विद्यार्थ्यांना दिवाळीची सुट्टी न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार? शिक्षण विभागाचा इशारा; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Diwali vacation In School: देशभरात दिवाळीची लगबग सुरु झालीय. दिवाळीच्या फराळाचा घमघमाट येऊ लागलाय, रस्त्यांवर कंदील, फटाकेदेखील दिसून लागलेयत. अशावेळी शालेय विद्यार्थ्यांना सुट्ट्यांचे वेध लागलेयतय. पण कोणत्या शाळेने दिवाळीची सुट्टी रद्द करुन विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावलं तर? काही शाळांनी असं केलंय. त्यांना शिक्षण विभागाने नोटीस बजावलीय. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. कुठे घडला हा प्रकार? पुढे काय निर्णय झाला? सविस्तर जाणून घेऊया.
राजस्थानमधील शिक्षण विभागाने मध्यावधी सुट्ट्यांदरम्यान शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले होते. आता त्यात बदल करत खासगी शाळांना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी विभागाने कठोर भूमिका घेत 13 ते 24 ऑक्टोबरदरम्यान सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र एका दिवसानंतर बीकानेर येथील शिक्षण संचालनालयाने नवे आदेश जारी करत खासगी शाळांना पालकांच्या संमतीने विद्यार्थ्यांना बोलावून अध्यापन करण्याची मुभा दिली आहे.
नव्या आदेशात खासगी शाळांना पालकांच्या परवानगीने विद्यार्थ्यांना बोलावून अध्यापन करण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे खासगी शाळांना आगामी परीक्षांच्या तयारीसाठी रिव्हिजन आणि विशेष वर्ग घेण्याची मुभा मिळाली आहे.3. सरकारी शाळांचे नियम कायम: नव्या आदेशाचा परिणाम फक्त खासगी शाळांवर आहे. सरकारी शाळांमध्ये 13 ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत सुट्ट्या कायम राहतील, आणि कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम होणार नाहीत. या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करु नये, असे निर्देश हायकोर्टने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
मध्यावधी सुट्ट्या, विशेषत: दिवाळीच्या सुट्ट्या, विद्यार्थ्यांना संस्कार आणि स्वच्छतेचे धडे शिकण्याची संधी देतात. शिक्षण विभागाने यापूर्वीच शैक्षणिक कॅलेंडर तयार केले असून, त्यानुसार 25 ऑक्टोबरपासून शाळा पुन्हा सुरू होतील.संशोधित आदेशात म्हटले आहे की, मध्यावधी सुट्ट्यांमध्ये हवामान प्रतिकूल नसते, त्यामुळे खासगी शाळांना पालकांच्या संमतीने अध्यापनाची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल. हा बदल शिक्षण विभागाच्या लवचिक धोरणाचे द्योतक आहे, परंतु यामुळे पालक आणि शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यताही आहे.
