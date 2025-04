Pahalgam : 'कशी जगू मी...' शहीद लेफ्टनंट विनय नरवालच्या पत्नीचा अखेरचा सलाम!

जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये भयावह दहशतवादी हल्ला झाला. यामध्ये शहीद झालेल्या भारतीय नौसेनाचे अधिकारी विनय नरवाल यांना साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला. यावेळी नवविवाहित पत्नी हिमानी दिल्ली एअरपोर्टवर पतीचं पार्थिव पाहून कोलमडून गेली. पत्नीने पतीच्या शवपेटीला बिलगून हंबरडा फोडला. यावेळी ती एकच सवाल विचारत होती की,'मी आता कशी जगू?'

"Hope his soul rests in peace..": Widow of deceased Navy officer Lt Vinay Narwal at his wreath laying ceremony

या दृश्याने सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणले. लग्न होऊन अवघे सातच दिवस झाले होते. 16 एप्रिल रोजी त्यांचे लग्न झाले. पण कोणाला माहित होते की एका आठवड्यात हे नवविवाहित जोडपे कायमचे वेगळे होईल.

#WATCH | Delhi | Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal's wife bids an emotional farewell to her husband, who was killed in the Pahalgam terror attack

