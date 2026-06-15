/दारु पाजली अन्... जिच्यासोबत 20 वर्षांहून अधिक काळ संसार केला तिनेच...; नात्याला काळिमा फासणारी घटना

पती-पत्नीचे नाते प्रेम आणि विश्वासावर आधारित असते. Dनेकदा अशा घटना समोर येतात, ज्या या नात्याला काळिमा फासतात. विवाहबाह्य संबंधांच्या आणि लग्नाला अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जोडीदाराच्या हत्येच्या कटाच्या घटना समोर येतात, ज्यामुळे लोकांना धक्का बसतो. अशीच एक घटना दक्षिण भारतातील तेलंगणा राज्यात घडली. लग्नाच्या जवळपास 15 वर्षांनंतर, दोन मुलांची आई असलेल्या एका महिलेने आपल्या प्रियकरासोबत मिळून पतीच्या हत्येचा कट रचला. महिलेचा कट केवळ पतीला संपवण्यापुरता मर्यादित नव्हता; तर तिला त्याच्या विम्याचे पैसेही हडपायचे होते. महिलेने आपल्या पतीची हत्या हा एक अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. धक्कादायक बाब म्हणजे या महिलेने पोलिसांत अपघात झाल्याची तक्रार देखील केली. मात्र पोलीस तपासात जे उघड झालं ते हादरवून टाकणार आहे.
पती-पत्नीच्या नात्याला कलंक लावणारी ही घटना तेलंगणा राज्यातील कामारेड्डी जिल्ह्यातील सदाशिवनगर मंडलातील मार्कल गावातील आहे. परिसरातील रहिवासी असलेल्या रेणुका यांनी 22 मे रोजी तक्रार दाखल केली की, त्यांचे पती कांचर्ला राजैया (४५) रात्री शेतावर जात असताना एका रस्ते अपघातात मरण पावले. त्यांनी दावा केला की, रस्त्यावर अचानक एक प्राणी आल्यामुळे राजैया यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला.
तपासादरम्यान पोलिसांना संशय आला आणि त्यांनी अपघातस्थळाची पाहणी करून पुरावे गोळा करण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केले. सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब, तांत्रिक माहिती आणि शवविच्छेदन अहवालातून एक वेगळेच चित्र समोर आले. डीएसपी श्रीनिवास राव म्हणाले, " महत्त्वाचं म्हणजे जखमा रस्ते अपघाताशी सुसंगत नव्हत्या. शवविच्छेदन आणि तांत्रिक पुराव्यांवरून हे पूर्वनियोजित हत्याकांड असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले."
पोलिसांनी गंगाशेखरला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली. अखेरीस त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गंगाशेखर (३७) याचे रेणुकासोबत जवळपास चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. राजय्याच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या नात्यातील अडथळे दूर होतील आणि त्यांना विम्याचा देखील पैसा हवा होता. त्यामुळे दोघांनी राजय्याला संपवण्याचा कट रचला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 21 मे रोजी, "गंगाशेखर राजय्याला गांधारी परिसरात घेऊन गेला, त्याला दारू पाजली आणि नंतर तिरमनपल्ली गावाबाहेर लोखंडी सळीने त्याच्यावर हल्ला केला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे राजय्याचा जागीच मृत्यू झाला." तपास अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी, आरोपीने मृतदेह आणि मोटारसायकल घटनास्थळीच सोडून दिली आणि हा खून रस्ते अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला.
डीएसपी म्हणाले, "आम्हाला सुरुवातीला अपघाताची माहिती मिळाली होती, परंतु सखोल तपासानंतर गुन्ह्यामागील सत्य समोर आले." पोलिसांनी हत्येसाठी वापरलेली लोखंडी सळई, पीडितेची मोटारसायकल, मोबाईल फोन आणि इतर पुरावे जप्त केले आहेत. आरोपी महिला कांचर्ला रेणुका आणि तिचा प्रियकर कांचर्ला गंगाशेखर यांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.