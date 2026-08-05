/आजपासून पुन्हा शुद्ध पेट्रोल मिळणार? E20 पासून कायमची सुटका?;पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टच सांगितलं

देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून 5 ऑगस्टपासून पेट्रोल पंपांवर पुन्हा 100 टक्के शुद्ध (इथेनॉलमुक्त) पेट्रोल उपलब्ध होणार असल्याच्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत होत्या. अनेक वाहनचालकांनी या दाव्यांवर विश्वास ठेवत सरकारकडून अधिकृत घोषणेची अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, या सर्व चर्चेनंतर केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने याबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
E20 म्हणजे 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल यांचे मिश्रण. भारताने कच्च्या तेलावरील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांना इथेनॉल उत्पादनातून अधिक उत्पन्न मिळवून देणे आणि प्रदूषणात घट करणे या उद्देशाने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम राबवला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, हा कार्यक्रम नियोजनबद्ध पद्धतीने देशभर लागू करण्यात आला असून, भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी तो महत्त्वाचा मानला जातो.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील लाखो किलोमीटरच्या इंधन वितरण साखळीत एकाच वेळी E20, E10 आणि शुद्ध पेट्रोल अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे इंधन उपलब्ध करून देणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे. यामुळे वाहतूक, साठवणूक, वितरण आणि इंधन व्यवस्थापनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. त्यामुळे सध्या स्वतंत्रपणे शुद्ध पेट्रोल सर्व पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे मायलेज कमी होते किंवा इंजिनचे नुकसान होते, अशा शंका अनेक वाहनचालकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, E20 इंधनावर विस्तृत चाचण्या करण्यात आल्या असून ते सुरक्षित आहे. काही वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत किंचित फरक जाणवू शकतो, मात्र सरकारने व्यापक प्रमाणावर इंजिनचे नुकसान होत असल्याचा दावा मान्य केलेला नाही. दुसरीकडे, काही वाहनधारक आणि उद्योग क्षेत्राकडून या विषयावर अधिक अभ्यासाची मागणीही करण्यात येत आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) धोरण कायम आहे आणि 5 ऑगस्टपासून स्वतंत्रपणे सर्वसामान्यांसाठी शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. मंत्रालयाने इथेनॉल मिश्रित इंधनाबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अनेक दाव्यांना दिशाभूल करणारे असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा वैज्ञानिक चाचण्या, वाहन उत्पादकांच्या सल्लामसलत आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा भाग आहे.
सध्या देशातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर E20 पेट्रोलच उपलब्ध आहे. त्यामुळे वाहन उत्पादक कंपनीने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच इंधनाचा वापर करणे योग्य ठरेल. सोशल मीडियावरील अप्रमाणित दावे किंवा अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपन्या किंवा वाहन उत्पादकांनी जारी केलेल्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. भविष्यात शुद्ध पेट्रोल किंवा इतर पर्यायांबाबत सरकारकडून कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल.