Marathi News
  31 डिसेंबर 2025 सोबत सातवा वेतन आयोग संपुष्टात; 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन वाढणार का? आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट

1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन वाढणार का? जाणून घेऊया आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 1, 2026, 12:13 AM IST
8th Pay Commission Salary Hike: 2025 हे वर्ष संपले आहे. 2026 वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मालामल करणारे ठरणार आहे. या वर्षात अनेक प्रकारे अनेक बदल झाले आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित अनेक बातम्या चर्चेत होत्या या वर्षी आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणत्या नवीन घडामोडी घडल्या आहेत. 1 जानेवारी

2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यां आठवा वेतन आयोग लागू होणार का जाणून घेऊया?

2025 मध्ये, सरकारने आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. प्रथम, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि विद्यमान वेतन रचनेचा आढावा घेण्यासाठी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर, सरकारने औपचारिकपणे आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आणि त्याचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती पूर्ण केली. शिवाय, आठव्या वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटी (TOR) देखील जारी करण्यात आल्या आहेत.  

1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार का?

7  व्या वेतन आयोगाचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर रोजी, 2025 च्या शेवटच्या दिवशी संपत आहे. तथापि, केंद्र सरकारने अद्याप आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. आयोगाने शिफारसी सादर केल्यानंतर तारीख निश्चित केली जाईल असे सरकारने अलीकडेच संसदेत सूचित केले. 2026 वर्ष सुरु झाले 8 व्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळणार हे निश्चित झालेले नाही.  

2026 मध्ये अहवाल येणार का?

2026 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पूर्ण करणे कठीण होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाची स्थापना नुकतीच करण्यात आली आहे आणि सरकारने त्याला त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. जर ही प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली, तर 2027 मध्ये शिफारसी जाहीर केल्या जाऊ शकतात. तरीही, त्या लागू करण्यापूर्वी सरकारची मंजुरी आवश्यक असेल. तथापि, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी थकबाकी मिळण्याची आशा अजूनही आहे.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Will salary and pension of central employees increase from 1 January 2026major update regarding 8th Pay Commissionआठवा वेतन आयोग

