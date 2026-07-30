/CJP आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर येणार अंगलट? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला थेट सवाल; मोठा निर्णय होणार?

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलीस आणि रॅपिड फोर्स अॅक्शनच्या पोलिसांनी आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर केला. यासाठी कोणी ऑर्डर दिली? याच्या चौकशीची मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनच्या वापरामुळे देशातील वातावरण तापलंय. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं असून सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला यासंदर्भात प्रश्न विचारलाय. पॅलेट गन वापरल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. आंदोलकांवर जमाव नियंत्रणासाठी पेललेट गन वापरण्याबाबत नेमकी एसओपी काय आहे, याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचबरोबर त्या दिवशी रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) ने वापरलेल्या दारूगोळ्याची नोंद सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
पेललेट गनच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. जमाव पांगवण्यासाठी पेललेट गन वापरण्याचे अधिकृत नियम, मंजुरीची प्रक्रिया आणि सुरक्षा निकष काय आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना काही विशेष परिस्थितीत पेललेट गन वापरण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र हा वापर नियमित किंवा प्रथम पर्याय म्हणून करता येणार नाही. तो केवळ अत्यंत अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थितीतच केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
जंतर-मंतर आंदोलनावेळी रॅपिड अॅक्शन फोर्सने कोणती साधने वापरली, किती दारूगोळा खर्च झाला आणि पेललेट गनचा वापर झाला का, याची पडताळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने RAF चा अम्युनिशन लॉग सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले. या नोंदी तपासात महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतात.
20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान काही आंदोलक जखमी झाल्यानंतर पेललेट गन वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर या घटनेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. काही माध्यमांनी अधिकृत नोंदींमध्ये नॉन-लेथल (प्राणघातक नसलेली) दारूगोळा सामग्री वापरल्याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त दिले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी नागरिकांवरील जमाव नियंत्रणासाठी पेललेट गनचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या शस्त्रामुळे डोळे, चेहरा आणि शरीरावर गंभीर दुखापती होऊ शकतात. तसेच जखमींना नुकसानभरपाई आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाईवर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नसून, केंद्र सरकारकडून एसओपी आणि आवश्यक कागदपत्रे मागवली आहेत. त्यानंतर उपलब्ध पुरावे, सरकारी भूमिका आणि संबंधित अहवालांचा विचार करून न्यायालय पुढील सुनावणीत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे पेललेट गनच्या वापराबाबत भविष्यातील धोरणावर या प्रकरणाचा महत्त्वाचा परिणाम होऊ शकतो.