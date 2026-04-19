संपूर्ण जगात सर्वात जास्त चमकतायत भारतातील 2 राज्य,NASA च्या वर्ल्ड मॅपमध्ये दिसलं थक्क करणारं दृश्य; असं का घडलं?

NASA Earth: पृथ्वीवरचा विकास आपल्याला कसा दिसतो? आणि तो कसा मोजता येतो?, हे यातून शिकता येतं. प्रगती आकाशातही चमकते, हे बिहार-यूपी पट्ट्याने जगाला दाखवून दिलं.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 19, 2026, 04:19 PM IST
NASAs Night World Map: अमेरिकेच्या नासा स्पेस एजन्सीने नुकताच एक अनोखं जागतिक नाईट लाइट मॅप जाहीर केला. 2014 ते 2022 या नऊ वर्षांत रात्री घेतलेल्या 11.6 लाख उपग्रह फोटोचं विश्लेषण करून हे चित्र तयार करण्यात आलं आहे. या मॅपमध्ये पृथ्वीवर रात्रीच्या प्रकाशात कशी बदलला?, याचं स्पष्ट चित्र यातून दिसतं. उत्तर भारतातील यूपी-बिहार पट्टा या चित्रात सर्वात चमकदार ठरला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.  

बिहार-यूपी पट्टा का एवढा उजळला?

अंतराळातून पाहिलं असता यूपी बिहार अत्यंत उजळलेलं दिसलं. रात्रीच्या मिठ्ठ काळोखातही यूपी बिहारमध्ये प्रकाश मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतोय. यूपी आणि बिहारचा पट्टा सोनेरी झालेला दिसतो. याचा अर्थ साधा आहे – या भागात रात्री वीज आणि शहरी विकास झपाट्याने वाढलाय. पूर्वी बिहारमध्ये फक्त 6-8 तास वीज मिळत होती. आता 21-23 तास सतत पुरवठा होतो. जनसंख्येची घनता, नवे उद्योग आणि गावोगावी वीज पोहोचल्यामुळे रात्रंदिवस प्रकाश पसरला आहे. 

उपग्रह तंत्रज्ञान कसं काम करंत?

कनेक्टिकट विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ टियान ली आणि झे झू यांच्या नेतृत्वात हा अभ्यास झाला. नासाच्या व्हिजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडिओमीटर सूट (VIIRS) या उपकरणाने घेतलेल्या छायाचित्रांचा नवीन अल्गोरिदम वापरून विश्लेषण केलं गेलं. छोट्या-छोट्या प्रकाश स्रोतांनाही म्हणजेच टोल नाक्यावरील दिवेही हा मॅप टिपू शकतो. 60° दक्षिण ते 70° उत्तर अक्षांशांमधील सर्व वस्ती असलेल्या भागांचा समावेश आहे. 

भारतात झपाट्याने प्रगती

भारत, चीन, मध्य पूर्व आणि मध्य अमेरिका या भागांत सोनेरी रंग जास्त आहे. म्हणजे रात्रीचा प्रकाश वाढलाय. यूपी-बिहारमध्ये शहरीकरण, वीज योजनांचा वेगवान विस्तार आणि औद्योगिक विकास यामुळे हे घडलं. प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढ आणि जनघनता याचा फायदा रोशनीच्या रूपात स्पष्ट दिसतो. बिहार पूर्वी ‘पिछडलेला’ समजला जायचा, पण या मॅपने त्याची प्रगती जगासमोर आणली. 

जगातील इतर भागांशी तुलना

अमेरिकेच्या पश्चिमेकडे सोनेरी, तर पूर्वेकडे जास्त जांभळा-केशरी रंग आहे. युरोपचा बहुतेक भाग जांभळा दाखवतो – म्हणजे तिथे रात्रीचा प्रकाश कमी झाली. भारत-चीनसारख्या विकासशील देशांत मात्र तेजीने वाढ झाली. हे चित्र सांगतं की, विकास आणि ऊर्जा वापर यांच्यात थेट संबंध आहे. 

सोशल मीडियावर खळबळ

नासा अर्थने 16 एप्रिलला एक्स (ट्विटर) वर हा फोटो शेअर केला तेव्हा लोक आश्चर्यचकित झाले. एका युजरने म्हटलं, “बिहार ज्ञानाची भूमी आता प्रकाशाची भूमी बनली आहे!” दुसऱ्याने लिहिलं, “गेल्या 10-15 वर्षांत भारताची सर्वात मोठी कामगिरी हीच आहे – गावोगावी वीज, उद्योग आणि वेगवान आर्थिक वाढ.” बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्रींना टीका करणारेही वीजपुरवठ्याची प्रशंसा करत आहेत. ॉॉ

या अभ्यासाचं महत्त्व किती?

“ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या माहितीचा हा खजिना आहे.”, असे नासाच्या गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटरचे उपमहासंचालक मिगुएल रोमन म्हणतात. हा मॅप फक्त लख्ख प्रकाश दाखवत नाही, तर शहरी विकास, पर्यावरण आणि ऊर्जा धोरणं यांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. पृथ्वीवरचा विकास आपल्याला कसा दिसतो? आणि तो कसा मोजता येतो?, हे यातून शिकता येतं. प्रगती आकाशातही चमकते, हे बिहार-यूपी पट्ट्याने जगाला दाखवून दिलं.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

