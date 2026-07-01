/हिंदू विवाह नोंदणी करुनही बेकायदेशीर का ठरवलं लग्न?, न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय घडलं नेमकं?

हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत विवाहाची वैधता कोणत्या अटींवर ठरते, याबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. संबंधित समाजाच्या प्रथा आणि विधीनुसार सप्तपदी हा विवाहसोहळ्याचा आवश्यक भाग असल्यास, तो विधी पूर्ण झाल्याशिवाय विवाह कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हिंदू विवाहाच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण मिळाले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 7 नुसार विवाह संबंधित समुदायातील रूढी, परंपरा आणि धार्मिक विधींप्रमाणे पार पडणे आवश्यक आहे. जर त्या परंपरेत सप्तपदी अनिवार्य असेल, तर सात फेऱ्यांशिवाय विवाह पूर्ण झाल्याचे मानता येणार नाही. त्यामुळे केवळ हार घालणे, फोटो काढणे किंवा काही धार्मिक विधी केल्याने विवाह वैध ठरत नाही, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
हे प्रकरण युनायटेड किंगडममध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिक कौशल याने दाखल केलेल्या एका अपिलातून उद्भवले. माझे लग्न कधीही कायदेशीररीत्या संपन्न झाले नव्हते; तरीही, संबंधित महिलेने विवाह प्रमाणपत्राचा आधार घेत आपण त्याची पत्नी असल्याचा दावा केला, असा दावा कौशलने कोर्टात केला. कौशलने आपण त्या महिलेशी लग्न केले नव्हते किंवा तिच्यासोबत कधीही राहिलो नव्हतो, असे ठामपणे सांगूनही कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला तो विवाह अमान्य (शून्य) घोषित करण्यास नकार दिला होता. या प्रतिकूल निकालानंतर, त्याने गुजरात उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले.
हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 7 हे विवाहाच्या वैधतेचा पाया आहे. या कलमानुसार विवाह धार्मिक विधींनुसार पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अनेक हिंदू समाजांमध्ये सप्तपदी हा अंतिम आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. सातवे पाऊल पूर्ण झाल्यानंतरच विवाह विधी पूर्ण झाल्याचे मानले जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर विवाह वैध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि विवाह विधीची माहिती तपासल्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की आवश्यक धार्मिक विधी पूर्ण झाल्याचे पुरेसे पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे केवळ विवाह झाल्याचा दावा पुरेसा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांच्या मते, विवाहाची नोंदणी भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असली, तरी ती धार्मिक विधींची जागा घेऊ शकत नाही. संबंधित परंपरेनुसार आवश्यक विधी पूर्ण झाल्यानंतर विवाहाची नोंदणी केल्यास त्याची कायदेशीर बाजू अधिक मजबूत होते. त्यामुळे विवाहसोहळ्यातील सर्व आवश्यक विधी पूर्ण करण्यावर भर देण्याचा सल्ला कायदेतज्ज्ञ देतात.
या निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील वैवाहिक वाद, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क आणि पती-पत्नीच्या कायदेशीर अधिकारांशी संबंधित प्रकरणांवर होऊ शकतो. विवाह वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक धार्मिक विधी पूर्ण झाल्याचे पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात. त्यामुळे विवाहाच्या वेळी नियम आणि परंपरा पाळणे आवश्यक असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. हिंदू विवाह करताना संबंधित समाजातील आवश्यक धार्मिक विधी पूर्ण करणे, शक्य असल्यास अधिकृत विवाह नोंदणी करणे आणि विवाहाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे जतन करून ठेवणे, या बाबी भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. विवाह हा केवळ सामाजिक नव्हे, तर कायदेशीर करारही असल्याने त्यातील प्रत्येक आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.