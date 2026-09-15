/पत्नीला संपवून तिच्या कथित प्रियकराला मारण्याची धमकी, आता पतीचाच आकस्मित मृत्यू

गुवाहाटीमध्ये पत्नीची हत्या करुन तिचं मुंडक फ्रीजमध्ये ठेवणाऱ्या आरोपी रामानुज गोस्वामीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी गोस्वामी याने पोलिसांच्या वाहनांतून उडी मारली होती. त्यानंतर त्याच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली होती, अशी माहिती समोर आली आहे.
आरोपी गोस्वामीची सात दिवसांची पोलिस कोठडी संपण्यात आली होती. त्यामुळं सोमवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी नेण्यात येत होते. त्याआधी आरोपीला मेडिकल एग्जामिनेशनसाठी गुवाहाटी कॉलेजमध्ये नेण्यात येत होते. त्याचवेळी त्याने गाडीतून उडी मारली. अशातच तो गंभीररित्या जखमी झाला होता.
रियाने रामानुजसोबत मागील वर्षीच लग्न केले होते. 3 सप्टेंबर रोजी त्याने त्याच्या पत्नीची हत्या केली होती. रिपोर्टनुसार, त्याचा पत्नीवर अनैतिक संबंधांचा संशय होता. हत्येनंतर रामानुज फरार झाला होता. जेव्हा घरातून दुर्गंध येऊ लागला तेव्हा शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिस जेव्हा घरी आले तेव्हा घरात संपूर्ण रक्त पसरले होते. तर पत्नीचे मुंडके प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळून फ्रीजमध्ये ठेवण्यात आले होते.
हत्येच्या दुसऱ्याच दिवशी आरोपी पोलिसांसमोर शरण गेला होता. तेव्हा पोलिस कोठडीतच आरोपी रामानुजने मोठा खुलासा केला होता. त्याने म्हटलं होतं की, जेलमधून सुटल्यानंतर पत्नीच्या शुगर डॅडीचीही हत्या करेन. तसंच, पत्नीला मारल्याचाही मला पश्चात्ताप नाही, असं त्याने पोलिसांसमोर म्हटलं होतं. मी काहीतरी केलंय पण ते खूप विचारपूर्वक केलं आहे. आणि यासाठी मी कधीच माफी मागणार नाही, असं त्याने म्हटलं आहे. तसंच, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी अंमली पदार्थांचेही सेवन करत होता. त्यावर त्याच्यावर उपचार सुरू होते.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या भाड्याच्या घरातून दारूच्या अनेक बाटल्या सापडल्या आहेत. त्याचबरोबर एक मोठा चाकूदेखील मिळाला आहे. चौकशीदरम्यान, रामानुजाच्या शेजाऱ्यांनी सांगितले की, त्या दोघांमध्ये अनेकदा भांडणे होत असत. त्या रात्रीसुद्धा त्यांचे भांडण झाले होते, पण नंतर त्यांनी समेट केला होता. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या घरातून दुर्गंधी येऊ लागली, ज्यामुळे संशय बळावला आणि पोलिसांना सतर्क करण्यात आले.