/E20 पेट्रोलमुळे गाड्यांचे होईल का नुकसान किंवा मायलेज होईल का कमी? सरकारने दिली आहेत ७ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे

Ethanol Blending in Petrol:सध्या E20 पेट्रोलबाबत लोकांमध्ये काहीशी भीती किंवा शंका आहे. काहींना प्रश्न पडतो की E20 पेट्रोलमुळे जुन्या गाड्यांचे इंजिन खराब होईल का, किंवा त्यात इथेनॉल असूनही ते सामान्य पेट्रोलपेक्षा स्वस्त का नाही? सोशल मीडियावर पसरलेल्या विविध दाव्यांना आणि अफवांना सरकारने आता उत्तर दिले आहे. १० जुलै रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक FAQ जारी करून स्पष्ट केले की, 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल' (EBP) बाबतचे समज हे केवळ गैरसमज आहेत. वाहन कंपन्यांनी यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिले असले तरी, आता मंत्रालयाने लोकांच्या शंका दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या शंकांबाबत सरकारने दिलेली उत्तरे आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
प्रश्न-१: ब्राझीलसारख्या देशांनी इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी करण्यास बराच वेळ घेतला. भारताने यात घाई का केली?
उत्तर-१: सरकारने स्पष्ट केले की भारताची ब्राझीलशी तुलना करणे चुकीचे आहे; यात कोणतीही घाई करण्यात आलेली नाही. भारतात हा उपक्रम दोन दशकांपूर्वी, २००१ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) सुरू झाला. त्यानंतर, जानेवारी २०१३ मध्ये या धोरणाची अधिकृतपणे गॅझेटमध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली. २०१४ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण केवळ १.५ टक्के होते कारण आपण पूर्णपणे उसावर अवलंबून होतो. मात्र, २०१८ च्या राष्ट्रीय जैव-इंधन धोरणाने (National Biofuel Policy) संपूर्ण परिस्थिती बदलून टाकली. त्यानंतर, २०२१ मध्ये IOCL, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल प्रकल्प उभारले. मिश्रणाचे प्रमाण, जे २०२०-२१ मध्ये ८.१% होते, ते २०२५-२६ पर्यंत २०% (E20) पर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रश्न-२: पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना शुद्ध पेट्रोल, E10 किंवा E20 यापैकी निवडण्याचा पर्याय का उपलब्ध नाही? जुन्या गाड्या कालबाह्य (वापरण्यायोग्य न राहणाऱ्या) ठरतील का?
उत्तर-२- कार आणि दुचाकी उत्पादक कंपन्या २०२०-२१ पासूनच या उपक्रमात सहभागी होत्या. भारताने जून २०२२ मध्येच—म्हणजेच नियोजित वेळेच्या पाच महिने आधी—आपले E10 चे उद्दिष्ट साध्य केले. जुन्या वाहनांच्या बाबतीत, सरकारने दोन प्रमुख कंपन्यांची उदाहरणे दिली: मारुती सुझुकीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.८४ कोटी वाहनांची सर्व्हिसिंग केली. यापैकी १.५ कोटी वाहने जुन्या मॉडेल्सची होती जी E20 प्रमाणित नव्हती. त्यापैकी कोणत्याही वाहनात गंज लागणे किंवा सुटे भाग (components) निकामी होणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आढळल्या नाहीत. देशातील सर्वात मोठी दुचाकी उत्पादक कंपनी असलेल्या 'हिरो मोटोकॉर्प'चा अनुभवही असाच होता.
प्रश्न-३- E20 पेट्रोलचा मायलेजवर काय परिणाम होईल?
उत्तर -३- सरकारने मान्य केले की काही वाहनांच्या मायलेजमध्ये (इंधन कार्यक्षमतेत) ३ ते ५ टक्क्यांची किरकोळ घट होऊ शकते. तथापि, E20 पेट्रोलचे 'ऑक्टेन रेटिंग' अधिक चांगले असते. यामुळे इंजिनमध्ये इंधनाचे ज्वलन अधिक स्वच्छपणे होते आणि कार्बन उत्सर्जन सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होते.
प्रश्न-४- पेट्रोल पंपांवर विविध प्रकारचे पेट्रोल का उपलब्ध नाही?
उत्तर-४- देशभरात एक लाखांहून अधिक पेट्रोल पंप आहेत. प्रत्येक इंधन केंद्रावर तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेट्रोलसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन्स आणि टाक्या उभारणे हे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अशक्य आणि अत्यंत खर्चिक आहे. शिवाय, जर देशाने पुन्हा E10 पेट्रोलचा वापर सुरू केला, तर इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये केलेली १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक—जी बँकांद्वारे वित्तपुरवठा करून केली गेली होती—ती वाया जाईल.
प्रश्न-५- पेट्रोलमध्ये स्वस्त इथेनॉल मिसळले जात असताना, E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा स्वस्त का नाही?
उत्तर -५- सरकार स्पष्ट करते की यामागचे अर्थकारण अगदी सरळ आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकार इथेनॉलचे दर निश्चित करते. उदाहरणार्थ, मक्यापासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलचा खर्च तेल कंपन्यांना प्रति लिटर सुमारे ७१.८६ रुपये येतो (यात जीएसटी आणि वाहतूक खर्च समाविष्ट नाही). जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल ७० डॉलर्सच्या आसपास असतात, तेव्हा शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत E20 पेट्रोलचे उत्पादन करणे अधिक महाग पडते. मात्र, जर कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल १२०-१३० डॉलर्सच्या वर गेले, तर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हा स्वस्त पर्याय ठरेल.
प्रश्न-६- सरकारच्या या उपक्रमाचा सामान्य जनतेला काय फायदा झाला आहे?
उत्तर -६- सामान्य जनतेला होणारा फायदा म्हणजे भारतात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमध्ये आता २०% इथेनॉलचा समावेश आहे. त्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांच्या अधीन नाहीत. परिणामी, जागतिक महागाई असूनही देशातील पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या. जून २०२२ ते जून २०२६ या काळात दिल्लीतील पेट्रोलच्या किमतीत केवळ ५.५८% वाढ झाली, तर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आणि युरोपमध्ये किमती गगनाला भिडल्या होत्या. इथेनॉल कार्यक्रमामुळे देशाला १.९७ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन (Forex) वाचवता आले आणि कार्बन उत्सर्जन ९५२ लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाले. याव्यतिरिक्त, १.६६ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
प्रश्न-७- कारच्या मॅन्युअलमध्ये 'E10 सुसंगत' (E10 Compatible) असे नमूद केले आहे; मग E20 मुळे रबरी भाग आणि इंजिनचे नुकसान होईल का?
उत्तर -७- सरकारने स्पष्ट केले आहे की रबरी पाईप्सची झीज किंवा इंजिन बंद पडणे (सीझ होणे) यांसारख्या चिंता केवळ अफवा आणि एका विशिष्ट गटाद्वारे पसरवलेला अपप्रचार आहे; त्यात अजिबात तथ्य नाही. E20 चा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी वाहन उत्पादक, ARAI, SIAM आणि तेल कंपन्यांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. हे इंधन बाजारात आणण्यापूर्वी वाहनांची ४०,००० किमीपेक्षा जास्त अंतर चालवून चाचणी घेण्यात आली होती. जुन्या वाहनांच्या मॅन्युअलमधील 'E10' चा उल्लेख केवळ हे दर्शवतो की वाहन प्रमाणित झाले त्या वेळी तेच प्रचलित मानक होते; याचा अर्थ असा नाही की नंतर इंधनाचा दर्जा सुधारल्यास (अपग्रेड केल्यास) ती कार असुरक्षित बनते.