/कान खराब होण्याची भीती की कॅन्सरचा धोका? वायर्ड इरयफोन्स का वापरायला लागलेयत सेलेब्स?

Wired Earphones: काही वर्षांपूर्वी वायरलेस टीडब्ल्यूएस इयरबर्ड्समुळे वायर असलेले इयरफोन पूर्णपणे बाजारातून गायब होतील असे वाटत होते. पण आता परिस्थिती उलटी होताना दिसत आहे. भारतासह जगभरातील अनेक सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर्स आणि जेन झी युवक पुन्हा व्हॉट्सअॅप इयरफोन्स वापरताना दिसत आहेत. वायरलेस इयरबड्स आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत का? आणि वायर्ड इयरफोन खरंच अधिक सुरक्षित आहेत का? अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झालीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या काही महिन्यांत अनेक आंतरराष्ट्रीय कलाकार आणि सोशल मीडिया स्टार्स वायर असलेले इयरफोन वापरताना दिसले. त्यानंतर हा ट्रेंड वेगाने व्हायरल झाला. अनेक तरुणांना वायर असलेले इयरफोन “रेट्रो”, “रिअल” आणि “सिंपल” वाटू लागले आहेत. TWS मध्ये सतत चार्जिंग, पेअरिंग आणि कनेक्शन समस्या येतात, तर व्हॉट्सअॅप इयरफोन्स मध्ये फक्त प्लग लावा आणि वापरा असा साधा अनुभव मिळतो. त्यामुळे कॉलेज विद्यार्थी, प्रवासी आणि ऑफिस कर्मचारी पुन्हा या पर्यायाकडे वळत असल्याचे चित्र आहे.
सोशल मीडियावर ब्लूटूथ इयरबर्ड्स मुळे रेडिएशन वाढते, कॅन्सर होऊ शकतो अशा अनेक चर्चा सुरू आहेत. मात्र सध्यातरी याला ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, वायरलेस इयरबड्समधून बाहेर पडणारे रेडिएशन अत्यंत कमी पातळीचे असते आणि सामान्य वापरात ते गंभीर धोका ठरत असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. मात्र निकृष्ट दर्जाचे आणि प्रमाणपत्र नसलेले स्वस्त प्रॉडक्ट वापरणे धोकादायक ठरू शकते, असेही तज्ज्ञ सांगतात.
डॉक्टरांच्या मते, कानासाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे जास्त आवाजात दीर्घकाळ संगीत ऐकणे. व्हॉट्सअॅप असो किंवा वायरलेस — दोन्ही प्रकारचे इयरफोन उच्च आवाजात दीर्घकाळ वापरल्यास ऐकण्याचे नुकसान होऊ शकते. विशेषतः टीडब्ल्यूएस इयरबर्ड्स कानाच्या आत खोलवर बसत असल्याने इयरवॅक्स, इरीटेशन आणि इन्फेक्शनचा धोका वाढू शकतो. काही प्रकरणांत बॅटरी ओव्हरहिटिंगची समस्या देखील समोर आली आहे.
ऑडिओ एक्सपर्ट्सच्या मते, व्हॉट्सअॅप इयरफोन्स मध्ये आवाज अधिक स्थिर आणि डिले फ्री मिळतो. त्यामुळे गेमिंग, व्हिडीओ एडीटींग, म्युझिक प्रोडक्शन यांसारख्या कामांत अजूनही व्हॉट्सअॅप ऑडीओला प्राधान्य दिले जाते. ब्लूटूथमध्ये कधी कधी ऑडीयो लॅग किंवा कनेक्शन ड्रॉपची समस्या दिसते. म्हणूनच प्रोफेशनल वापरकर्ते अजूनही वायर असलेले पर्याय अधिक विश्वासार्ह मानतात.
तज्ज्ञांच्या मते, सतत ऑनलाइन आणि कनेक्टेड राहण्याच्या सवयीमुळे अनेकजण डिजिटल थकवा अनुभवत आहेत. व्हॉट्सअॅप इयरफोन्स वापरल्याने लोकांना थोडा “डिजिटल ब्रेक” मिळतो असे वाटते. शिवाय जुन्या गॅझेट्सचा रेट्रो ट्रेण्ड पुन्हा लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप इयरफोन्स हा फक्त टेक्नॉलॉजीचा विषय राहिलेला नसून तो आता लाईफस्टाइल आणि फॅशन स्टेटमेंट बनताना दिसत आहे.