्या गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटरचे उपमहासंचालक मिगुएल रोमन म्हणतात. हा मॅप फक्त लख्ख प्रकाश दाखवत नाही, तर शहरी विकास, पर्यावरण आणि ऊर्जा धोरणं यांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. पृथ्वीवरचा विकास आपल्याला कसा दिसतो? आणि तो कसा मोजता येतो?, हे यातून शिकता येतं. प्रगती आकाशातही चमकते, हे बिहार-यूपी पट्ट्याने जगाला दाखवून दिलं.