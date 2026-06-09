/Petrol-Diesel Rate: ​​पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होणार? केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा, जाणून घ्या आजचे दर

Petrol-Diesel Rate Today on 9 June 2026: देशातील वाढत्या इंधनदरांमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आगामी काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली असून, त्याचा फायदा देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरही होऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, 9 जून रोजी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अलीकडील वाढीनंतर इंधनाचे दर उच्च पातळीवर कायम असले तरी सध्या ग्राहकांना दरवाढीपासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
पश्चिम आशियातील तणावाचा इंधन बाजारावर परिणाम
पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारताने इथेनॉल मिश्रित E85 इंधन अधिकृतपणे बाजारात आणले आहे. देशाच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पर्यायी इंधनाच्या वापरावर भर देत आहे.
पेट्रोलियम मंत्र्यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य
इंधनाच्या वाढत्या दरांबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सध्याच्या उच्च किंमती दीर्घकाळ टिकून राहणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जागतिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर तेल आणि गॅसच्या किंमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा बाजारावर दबाव निर्माण झाला असला तरी आगामी काही महिन्यांत परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे इंधन दरांमध्येही काही प्रमाणात नरमाई दिसू शकते.
ग्राहकांना मिळणार का दिलासा?
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर असले तरी केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे ग्राहकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होऊ शकतो. तथापि, जागतिक घडामोडी, पुरवठा साखळीची स्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या बाजारातील हालचाली यावर पुढील दरनिर्धारण अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत इंधनाच्या किंमती कोणत्या दिशेने जातात, याकडे सर्वसामान्यांसह उद्योग क्षेत्राचेही लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.38 (-₹0.12)
- अकोला – ₹112.31 (+₹0.50)
- अमरावती – ₹112.46 (-₹0.64)
- औरंगाबाद – ₹112.77 (+₹0.01)
- भंडारा – ₹112.88 (+₹0.29)
- बीड – ₹112.49 (-₹0.69)
- बुलढाणा – ₹112.10 (-₹0.41)
- चंद्रपूर – ₹111.82 (-₹0.21)
- धुळे – ₹112.44 (+₹0.30)
- गडचिरोली – ₹112.59 (-₹0.05)
- गोंदिया – ₹113.11 (-₹0.06)
- मुंबई महानगर – ₹111.21 (-₹0.15)
- हिंगोली – ₹112.96 (-₹0.21)
- जळगाव – ₹112.54 (+₹0.55)
- जालना – ₹113.17 (स्थिर)
- कोल्हापूर – ₹112.17 (+₹0.06)
- लातूर – ₹113.17 (स्थिर)
- मुंबई – ₹111.18 (-₹0.03)
- नागपूर – ₹112.25 (+₹0.53)
- नांदेड – ₹113.17 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹112.76 (+₹0.12)
- नाशिक – ₹112.42 (+₹0.24)
- धाराशिव – ₹112.88 (+₹0.60)
- पालघर – ₹111.91 (+₹0.16)
- परभणी – ₹113.17 (स्थिर)
- पुणे – ₹111.78 (+₹0.23)
- रायगड – ₹111.85 (+₹0.46)
- रत्नागिरी – ₹113.18 (स्थिर)
- सांगली – ₹111.69 (स्थिर)
- सातारा – ₹112.56 (+₹0.36)
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17 (स्थिर)
- सोलापूर – ₹112.43 (-₹0.28)
- ठाणे – ₹111.38 (-₹0.66)
- वर्धा – ₹112.41 (स्थिर)
- वाशीम – ₹112.58 (-₹0.09)
- यवतमाळ – ₹112.14 (-₹1.03)
- अहमदनगर – ₹99.01 (-₹0.14)
- अकोला – ₹98.98 (+₹0.49)
- अमरावती – ₹99.12 (-₹0.62)
- औरंगाबाद – ₹99.39 (+₹0.01)
- भंडारा – ₹99.54 (+₹0.30)
- बीड – ₹99.14 (-₹0.65)
- बुलढाणा – ₹98.77 (-₹0.39)
- चंद्रपूर – ₹98.53 (-₹0.19)
- धुळे – ₹99.09 (+₹0.30)
- गडचिरोली – ₹99.26 (-₹0.04)
- गोंदिया – ₹99.75 (-₹0.08)
- मुंबई महानगर – ₹97.83 (-₹0.17)
- हिंगोली – ₹99.60 (-₹0.23)
- जळगाव – ₹99.17 (+₹0.52)
- जालना – ₹99.83 (स्थिर)
- कोल्हापूर – ₹98.84 (+₹0.05)
- लातूर – ₹99.83 (स्थिर)
- मुंबई – ₹97.83 (स्थिर)
- नागपूर – ₹98.92 (+₹0.54)
- नांदेड – ₹99.83 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹99.39 (+₹0.11)
- नाशिक – ₹99.05 (+₹0.23)
- धाराशिव – ₹99.52 (+₹0.58)
- पालघर – ₹98.53 (+₹0.15)
- परभणी – ₹99.83 (स्थिर)
- पुणे – ₹98.44 (+₹0.23)
- रायगड – ₹98.48 (+₹0.45)
- रत्नागिरी – ₹99.83 (स्थिर)
- सांगली – ₹98.39 (स्थिर)
- सातारा – ₹99.21 (+₹0.37)
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83 (स्थिर)
- सोलापूर – ₹99.08 (-₹0.28)
- ठाणे – ₹98.00 (-₹0.66)
- वर्धा – ₹99.06 (स्थिर)
- वाशीम – ₹99.23 (-₹0.09)
- यवतमाळ – ₹98.83 (-₹1.01)
- अहमदनगर – ₹95.50 (स्थिर)
- अकोला – ₹99.53 (+₹5.28)
- अमरावती – ₹99.78 (+₹5.28)
- औरंगाबाद – ₹93.00 (स्थिर)
- भंडारा – ₹92.93 (+₹3.43)
- बीड – ₹96.50 (स्थिर)
- चंद्रपूर – ₹90.00 (स्थिर)
- धुळे – ₹93.65 (स्थिर)
- गडचिरोली – ₹89.50 (स्थिर)
- गोंदिया – ₹89.50 (स्थिर)
- हिंगोली – ₹84.95 (स्थिर)
- जळगाव – ₹96.20 (स्थिर)
- जालना – ₹96.50 (स्थिर)
- कोल्हापूर – ₹96.95 (स्थिर)
- लातूर – ₹85.50 (स्थिर)
- मुंबई – ₹86.00 (स्थिर)
- नागपूर – ₹88.90 (स्थिर)
- नांदेड – ₹90.65 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹94.64 (+₹4.69)
- नाशिक – ₹93.65 (स्थिर)
- धाराशिव – ₹85.50 (स्थिर)
- पालघर – ₹79.50 (स्थिर)
- परभणी – ₹90.65 (स्थिर)
- पुणे – ₹96.50 (स्थिर)
- रायगड – ₹84.00 (स्थिर)
- रत्नागिरी – ₹85.50 (स्थिर)
- सांगली – ₹95.50 (स्थिर)
- सातारा – ₹95.50 (स्थिर)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 (स्थिर)
- सोलापूर – ₹93.00 (स्थिर)
- ठाणे – ₹86.00 (स्थिर)
- वर्धा – ₹90.00 (स्थिर)
- वाशीम – ₹84.95 (स्थिर)
- यवतमाळ – ₹84.95 (स्थिर)
होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे वाढली चिंता
जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या चर्चेत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे या मार्गावरील तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने विविध देशांमध्ये पोहोचवले जाते. या मार्गावरील कोणताही अडथळा जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढवू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींवर भारतासह अनेक देशांचे लक्ष लागले आहे.