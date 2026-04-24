  • Video : पतीला धु-धु धुतलं! पत्नीच्या क्रूरतेचं भयान सत्य लॅपटॉपमध्ये कैद, तिची अमानुष मारहाण पाहून अंगावर येईल काटा

Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. पत्नी आपल्या पतीला निर्दयपणे मारहाणाचा हा व्हिडीओ अंगावर काटा आणतोय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 06:40 PM IST
Viral Video : लग्न हे एक पवित्र आणि प्रेमाचं बंधन असतं. दोन जीवाचं मिलन मानलं जातं. नवरा - बायकोमधील प्रेम, विश्वास आणि कर्तव्याचे हे नातं म्हणजे त्यांचं छोटं सुखी संसार त्यांचं एक जग असतं. पण अनेक वेळा नवऱ्याकडून बायकोला होणारी मारहाण, हुंडावरुन छळ असे अनेक कारणामुळे बायकोसाठीचं तिचं जग एका नरकासारखं असतं. पण सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. ज्यात पत्नी पतीला निर्दयपणे मारताना दिसत आहे. पत्नी ही पतीसाठी सर्वस्व असते. पण पत्नीचं हे असं रुप पाहून नेटकरी आश्चर्यचकित झाले आहेत. 

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओने या नात्याची एक वेगळी बाजू जगासमोर आणली आहे. पत्नीचे क्रूरतेचा व्हिडीओ त्या पतीने आपल्या लॅपटॉपच्या कॅमेऱ्यात कैद केला. त्यानंतर त्याच्यासाठी घरात पत्नी कशी क्रूरतेने वागते याचं पर्दाफाश केलं. गेल्या दोन वर्षांपासून पत्नीमुळे हा व्यक्ती हैराण झाला आहे. घरात त्याला पत्नीकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागतोय. शेवटी सहनशक्ती संपल्यानंतर त्याने हा व्हिडीओ काढून जगासमोर त्याच्या पत्नीचे क्रूर उघड केलं आहे. 

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून नेटकरी कमेंट करत आहे की, लग्न करण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार कराला हवा. हा व्हिडीओ @VishalMalvi_ नावाच्या वापरकर्त्याने X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केला आहे.  व्हिडीओ शेअर करताना म्हटलं की, तो माणूस गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या पत्नीकडून होणाऱ्या हिंसेचा सामना करत आहे. अखेरीस, पुरावे गोळा करण्यासाठी त्याने आपल्या लॅपटॉपचा कॅमेरा चालू करून हा व्हिडीओ काढला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती महिला आपल्या पतीवर ओरडताना, त्याला कानशिलात मारताना आणि रागाने त्याचे केस ओढताना स्पष्टपणे दिसून येत आहे.  

या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट केलं आहे की, आता लग्नाबद्दल भीती वाटत आहे. इतरांनी याला "घरगुती दहशतवाद" असंही संबोधलं आहे. अनेकांनी त्या महिलेच्या कृतीचा तीव्र शब्दांत निषेध देखील केला आहे. काही लोकांनी म्हटलंय की, एखाद्या पुरुषाने असं केलं असतं तर तो आतापर्यंत तुरुंगात गेला असता. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये पुरुषांच्या आवाजाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. यावरही लोक संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. 

या घटनेमुळे इंटरनेटवर 'स्त्रीवाद' आणि 'समान हक्क' यावर एक नवीन चर्चा सुरू यात मात्र काही शंका नाही. समाजाची मानसिकता झाली आहे. एखाद्या महिलेला रस्त्यावर मारलं तर तो पुरुष निर्दय आहे. तसंच जर एका महिलेने पुरुषाला मारलं तर आपण म्हणतो नक्कीच त्याने काहीतरी केलं असेल. पण प्रत्येक वेळी पुरुषांचीच चूक असते असं नाही. या व्हिडीओमध्ये दिसते अशा महिलादेखील या जगात आहेत, ज्यामुळे पुरुष वेदनादायी आयुष्य व्यतीत करत असतात. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Viral Video, Domestic Violence against Men, husband abuse, Indian Marriage Reality, Toxic Marriage India

