/दिल्लीतील जंतर-मंतर यापुढे आंदोलनांसाठी बंद राहणार? काय घडलंय नेमकं? दिल्ली पोलिसांनी केलं स्पष्ट!

दिल्लीतील जंतर-मंतर हे देशातील महत्त्वाचे आंदोलनस्थळ बंद करण्यात आल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. पोलिसांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जंतर-मंतर आंदोलनांसाठी बंद करण्यात आलेले नाही आणि ते पूर्वीप्रमाणेच आंदोलनासाठी उपलब्ध आहे. सोशल मीडियावर फिरणारे दावे दिशाभूल करणारे असून नागरिकांनी केवळ अधिकृत माहितीलाच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
अलीकडील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतरवर आंदोलनांना कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आल्याचे अनेक संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हे दावे पूर्णपणे चुकीचे, दिशाभूल करणारे आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी जंतर-मंतर आजही अधिकृत स्थळ म्हणून कार्यरत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जंतर-मंतर हे राजधानीतील अधिकृत आंदोलनस्थळ आहे आणि ते बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचे नियम आणि आवश्यक परवानग्यांचे पालन करून नागरिक आणि संघटना येथे आंदोलन करू शकतात. त्यामुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलनांचा अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडियावरील अप्रमाणित पोस्ट, व्हायरल संदेश किंवा बनावट दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे. कोणतीही संवेदनशील माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची अधिकृत स्रोतांद्वारे पडताळणी करावी. चुकीची माहिती पसरल्यास अनावश्यक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असेही पोलिसांनी नमूद केले.
जंतर-मंतर परिसरात अलीकडेच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आणि काही काळासाठी परिसरात निर्बंध लागू करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर कायमस्वरूपी बंद झाल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र पोलिसांनी स्पष्ट केले की, सुरक्षा उपाययोजना आणि आंदोलनस्थळ बंद करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी संबंधित नियम, परवानगी प्रक्रिया आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आंदोलनांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे सर्व आंदोलने निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच पार पडतील.
दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जंतर-मंतर आंदोलनांसाठी कार्यरत आहे आणि तो बंद झाल्याचा कोणताही अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अफवा किंवा व्हायरल पोस्टऐवजी दिल्ली पोलिसांच्या अधिकृत निवेदनांवर आणि सरकारी माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. यामुळे चुकीची माहिती पसरविणे टाळता येईल आणि अनावश्यक संभ्रम निर्माण होणार नाही.