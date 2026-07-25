/श्रीकांत शिंदे घेणार धर्मेंद्र प्रधानांची जागा? केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या मोठ्या घडामोडींना वेग; काय घडलंय नेमकं?

केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाच्या हालचालींना वेग आला असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा रंगली असून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने दिल्लीला बोलावण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार, नव्या जबाबदाऱ्या आणि नेतृत्वातील बदलांबाबत विविध राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणाची वर्णी लागणार यावर चर्चा रंगली आहे.
केंद्र सरकारकडून मंत्रिमंडळात व्यापक फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर दबाव वाढत असल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निर्णयाकडे केवळ एका मंत्र्याच्या बदलापेक्षा व्यापक राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
या राजकीय घडामोडींमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीला बोलावण्यात आल्याने चर्चेला आणखी उधाण आले आहे. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याचे अधिकृत कारण जाहीर झाले नसले, तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल, संघटनात्मक जबाबदाऱ्या किंवा नव्या राजकीय समीकरणांवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबाबत अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी कोणाकडे दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, उच्च शिक्षणातील सुधारणा, प्रवेश परीक्षा व्यवस्थापन आणि डिजिटल शिक्षण यांसारखे महत्त्वाचे विषय नव्या मंत्र्यांसमोर असणार आहेत. त्यामुळे पुढील नियुक्तीला राजकीय आणि प्रशासकीय दोन्ही दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विरोधी पक्षांनी शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवरून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केवळ खात्याची अदलाबदल करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतरही राजकीय वातावरण तापलेले राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बदल हा आगामी राजकीय आव्हाने, राज्यांतील निवडणुका आणि प्रशासन अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने होत असल्याची चर्चा आहे. अनुभवी मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करून सरकार नवीन संदेश देण्याचा प्रयत्न करू शकते, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. मात्र अंतिम निर्णय आणि अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या पदाची जबाबदारी कोणाकडे जाणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे हे पद जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिवसेना किंवा श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मंत्रिमंडळातील नव्या नियुक्त्या, खात्यांचे वाटप आणि फेरबदलाचा अंतिम आराखडा जाहीर झाल्यानंतरच या घडामोडींचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. अधिकृत घोषणांनंतरच कोणत्या नेत्याकडे कोणती जबाबदारी जाणार, हे निश्चित होणार आहे.