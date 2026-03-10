Murder Case : पतीच्या निधनाच्या 20 दिवसांनी लग्न, मृतदेहासोबत उलगडले भयानक रहस्य

कर्नाटकातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे ज्याने संपूर्ण प्रदेश हादरून टाकला आहे. सुरुवातीला हा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे वृत्त होते, परंतु जवळजवळ एक महिन्यानंतर, पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढला आणि शवविच्छेदन केले तेव्हा सत्य अगदी वेगळेच उघड झाले. तपासात असे दिसून आले की हा नैसर्गिक मृत्यू नव्हता तर पूर्वनियोजित खून होता. ही घटना कर्नाटकातील तुमकुर जिल्ह्यात घडली, जिथे 50 वर्षीय रोजंदारी कामगार परमेशचा 29 जानेवारीच्या रात्री अचानक मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबाला सांगण्यात आले की त्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आहे. दुसऱ्या दिवशी त्याचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला आणि मृतदेह पुरण्यात आला. पण कथा तिथेच संपली नाही.
परमेशच्या मृत्यूनंतर, त्याची पत्नी पी. आशा यांनी नातेवाईकांना सांगितले की तिच्या पतीचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला आहे. त्यावेळी कुटुंबाने यावर विश्वास ठेवला. केवळ 20 दिवसांनी, 19 फेब्रुवारी रोजी, आशा यांनी 48 वर्षीय चंद्रप्पाशी लग्न केले तेव्हा परिस्थिती संशयास्पद बनली. चंद्रप्पा स्वयंपाकी असल्याचे सांगितले जाते आणि आशाचा कथित प्रियकर असल्याचे मानले जाते. अचानक झालेल्या पुनर्विवाहामुळे परमेशच्या कुटुंबाला संशय आला. त्याच्या बहिणींनी पोलिस तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की मृत्यू सामान्य दिसत नव्हता.
कुटुंबाची तक्रार मिळाल्यानंतर, पोलिसांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान, प्रशासनाच्या परवानगीने मृतदेह बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आणि पोस्टमॉर्टेम करण्यात आला. फॉरेन्सिक तपासणीसाठी नमुने देखील घेण्यात आले. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये जे उघड झाले ते सर्वांनाच धक्कादायक होते. डॉक्टरांनी असे ठरवले की परमेशचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने नाही तर गळा दाबून झाला. त्यानंतर पोलिसांनी आशा आणि तिचा कथित प्रियकर चंद्रप्पा यांची चौकशी केली.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीदरम्यान दोघांनीही हत्येची कबुली दिली. त्यांनी परमेश झोपेत असताना त्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी परमेश दारू पिऊन होता असे वृत्त आहे. या संधीचा फायदा घेत त्यांनी उशीने त्याचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर ही घटना हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आशा आणि चंद्रप्पा दोघांनाही अटक केली आहे आणि न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. सध्या, पोलिस संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे की नात्यांमध्ये लपलेले कट शोधणे इतके कठीण आहे का? तपास पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण सत्य उघड होईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.