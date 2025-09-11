अनंत अंबानींच्या अडचणी वाढणार? वंतारात प्राण्यांशी गैरवर्तन? भारत आणि परदेशातून प्राणी कसे मिळवले? SIT ने पाठवली 200 प्रश्नांची यादी!

Anant Ambani Vantara: सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास गटाने (एसआयटी) रिलायन्स उद्योगसमूहाच्या वंतारा प्रकल्पाच्या प्रशासनाला जवळपास 200 प्रश्नांची यादी पाठवलीय. द प्रिंटने यासंदर्भात वृत्त दिलंय. जामनगर येथील 3500 एकरांवर विस्तारलेल्या या वन्यप्राणी बचाव व पुनर्वसन केंद्राबाबत भारत व विदेशांतून प्राण्यांची खरेदी, त्यांच्याशी दुर्व्यवहाराचे आरोप, आर्थिक अनियमितता, मनी लाँडरिंग व वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 तसेच प्राणिसंग्रहालय नियमांचे भंग यांचा तपास सुरू आहे. एसआयटीने सीबीआय, ईडी, महसूल खुफिया व सीमाशुल्क यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांना प्रलंबित तक्रारींची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माजी सर्वोच्च न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील या गटात उत्तराखंड व तेलंगणा उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे व सीमाशुल्काचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल व पी.बी. वराडे यांच्या खंडपीठाने हे आरोप अजून सिद्ध नसल्याचे नमूद करत तथ्यनिरीक्षणासाठी एसआयटी नेमली. गेल्या आठवड्यात सदस्यांनी जामनगर केंद्राला तीन दिवस भेट देऊन मुख्य वित्त अधिकारी व संचालकांशी संवाद साधला. 12 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत.
एसआयटीने वित्तीय व्यवहार, विदेशांतून प्राण्यांची आयात व भागीदारी यावर केंद्रित 195 प्रश्नांची यादी दिली आहे. वंताराला दान देणाऱ्या परदेशी भागीदारांची माहिती सादर करण्याचे सांगितले असून, त्यांना प्रत्यक्ष प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, माध्यम अहवाल व सोशल मीडियावरील दाव्यांची खात्री करण्याचेही निर्देश आहेत. एसआयटीचे निष्कर्ष न्यायालयाला पुढील कारवाईसाठी मार्गदर्शन करणार आहेत.
एसआयटीने आसाम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेशातील वन व वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले आहे. पत्रकार, एनजीओ प्रतिनिधी व याचिकाकर्ते यांसह सुमारे 10 जणांशी आधीच चर्चा झाली आहे. एनजीओ, पत्रकार व अनियमिततेचे पुरावे असल्याचा दावा करणाऱ्यांना सर्व कागदपत्रे व माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. ही प्रक्रिया तथ्यांवर आधारित असून, कोणत्याही पक्षाला दोषी मानले जात नाही.
रिलायन्स फाउंडेशनने वंटारच्या वतीने पूर्ण सहकार्य देण्याचे वचन दिले असून, प्राण्यांच्या कल्याणावर भर देण्याचे सांगितले आहे. हे केंद्र अनंत अंबानींच्या नेतृत्वाखाली वन्यप्राण्यांसाठी स्थापन झाले असले तरी आरोपांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. एसआयटीचा अहवाल 15 सप्टेंबरला न्यायालयासमोर येईल, ज्यामुळे नियामक कारवाईचा निर्णय होईल. ही चौकशी वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरेल, ज्यामुळे भविष्यात अशी केंद्रे अधिक पारदर्शक होऊ शकतील.
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ चे उल्लंघन, प्राण्यांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, दुर्व्यवहार, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँडरिंगसारख्या आरोपांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास गट (एसआयटी) नेमला. हे आरोप मुख्यतः माध्यम अहवालांवर आधारित असले तरी तथ्य तपासणीसाठी ही कारवाई आवश्यक मानली गेली.
एसआयटीचे सदस्य म्हणजे उत्तराखंड व तेलंगणा उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि सीमाशुल्काचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता. न्यायमूर्ती पंकज मिथल व पी.बी. वराडे यांच्या खंडपीठाने प्राण्यांची खरेदी, कायद्यांचे पालन, प्राण्यांच्या कल्याणमान व परदेशी आयात यांचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. १२ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यात येईल.
एसआयटीने वंतारा व्यवस्थापनाला १९५ प्रश्नांची यादी दिली असून, त्यात वित्तीय व्यवहार, विदेशांतून प्राण्यांची आयात, भागीदारी व दानदारांची माहिती यांचा समावेश आहे. जामनगर भेटीदरम्यान मुख्य वित्त अधिकारी व संचालकांशी चर्चा झाली. तसेच, आसाम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेशातील वन अधिकाऱ्यांना बोलावले असून, सीबीआय, ईडी व सीमाशुल्क यांच्याकडून तक्रारींची माहिती मागवली आहे.