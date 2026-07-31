/गोमुत्रवरील विधानाने प्रियांका गांधींच्या अडचणी वाढणार? भारतातील 200 हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञांचे खुले पत्र; काय घडलंय नेमकं?

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. यानंतर परीक्षा विधेयकावर गांभीर्याने चर्चा सुरु झाली. दरम्यान कॉंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सवरील सदस्यांच्या निवडीवर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर आता देशातील 200 हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रियांका गांधींना पत्र लिहिलंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
लोकसभेत परीक्षा सुधारणा आणि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीवर चर्चा सुरू असताना काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कमकोटी यांच्याबाबत केलेल्या एका वक्तव्यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वक्तव्यानंतर देशभरातील 200 हून अधिक कुलगुरू, माजी कुलगुरू, प्राध्यापक, संशोधक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येत खुले पत्र प्रसिद्ध केले. या पत्रात प्रियांका गांधी यांच्या शब्दप्रयोगावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला असून, अशा प्रकारच्या वैयक्तिक टीकेमुळे शैक्षणिक संस्थांचा सन्मान कमी होतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
खुल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांनी म्हटले की, संसदेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेत मतभेद व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कोणत्याही विद्वानाची वैयक्तिक खिल्ली उडवणे किंवा अपमानास्पद शब्द वापरणे योग्य नाही. त्यांनी प्रा. कमकोटी यांच्या अनेक दशकांच्या शैक्षणिक योगदानाचा उल्लेख करत, त्यांच्या संशोधन, अध्यापन आणि तांत्रिक क्षेत्रातील कामगिरीचा आदर राखला पाहिजे, असे नमूद केले. तसेच धोरणांवर टीका करावी, परंतु व्यक्तीवर अवमानकारक भाष्य टाळावे, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रा. व्ही. कमकोटी हे देशातील आघाडीचे संगणक वैज्ञानिक असून सध्या आयआयटी मद्रासचे संचालक आहेत. त्यांनी भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण संशोधन केले असून स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर विकासात त्यांचे योगदान मानले जाते. ते यापूर्वी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) प्रक्रियेशीही संबंधित राहिले आहेत. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय परीक्षा सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्समध्ये त्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. परीक्षापद्धती अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी ते या समितीत काम करत आहेत.
लोकसभेतील चर्चेदरम्यान प्रियांका गांधी यांनी परीक्षा सुधारणा समितीतील सदस्यांच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी त्यांनी प्रा. कमकोटी यांच्याविषयी एक उपरोधिक उल्लेख केला, ज्यामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. प्रा. कमकोटी यांनी यापूर्वी गायीच्या मूत्राच्या औषधी गुणधर्मांबाबत केलेल्या विधानांचा संदर्भ देत हा उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्या जुन्या विधानांवर यापूर्वीही चर्चा झाली होती. मात्र, शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते या पार्श्वभूमीवरही संसदेत व्यक्तीचा अवमान करणारी भाषा वापरणे अयोग्य आहे.
खुल्या पत्रात स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील उच्च शिक्षण संस्था आणि त्यांच्याशी संबंधित संशोधकांचा सन्मान राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. राजकीय मतभेद असू शकतात, पण शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांवर वैयक्तिक टीका केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये आणि समाजात चुकीचा संदेश जातो. संसदेतील चर्चेचा दर्जा टिकवण्यासाठी विचारांवर चर्चा व्हावी, व्यक्तींवर नव्हे, असा संदेश या पत्रातून देण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे परीक्षा सुधारणा, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि संसदीय चर्चेतील भाषेचा दर्जा हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. एका बाजूला सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली आहे, तर दुसरीकडे त्या समितीतील सदस्यांवर झालेल्या टीकेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी या घटनेच्या निमित्ताने सार्वजनिक चर्चेत परस्पर सन्मान, तथ्याधारित संवाद आणि संस्थांविषयी आदर राखण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. या वादामुळे शिक्षण आणि राजकारण यांच्या संगमावर असलेल्या चर्चेला नवे परिमाण मिळाले आहे.