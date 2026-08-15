/15 ऑगस्ट भारत स्वतंत्र झाला, पण गोवा 14 वर्षे परकीय सत्तेखाली का राहिला? जाणून घ्या ‘ऑपरेशन विजय’ची संपूर्ण कहाणी

Independence Day 2026: 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत ब्रिटिश राजवटीतून स्वतंत्र झाला. देशाने स्वातंत्र्याचा नवा अध्याय सुरू केला, मात्र त्याच वेळी भारताच्या भूभागातील प्रत्येक प्रदेश भारतीय संघराज्याचा भाग झाला नव्हता. गोवा, दमण आणि दीव यांसारख्या प्रदेशांवर अजूनही परकीय सत्तांचे नियंत्रण होते. यापैकी गोव्यावर पोर्तुगालचे राज्य होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही पोर्तुगालने गोव्यावरील आपला ताबा सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे देश स्वतंत्र होऊनही गोव्याला भारताचा भाग होण्यासाठी आणखी 14 वर्षे वाट पाहावी लागली.
गोव्यावर पोर्तुगीजांचे नियंत्रण अनेक शतकांपासून होते. पोर्तुगालने गोव्याला केवळ वसाहत मानण्याऐवजी तो आपल्या देशाचाच एक भाग असल्याचा दावा केला. त्यामुळे भारताने गोवा भारतात विलीन करण्याची मागणी केली, तरी पोर्तुगीज सरकार माघार घेण्यास तयार नव्हते. भारत सरकारने सुरुवातीला या प्रश्नाचा तोडगा लष्करी मार्गाने नव्हे, तर चर्चा आणि राजनैतिक प्रयत्नांतून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारताची भूमिका स्पष्ट होती की, परकीय वसाहतवादाचा अंत व्हावा आणि गोव्याला भारताशी जोडले जावे.
मात्र पोर्तुगालने भारताची मागणी मान्य केली नाही. परिणामी गोव्याचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला.
दरम्यान, गोव्यातील जनतेमध्येही पोर्तुगीज राजवटीविरोधात असंतोष वाढत होता. स्वातंत्र्यसैनिक, स्थानिक कार्यकर्ते आणि भारतातील विविध भागांतून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी गोवा मुक्त करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. सत्याग्रह, निदर्शने आणि विविध लोकचळवळींच्या माध्यमातून पोर्तुगीज राजवटीला विरोध करण्यात आला. गोव्याचे भारताशी एकीकरण व्हावे, ही मागणी हळूहळू अधिक तीव्र होत गेली.
पोर्तुगीज प्रशासनाने मात्र या आंदोलनांवर कठोर कारवाई केली. त्यामुळे गोव्याच्या मुक्तीचा प्रश्न केवळ भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील राजनैतिक वाद राहिला नाही, तर तो गोमंतकीय जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेशीही जोडला गेला.
राजनैतिक प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळत नसल्याने अखेर भारत सरकारने लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला. डिसेंबर 1961 मध्ये भारतीय सशस्त्र दलांनी ‘ऑपरेशन विजय’ सुरू केले. या कारवाईचा उद्देश गोवा, दमण आणि दीव येथील पोर्तुगीज सत्ता संपुष्टात आणणे हा होता. भारतीय लष्कराच्या कारवाईला वेगाने यश मिळाले. पोर्तुगीज सैन्याने प्रतिकार केल्यानंतर अखेर आत्मसमर्पण केले आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या पोर्तुगीज राजवटीचा गोव्यात अंत झाला.
19 डिसेंबर 1961 हा गोव्याच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला. याच दिवशी गोवा प्रभावीपणे भारतीय नियंत्रणाखाली आला आणि गोव्याच्या मुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या घटनेमुळे भारताच्या राजकीय आणि भौगोलिक एकीकरणाला मोठे बळ मिळाले. स्वातंत्र्यानंतरही देशाच्या काही भागांवर असलेले परकीय नियंत्रण संपुष्टात आणण्याच्या प्रक्रियेतील हा एक निर्णायक टप्पा होता.
यानंतर गोवा, दमण आणि दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. पुढे 30 मे 1987 रोजी गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला.
भारताचा स्वातंत्र्यदिन म्हणजे केवळ 15 ऑगस्ट 1947 ही एक तारीख नव्हे. ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतरही भारताच्या काही भागांवर परकीय राजवट कायम होती. गोव्याचे उदाहरण हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण गोव्यावरील पोर्तुगीज राजवट संपण्यासाठी 1961 साल उजाडावे लागले. ‘ऑपरेशन विजय’मुळे गोवा भारतीय संघाचा भाग बनला आणि देशाच्या एकीकरणातील एक महत्त्वाचा अध्याय पूर्ण झाला. म्हणूनच गोव्याची मुक्ती ही केवळ एका प्रदेशाच्या सत्तांतराची घटना नव्हती. ती वसाहतवादाच्या अखेरच्या टप्प्याविरुद्धचा संघर्ष, गोमंतकीय जनतेची स्वातंत्र्याची इच्छा आणि भारताच्या राष्ट्रीय एकीकरणाची कहाणी होती.