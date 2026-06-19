/Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? US-इराण करारानंतर कच्च्या तेलात घसरण; 19 जूनचे नवे दर जाहीर

Petrol Diesel Rate Today 19 June 2026: वाहनाची टाकी फुल करण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे दर जाणून घ्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण झाल्यानंतर इंधन दर कमी होण्याची चर्चा रंगली असली तरी सध्या ग्राहकांना तत्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण
गेल्या आठवडाभरात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. ब्रेंट क्रूड सुमारे 79 डॉलर प्रति बॅरल तर WTI क्रूड 75 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. एका आठवड्यात ब्रेंट क्रूडमध्ये 9 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्याने इंधन दर कमी होण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
पेट्रोल-डिझेल लगेच स्वस्त होणार नाही
कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले तरी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून नसतात. वाहतूक खर्च, कर, आधी खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाचा खर्च आणि बाजारातील परिस्थिती यांसारखे अनेक घटक अंतिम दर निश्चित करतात. त्यामुळे दरकपातीसाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (19 जून)
- अहमदनगर – ₹112.12 (+0.16)
- अकोला – ₹112.20 (+0.42)
- अमरावती – ₹112.78 (+0.17)
- औरंगाबाद – ₹113.00 (+0.14)
- भंडारा – ₹112.56 (स्थिर)
- बीड – ₹113.11 (-0.06)
- बुलढाणा – ₹112.55 (+0.06)
- चंद्रपूर – ₹112.59 (स्थिर)
- धुळे – ₹111.70 (-0.44)
- गडचिरोली – ₹112.91 (-0.26)
- गोंदिया – ₹112.95 (स्थिर)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21 (-0.15)
- हिंगोली – ₹113.08 (-0.09)
- जळगाव – ₹113.17 (+1.37)
- जालना – ₹113.21 (+0.04)
- कोल्हापूर – ₹112.09 (-0.48)
- लातूर – ₹112.85 (-0.30)
- मुंबई – ₹111.18 (स्थिर)
- नागपूर – ₹112.10 (+0.41)
- नांदेड – ₹113.17 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹112.64 (-0.07)
- नाशिक – ₹112.02 (-0.42)
- उस्मानाबाद – ₹113.02 (स्थिर)
- पालघर – ₹112.00 (स्थिर)
- परभणी – ₹113.17 (-0.01)
- पुणे – ₹111.71 (-0.26)
- रायगड – ₹111.46 (-0.39)
- रत्नागिरी – ₹113.13 (-0.04)
- सांगली – ₹112.74 (+0.52)
- सातारा – ₹112.73 (+0.76)
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17 (-0.06)
- सोलापूर – ₹112.64 (+0.66)
- ठाणे – ₹111.79 (+0.54)
- वर्धा – ₹111.85 (-0.32)
- वाशीम – ₹112.58 (स्थिर)
- यवतमाळ – ₹113.17 (+1.03)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (19 जून)
- अहमदनगर – ₹98.77 (+0.15)
- अकोला – ₹98.88 (+0.40)
- अमरावती – ₹99.44 (+0.16)
- औरंगाबाद – ₹99.62 (+0.14)
- भंडारा – ₹99.21 (स्थिर)
- बीड – ₹99.73 (-0.10)
- बुलढाणा – ₹99.22 (+0.07)
- चंद्रपूर – ₹99.27 (स्थिर)
- धुळे – ₹98.36 (-0.43)
- गडचिरोली – ₹99.57 (-0.26)
- गोंदिया – ₹99.58 (स्थिर)
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83 (-0.17)
- हिंगोली – ₹99.71 (-0.11)
- जळगाव – ₹99.84 (+1.37)
- जालना – ₹99.87 (+0.04)
- कोल्हापूर – ₹98.76 (-0.47)
- लातूर – ₹99.48 (-0.29)
- मुंबई – ₹97.83 (स्थिर)
- नागपूर – ₹98.78 (+0.40)
- नांदेड – ₹99.83 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹99.28 (-0.06)
- नाशिक – ₹98.66 (-0.41)
- उस्मानाबाद – ₹99.65 (स्थिर)
- पालघर – ₹98.62 (स्थिर)
- परभणी – ₹99.83 (-0.01)
- पुणे – ₹98.37 (-0.24)
- रायगड – ₹98.11 (-0.37)
- रत्नागिरी – ₹99.77 (-0.06)
- सांगली – ₹99.38 (+0.49)
- सातारा – ₹99.34 (+0.71)
- सिंधुदुर्ग – ₹99.84 (-0.04)
- सोलापूर – ₹99.28 (+0.64)
- ठाणे – ₹98.41 (+0.52)
- वर्धा – ₹98.53 (-0.32)
- वाशीम – ₹99.23 (स्थिर)
- यवतमाळ – ₹99.83 (+1.00)
CNG वापरणाऱ्यांसाठीही महत्त्वाची माहिती
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये CNG दर स्थिर आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात CNG ₹86 प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे. तर पुण्यात CNG चा दर ₹96.50 प्रति किलो आहे.
- अहमदनगर – ₹103.02 (+7.52)
- अकोला – ₹99.53 (+5.28)
- अमरावती – ₹99.78 (+5.28)
- औरंगाबाद – ₹103.02 (+10.02)
- भंडारा – ₹92.93 (+3.43)
- बीड – ₹96.50 (स्थिर)
- चंद्रपूर – ₹90.00 (स्थिर)
- धुळे – ₹93.65 (स्थिर)
- गडचिरोली – ₹89.50 (स्थिर)
- गोंदिया – ₹89.50 (स्थिर)
- हिंगोली – ₹84.95 (स्थिर)
- जळगाव – ₹96.50 (+0.30)
- जालना – ₹96.50 (स्थिर)
- कोल्हापूर – ₹96.95 (स्थिर)
- लातूर – ₹85.50 (स्थिर)
- मुंबई – ₹86.00 (स्थिर)
- नागपूर – ₹88.90 (स्थिर)
- नांदेड – ₹90.65 (स्थिर)
- नंदुरबार – ₹94.64 (+4.69)
- नाशिक – ₹93.65 (स्थिर)
- उस्मानाबाद – ₹85.50 (स्थिर)
- पालघर – ₹79.50 (स्थिर)
- परभणी – ₹90.65 (स्थिर)
- पुणे – ₹96.50 (स्थिर)
- रायगड – ₹84.00 (स्थिर)
- रत्नागिरी – ₹85.50 (स्थिर)
- सांगली – ₹103.02 (+7.52)
- सातारा – ₹103.02 (+7.52)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 (स्थिर)
- सोलापूर – ₹93.00 (स्थिर)
- ठाणे – ₹86.00 (स्थिर)
- वर्धा – ₹90.00 (स्थिर)
- वाशीम – ₹84.95 (स्थिर)
- यवतमाळ – ₹84.95 (स्थिर)
इंधन दरांतील चढ-उताराचा परिणाम तेल विपणन कंपन्यांवर होत असून, ग्राहकांवर संपूर्ण भार टाकू नये म्हणून सरकारने मोठा खर्च स्वतः उचलल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तातडीने दरकपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
US-इराण कराराचा काय परिणाम?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अंतरिम शांतता करारानंतर जागतिक तेल पुरवठ्याबाबतची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे तेल वाहतूक पुन्हा सुरळीत होत असल्याने बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत नरमाई दिसून येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ कमी पातळीवर राहिले आणि जागतिक पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत झाला तर आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र सध्या तरी मोठ्या दरकपातीची अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही.