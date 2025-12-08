English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1 जानेवारी 2028 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार? अर्थ मंत्रालयाने दिली सर्वात मोठी अपडेट; 50 लाख कर्मचारी, 96 लाख पेन्शनधारक प्रतिक्षेत

1 जानेवारी 2028 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल का? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत सर्वात मोठी अपडेट दिली आहे. 50 लाख कर्मचारी, 96 लाख पेन्शनधारक याच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 05:43 PM IST
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, तो कधी लागू होईल याचू प्रतिक्षा सर्वांनाच आहे. आठवा वेतन आयोग लागू  होण्यास दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात, तर काहींना वाटते की तो 1 जानेवारी 2026 पर्यंत लागू होऊ शकतो. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने  सर्वात मोठी अपडेट दिली आहे. 

8 डिसेंबर 2025 रोजी एका लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, "सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवेल." केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे का असे विचारले असता, त्यांनी स्पष्ट केले की अद्याप तारखेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे विधान अशा वेळी आले जेव्हा 2026 पासून कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा सुरू होती.

मंत्र्यांनी माहिती दिली की आठवा वेतन आयोग आधीच स्थापन करण्यात आला आहे आणि त्याचे संदर्भ अटी (टीओआर) देखील अर्थ मंत्रालयाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केले आहेत. चौधरी म्हणाले की, आयोग त्यांच्या शिफारसी तयार करण्यासाठी स्वतःची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती ठरवेल. सरकारने सांगितले की देशात एकूण 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे 69 लाख पेन्शनधारक आहेत. यांना 8 व्या वेतन आयोगाचा थेट लाभ मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण खर्चामुळे, सरकारने असेही म्हटले आहे की आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी बजेटमध्ये वाटप केला जाईल.

 खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन, थिरु थांगा तमिळसेल्वन, डॉ. गणपती राजकुमार पी आणि धर्मेंद्र यादव यांनी आठव्या वेतन आयोगाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने हे पाच प्रश्न होते

सरकार २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करेल का?
टीओआर अंतिम झाला आहे का?
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल का?
आयोगाने कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि राज्यांशी सल्लामसलत केली आहे का?
आयोग त्यांच्या शिफारसी कधी देईल आणि सरकार त्यांची अंमलबजावणी कधी करेल?

या प्रश्नांची उत्तरे देताना, अर्थ राज्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला की अंमलबजावणीच्या तारखेचा निर्णय नंतर घेतला जाईल आणि आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी अधिसूचनेच्या तारखेपासून अंदाजे १८ महिने लागू शकतात. सध्या, सरकारने स्पष्ट केले आहे की आठव्या वेतन आयोगावर काम सुरू झाले आहे, परंतु 1 जानेवारी 2026 पासून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

