  • Lockdown : भारतात लॉकडाऊन लागणार? मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट, सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहे

Lockdown : भारतात लॉकडाऊन लागणार? मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट, 'सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहे'

Lockdown in India: मध्य पूर्वमधील संघर्षामुळे भारतात लॉकडाऊन लागणार की काय अशी भीती लोकांमध्ये पसरली आहे. सोशल मीडियावर लॉकडाऊनसंदर्भात अनेक बातम्या येत आहेत. त्यामुळे लोकांनी इंधन खरेदीपासून अनेक ठिकाणी खरेदीसाठी गर्दी केली आहे. पण मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी लॉकडाऊन बद्दल स्पष्ट सांगितलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 07:25 AM IST
Lockdown : भारतात लॉकडाऊन लागणार? मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट, 'सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहे'

Lockdown in India : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्य पूर्वमधील संघर्षाबद्दल लोकसभा आणि राज्यसभेत भाष्य केलं. ते म्हणाले की, कोविड-19 च्या काळातील संकटाचा आणि त्यावेळच्या राष्ट्रीय एकतेचा दाखला दिला होता. या विधानानंतर इंटरनेटवर भारतात पुन्हा लॉकडाऊन (Lockdown Fact Check) हे ट्रेंडमध्ये आलं. त्या इराण - इस्त्रालयमधील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधन तुटवडा जाणवतंय. अशातच भारतातील इंधन संकटही अधिक गडद झालंय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. त्यामुळे या सोशल मीडियावरील पुन्हा लॉकडाऊन यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीदायक वातावरण आहे. अनेक देशांमध्ये इंधन तुटवड्यामुळे लॉकडाऊनसारखे निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतातही अशी वेळ येते की काय या भीतीमुळे अनेकांनी पेट्रोल पंपवर गर्दी केल्याच पाहिला मिळतंय. पण भारतात लॉकडाऊन लागणार आहे की ही एक अफवा आहे, याबद्दल मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्‍यांनी स्पष्ट केलंय. 

भारतात लॉकडाऊनसंदर्भात मंत्री काय म्हणाले?

लॉकडाऊनबाबत सुरु असलेल्या गोंधळामुळे मोदी सरकारमधील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या निव्वळ अफवा असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी लॉकडाऊनबद्दल बातमी अफवा असून लोकांना घाबरुन न जाण्याचे आवाहन त्यांनी केलंय. 

एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केलं की, पश्चिम आशियातील तणावाचा जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम पाहिला मिळतोय. सरकार जागतिक परिस्थितीवर, विशेषतः ऊर्जा, पुरवठा साखळी आणि जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंधित घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ते म्हणाले की देशभरात इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. भारतात लॉकडाऊन लागणार लागणार ही अफवा आहेत. त्यांनी सांगितलं की, भारत सरकारच्या विचाराधीन असा कोणताही प्रस्ताव नाही.

किरेन रिजिजू काय म्हणाले?

दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसद भवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, लॉकडाऊनच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. तसंच उत्पादन शुल्क कपातीबाबत ते म्हणाले की, खासदार संसदेत पंतप्रधानांचे आभार मानू इच्छितात. जनतेचा दबाव कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. भारत सरकारने सर्व काही नियंत्रणात ठेवले असून, कोणत्याही प्रकारची घबराट न बाळगण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. 

नेमका गोंधळ कुठे झाला?

खरं तर पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात युद्धाच्या जागतिक प्रभावावर चर्चा केली. ते म्हणाले की, युद्धाची परिस्थिती क्षणाक्षणाला बदलत असून देशवासीयांनी प्रत्येक आव्हानासाठी तयार राहिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर सोशल मीडियावर लॉकडाऊनची अफवा जोराने पसरली. सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनी बैठका घेतल्या. ज्यात त्यांनी सर्व गोष्टींवर लक्ष असल्याचे म्हटलं. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीदायक वातावरण पाहून सरकारकडून लॉकडाऊनसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. 

ममता बॅनर्जी यांनी लॉकडाऊनबद्दल दावा केल्यामुळे...

महत्त्वाच दुसरीकडे ममता बॅनर्जींच्या वक्तव्याने लॉकडाऊनसंदर्भात पुन्हा आगीत तेल ओतलं गेलं. एक दिवस आधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे भीती व्यक्त केली होती की, लॉकडाऊन लागणार असून लोकांना घरातच बंदिस्त राहावे लागण्याची वेळ येणार आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की केंद्र सरकार लॉकडाऊन लागू करू शकतो. कोविड-19 महामारीच्या काळात झालेल्या 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या पक्षाने सर्व निर्बंध असूनही निवडणुका लढवल्या होत्या आणि कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा तयार राहील.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

