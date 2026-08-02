युद्धाच्या छायेतही महाग होणार पेट्रोल-डिझेल? होर्मुझ सामुद्रधुनीत पुन्हा सुरू झाली 'ऑइल शटलिंग'

Crude Oil Price: मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या संघर्षादरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल वाहतुकीवरही परिणाम झाला आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. मात्र आता या संकटाच्या काळात दिलासा देणारी घडामोड समोर आली आहे. तेल उत्पादक देशांनी पुन्हा एकदा 'ऑइल शटलिंग' या पर्यायी व्यवस्थेला वेग दिला असून, त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा कायम ठेवण्यास मदत होत आहे. याच कारणामुळे तेलाच्या किमतींवर अचानक मोठा दबाव येण्याची शक्यता काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल 87.93 डॉलर, तर WTI क्रूडचा दर 84.67 डॉलरवर बंद झाला. आठवडाभर दरांमध्ये चढ-उतार सुरू असले तरी बाजाराला मोठा दिलासा म्हणजे तेलाची वाहतूक पुन्हा हळूहळू सुरळीत होत आहे.
जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी होर्मुझ सामुद्रधुनी एक आहे. मध्यपूर्वेतील प्रमुख तेल उत्पादक देशांतून बाहेर पडणाऱ्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने जगभर पोहोचतो. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी जवळपास 20 टक्के तेल या सामुद्रधुनीतून वाहत होते. त्यामुळे या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण झाला तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर होतो.
युद्धादरम्यान या मार्गावरील सुरक्षेचा धोका वाढल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय जहाज कंपन्यांनी आपली जहाजे या भागातून पाठवणे कमी केले. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले.
या संकटावर मात करण्यासाठी तेल उत्पादक देशांनी 'ऑइल शटलिंग' ही पद्धत मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेत सर्वप्रथम लहान तेलवाहू जहाजांच्या मदतीने पर्शियन आखातातून कच्चे तेल बाहेर काढले जाते. सुरक्षेच्या कारणास्तव या जहाजांचे ट्रान्सपाँडर अनेकदा बंद ठेवले जातात, जेणेकरून त्यांची हालचाल शत्रू किंवा देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांना सहज समजू नये. यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या तुलनेने सुरक्षित भागात उभ्या असलेल्या मोठ्या सुपरटँकरमध्ये शिप टू शिप ट्रान्स्फर (Ship-to-Ship Transfer) पद्धतीने हे तेल हस्तांतरित केले जाते. त्यानंतर हे सुपरटँकर जगातील विविध देशांकडे रवाना होतात आणि कच्चे तेल अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असली तरी युद्धाच्या परिस्थितीत पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी ती प्रभावी ठरत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला युद्धविराम मोडल्यानंतर जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या. त्यामुळे 'ऑइल शटलिंग'ची गती काही काळासाठी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. अनेक जहाजांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रवास पुढे ढकलला होता. मात्र आता परिस्थिती काहीशी स्थिर होत असून, क्षेत्रातील दोन प्रमुख शिपिंग कंपन्यांनी पुन्हा जवळपास पूर्वीइतक्याच प्रमाणात तेलाची वाहतूक सुरू केल्याची माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली आहे.
युद्धाच्या तणावामुळे काही दिवसांपूर्वी कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले होते. बाजारात अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली होती की, होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद झाल्यास तेलाचा दर 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र त्यानंतर युद्धविरामाची घोषणा आणि पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने किमतींमध्ये काहीशी नरमाई आली.
सध्या होर्मुझमार्गे नेमके किती प्रमाणात तेल बाहेर पडत आहे, याबाबत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र विविध उपग्रह चित्रे आणि बाजारातील हालचाली यावरून वाहतुकीला पुन्हा वेग आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांकडून तेल खरेदी करणाऱ्या अनेक ग्राहकांना अलीकडच्या काळात रखडलेल्या खेपा पुन्हा मिळू लागल्या आहेत. युरोपियन युनियनच्या Sentinel-1 उपग्रहाने टिपलेल्या अलीकडील छायाचित्रांमध्ये ओमानमधील सोहार बंदराजवळ सात जहाजांच्या जोड्या समुद्रात उभ्या राहून तेल हस्तांतरण करताना दिसल्या. यापैकी चार जहाजे ही सुपरटँकर असून, त्यांची एकत्रित क्षमता लाखो बॅरल कच्चे तेल वाहून नेण्याची आहे. प्रत्येक सुपरटँकर सुमारे 80 लाख बॅरल तेल वाहून नेऊ शकतो.
या हालचालींमुळे तेल पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
युद्धामुळे अनेक जागतिक शिपिंग कंपन्यांनी या मार्गावर जहाजे पाठवण्यास टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तेल उत्पादकांनी स्वतःच्या जहाजांचा वापर वाढवला आहे. काही कंपन्यांनी दीर्घकालीन कराराच्या माध्यमातून जहाजे भाड्याने घेऊन वाहतूक सुरू ठेवली आहे. या पर्यायी व्यवस्थेमुळे तेलाचा पुरवठा खंडित होण्यापासून मोठ्या प्रमाणात बचाव झाला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमतींमध्ये अपेक्षेइतकी मोठी वाढ झालेली नाही.
ऊर्जा बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे स्थिर झालेली नाही. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील प्रत्येक हालचालीवर जागतिक बाजाराचे बारकाईने लक्ष आहे. जर या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत राहिली, तर कच्च्या तेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कायम राहू शकतो आणि त्याचा फायदा जागतिक इंधन बाजाराला तसेच भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांनाही होऊ शकतो. मात्र संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्यास तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा मोठी उसळी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.