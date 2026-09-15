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पत्नीला संपवून तिच्या कथित प्रियकराला मारण्याची धमकी, आता पतीचाच आकस्मित मृत्यू

पत्नीची हत्या करुन तिच्या कथित प्रियकराला मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीचाच मृत्यू झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:28 PM IST
पत्नीला संपवून तिच्या कथित प्रियकराला मारण्याची धमकी, आता पतीचाच आकस्मित मृत्यू
Image Credit: Ramanuj Goswami

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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