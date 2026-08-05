/भारतातील कोट्यवधी UPI यूजर्ससाठी मोठी अपडेट, यापुढे व्यवहारांवर लागणार शुल्क? संसदेत सरकारने दिले स्पष्ट उत्तर

देशभरात गुगल पे, फोन पे, पेटीएम आणि भीम यूपीआयच्या माध्यमातून दररोज कोट्यवधी डिजिटल व्यवहार होतात. अलीकडे यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती. याच पार्श्वभूमीवर संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, सामान्य नागरिकांकडून बँक खात्यातून होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही व्यवहार शुल्क (Transaction Charge) लावण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याच्या अफवा वारंवार सोशल मीडियावर पसरत असतात. मात्र सरकारच्या उत्तरानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, बँक-टू-बँक UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत. त्यामुळे मित्रांना पैसे पाठवणे, दुकानदाराला QR कोड स्कॅन करून पैसे देणे किंवा इतर वैयक्तिक व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
अनेकांना मोबाईल रिचार्ज किंवा काही बिलांचे पेमेंट करताना अतिरिक्त शुल्क दिसते. मात्र हे UPI व्यवहाराचे शुल्क नसते. काही डिजिटल पेमेंट अॅप्स क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डद्वारे बिल भरताना 'Convenience Fee' किंवा 'Processing Fee' आकारतात. तसेच काही विशिष्ट सेवांवर प्लॅटफॉर्म फी लागू असू शकते. त्यामुळे ग्राहकांनी व्यवहार करताना अंतिम रक्कम तपासूनच पेमेंट करावे.
यूपीआयवर 1.1 टक्के शुल्क आकारले जाते, असा गैरसमज अनेकदा पसरतो. प्रत्यक्षात हे शुल्क सामान्य ग्राहकांसाठी नसून, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही PPI (Prepaid Payment Instrument) किंवा डिजिटल वॉलेटद्वारे व्यापाऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांशी संबंधित इंटरचेंज फी आहे. ही रक्कम ग्राहकांकडून नव्हे तर संबंधित व्यापारी किंवा सेवा व्यवस्थेत लागू असलेल्या नियमांनुसार हाताळली जाते. सामान्य UPI व्यवहारांवर याचा परिणाम होत नाही.
गेल्या काही वर्षांत भारतात यूपीआय व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. रोख व्यवहारांऐवजी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहेत. सरकारही डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यूपीआय आणि रुपेला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी UPI व्यवहार मोफत ठेवण्याच्या धोरणात सध्या कोणताही बदल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यूपीआय व्यवहारांबाबत सोशल मीडियावरील कोणतीही अप्रमाणित माहिती किंवा व्हायरल संदेशांवर लगेच विश्वास ठेवू नये. व्यवहारांपूर्वी अॅपमध्ये दाखवलेली अंतिम रक्कम तपासावी. कोणते शुल्क दिसत असल्यास ते UPI शुल्क आहे की संबंधित सेवेचे प्रोसेसिंग शुल्क, हे समजून घ्यावे. अधिकृत सरकारी घोषणा किंवा NPCI च्या माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. यामुळे अफवांपासून बचाव होईल आणि सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करता येतील.