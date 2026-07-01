/AI चा बुडबुडा फुटणार? शेअर बाजारात मोठा भूकंप येणार? RBI चा खळबजनक इशारा

RBI On AI : AI मुळे IT क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. लाखो IT कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. तर, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहे. फक्त IT कर्माचाऱ्यांनाच नाही तर अनेक दिग्गज IT कंपन्यांना देखील AI चा मोठा फटका बसला आहे. AI चा बुडबुडा फुटणार आहे. शेअर बाजारात मोठा भूकंप येणार आहे. RBI ने खळबजनक इशारा दिला आहे.
एआयमुळे जागतिक बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) वर्तवली आहे. कॉर्पोरेट कमाईच्या वाढीचे पुनर्मूल्यांकन आणि एआय-संबंधित शेअर्सच्या मूल्यांकनामुळे जागतिक बाजारात होणाऱ्या घसरणीचा परिणाम भारतीय बाजारावरही होऊ शकतो अळी शक्यता RBI ने वर्तवली आहे. आरबीआयने एक वित्तीय स्थिरता अहवालात (एफएसआर) प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात AI बाबत लक्षवेधी माहिती देण्यात आली आहे. एआय-संबंधित गुंतवणूक आता बॉण्ड बाजारासह इतर भांडवली बाजार क्षेत्रांमध्येही पसरत आहे. दक्षिण कोरिया, तैवान आणि जपानसह अनेक बाजारांमध्ये अलीकडे एआय-संबंधित शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली असून उच्च अस्थिरता दिसून आली आहे.
एआय-संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या एका लहान गटावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. या कंपन्या एआयचा अवलंब करणाऱ्या किंवा त्याच्या पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या देशांच्या शेअर बाजाराच्या कामगिरीवर अधिकाधिक प्रभाव टाकत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे की, घटत्या मुक्त रोख प्रवाहाच्या (फ्री कॅश फ्लो) पार्श्वभूमीवर हायपरस्केल कंपन्या एआय उभारणीवर भांडवली खर्च वाढवत आहेत. परिणामी गुंतवणुकीला निधी पुरवण्यासाठी या कंपन्यांनी दोन वर्षांत मोठी कर्जे घेतली आहेत. खर्च वाढत असल्याने या कंपन्या कर्जपुरवठा वाढण्याची अपेक्षा करत आहेत. त्यामुळे, एआय-आधारित मालमत्तेच्या मूल्यात घट झाल्यास या माध्यमातून धोके निर्माण होऊ शकतात. बँका, वैयक्तिक कर्ज देणाऱ्या कंपन्या आणि एआयच्या तेजीला निधी पुरवणाऱ्या इतर कंपन्यांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
अमेरिकेतील इक्विटी व्हॅल्युएशन अनेक मापदंडांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर आहेत. दरम्यान, आरबीआयच्या मते, अमेरिकेच्या इक्विटी बाजारांमध्ये उर्वरित जगाकडून होणारी गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. मार्च 2020 मधील 7.5 ट्रिलियन डॉलर्सवरून मार्च 2026 पर्यंत अमेरिकन इक्विटीमधील एकूण परदेशी हिस्सेदारी 21 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. एका आठवड्यापूर्वी एआय बबल फुटण्याच्या भीतीमुळे दक्षिण कोरियाचा शेअर बाजार 10 टक्क्यांनी कोसळला होता. ज्यामुळे लोअर सर्किट लागून व्यवहार थांबले. त्याचवेळी भारतासह इतर आशियाई बाजारांमध्येही घसरण पहायला मिळाली.