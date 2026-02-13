English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • आठव्या वेतन आयोगामुळे प्रायव्हेट कंपनीत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार वाढणार? सरकारच्या एका निर्णयामुळे सगळी गणित बदलणार?

आठव्या वेतन आयोगामुळे प्रायव्हेट कंपनीत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार वाढणार? सरकारच्या एका निर्णयामुळे सगळी गणित बदलणार?

लवकरच देशभरात आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार वाढणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 13, 2026, 08:41 PM IST
आठव्या वेतन आयोगामुळे प्रायव्हेट कंपनीत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार वाढणार? सरकारच्या एका निर्णयामुळे सगळी गणित बदलणार?

Eighth Pay Commission News:  आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लक्षणीय पगारवाढीच्या प्रतिक्षेत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर देखील याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोग कायदेशीररित्या खाजगी कंपन्यांना लागू होत नसला तरी खाजगी कंपन्यांना पगार वाढवण्यास भाग पाडले जाते, पण कसे? चला समजावून घेऊया.

8 वा वेतन आयोग थेट खाजगी क्षेत्राला व्यापत नाही. हे आयोग फक्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (अंदाजे 4.8-5 दशलक्ष), संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी (अंदाजे 6.8-7 दशलक्ष) आहे. खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा थेट परिणाम होत नाही. तसेच खाजगी कंपन्यांना त्यानुसार पगार वाढवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

खाजगी क्षेत्राला काय परिणाम होणार?

खाजगी क्षेत्राचा यात थेट सहभाग नाही. केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केवळ केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि पेन्शनचा आढावा घेण्यासाठी केली जाते. हे त्यांच्या संदर्भ अटी (ToR) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत आयोग कोणत्याही थेट शिफारसी करत नाही. या प्रकरणात, खाजगी क्षेत्रावर थेट परिणाम होत नाही. तथापि, मागील वेतन आयोगांमध्ये अप्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट झाले आहेत.

अप्रत्यक्ष परिणाम कसा होतो?

सरकारी पगार वाढत असताना, चांगले अभियंते, एमबीए, सीए आणि आयटी व्यावसायिक सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित होतात. खाजगी कंपन्यांना त्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा नवीन नोकऱ्या आकर्षित करण्यासाठी पगार वाढवावा लागतो. हा परिणाम विशेषतः आयटी, बँकिंग, कन्सल्टिंग आणि सार्वजनिक उपक्रमांसारख्या स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये दिसून येतो. 
टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी आणि एल अँड टी सारख्या अनेक मोठ्या खाजगी कंपन्या त्यांच्या पगाराच्या रचनेची तुलना सरकारी वेतन आयोग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील पगार पातळीशी करतात. आठव्या वेतन आयोगाने तर टीओआरमध्ये सध्याचे खाजगी क्षेत्रातील पगार विचारात घेण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक उपक्रमांवर थेट परिणाम: केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (जसे की ओएनजीसी, आयओसी, सेल आणि भेल) अनेकदा केंद्रीय वेतन आयोगानंतर त्यांचे वेतन सुधारित करतात. यामुळे खाजगी क्षेत्रावर दबाव आणखी वाढतो. अंदाजे 50 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ आणि 70 लाख  पेन्शनधारकांच्या पगारात वाढ झाल्यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढते. या वाढत्या मागणीमुळे कंपन्यांना उत्पादन वाढवावे लागते, ज्यामुळे वेतनात वाढ होते.

मागील आयोगांचा प्रत्यक्ष अनुभव

2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगानंतर अनेक खाजगी कंपन्यांनी 2016-18 मध्ये चांगली पगारवाढ दिली, विशेषतः मध्यम स्तरावर. जर आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर 2026  पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. 2.0+ असेल, तर सरकारी पगार 30-35 टक्के पेक्षा जास्त पगार वाढू शकतो. यामुळे खाजगी क्षेत्रावर, विशेषतः प्रवेश-स्तरीय आणि मध्यम-स्तरीय क्षेत्रावर दबाव वाढेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

