/व्हॅन ड्रायव्हरसोबत अफेयर, लव्ह मॅरेज केलेल्या बायकोने नवऱ्याला दुधात झोपेच्या गोळ्या दिल्या अन् मग, बेडवर साप सोडून...

महाराष्ट्रासह देशात केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण गाजत असताना सियापेक्षाही भयानक उत्तर प्रदेशातील विवाहित दामिनी निघाली आहे. विम्याचे पैसे आणि विवाहबाह्य संबंधातून तिने नवऱ्याचा काटा काढला. त्यासाठी तिने वर्षभरात अनेक वेळा प्रयत्न केला अगदी कारने चिरडण्याचाही प्रयत्न केला होता. पण दुधातून झोपेच्या गोळ्या दिल्यात. त्यानंतर त्यांच्या बेडवर विषारी साप सोडून त्याला ठार केलं. यातून तिने पोलिसांसह स्थानिक आणि कुटुंबाला विश्वास दिला की, पतीचा मृत्यू हा सर्पदंशामुळे झाला.
नेमकं काय घडलं?
ही घटना घडली त्यादिवशी दामिनीने तिचा पती अतुल कुमार (वय 32) ला दुधातून झोपेच्या गोळ्या दिल्यात. त्यानंतर मध्यरात्री दोन वाजता तिने प्रियकर तुषार पायला आणि गारुड्यांना सापासकट बोलावलं. गारुड्याने अतुलच्या बेडजवळ एक मण्यार विषारी साप सोडला. मण्यार हा देशातील चार विषारी सापांपैकी एक आहे. त्यानंतर तुषार पायला दूर जायला सांगितलं आणि ती दुसऱ्या खोलीत झोपायला गेली.
शुक्रवारी पहाटे सहा वाजता दामिनी पतीच्या खोलीत आली आणि आरडाओरडी करु लागली. तिने सगळ्यांना सांगितलं की, अतुलला सापाने दंश केला. मी सापाला पाहिलं आणि दुसरीकडे अतुलच्या पायावरही सापाच्या दंशाच्या खुणा होत्या. त्यामुळे कुटुंबापासून सर्वांना विश्वास बसला.
पोलिसांनी जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी केली. तेव्हा दामिनीने सांगितलं की, तिला त्या खोलीत गरम होत झालं म्हणून ती मुलासोबत दुसऱ्या खोलीत झोपायला गेली. तिच्या या उत्तरामुळे पोलिसांना थोडा संशय आला. त्यांनी चौकशी सुरु ठेवली आणि तिला ताब्यात घेतलं. दुसरीकडे तिच्या मोबाईलचे कॉ डिटेल्स काढले. तेव्हा व्हॅन चालक तुषार पायलासोबत तिचं वारंवार बोलणं होत होतं. त्यानंतर तुषारच्या शोध घेण्यात आला आणि पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं.
तेव्हा पोलिसांच्या कसून चौकशीदरम्यान तुषार पोपटासारखा बोलू लागली आणि त्याने संपूर्ण कट सांगितला. धक्कादायक म्हणजे अतुलने 20 लाखांचा विम्यादेखील काढला होता. अतुलच्या मरण्यानंतर त्या पैशातून ते दोघे नवीन आयुष्य सुरु करणार होते. याच पैशांच्या आशेने त्यांनी दोन गारुड्यांना त्यांनी या कामासाठी 5 लाख दिले होते.
पोलिसांनी या प्रकरणात पत्नी, प्रियकर आणि त्या दोन गारूड्यांना अटक केली आहे. दरम्यान अतुल कुमार हा मेरठ जवळील भंडोरा गावातील रहिवासी होता. धक्कादायक म्हणजे दामिनी ही एम. ए. आणि बीएड होती. एवढंच नाही तर सात वर्षांपूर्वी घरच्यांच्या विरोधात जाऊन तिने अतुलसोबत प्रेम विवाह केला होता. सुरुवातीला तो एका खासगी संगणक कंपनीत काम करायचा. पण चार वर्षांपूर्वी नोकरी सोडून त्याने पत्नीसोबत 'कृष्णा किड्स प्ले स्कूल' सुरु केलं. इथे नर्सरी ते इयत्ता 5 वी पर्यंतचे वर्ग भरले जायचे ज्यात अंदाजे 150 विद्यार्थी शिकतात.
तर दुसरीकडे याच शाळेत तुषार दोन वर्षांपूर्वी 10 हजार रुपयांवर व्हॅन ड्रायव्हर म्हणून कामावर लागला होता. यानंतर दामिनी आणि तुषारचे संपर्क व्हायला लागला आणि त्यांचे प्रेम जुळले. दोघांना लग्न करायचं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, तुषारदेखील विवाहित होता. म्हणून त्यांनी हा कट रचला. अतुलच्या मरण्यानंतर तुषार बायकोला घटस्फोट देईल आणि ते लग्न करतील.
जसा जसा पोलिसांचा तपास पुढे गेला त्यात धक्कादायक खुलासे झाले. अतुलला मारण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. एक वर्षापूर्वी अतुलला एका गाडीने धडक पण दिली होती. तेव्हा तो वाचला. पण दामिनीने पोलिसांकडे जाण्यास मनाई केली. त्यानंतर एकदा तिने जेवण्यातून अतुलला गुंगीचे औषध दिलं होतं. तेव्हा अतुलला जरा संशय पण आला होता आणि याबद्दल त्याने आईकडे सांगितलं होतं. या काळात त्याची प्रकृती अनेक वेळा खराब झाली होती. पण सापदंशवाला कट त्या दोघांचा यशस्वी ठरला. पण पोलिसांच्या नजरेतून गुन्हा आणि मारेकरी सुटला नाही.