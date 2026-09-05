/New World Map: जगाचा नकाशा बदलला! आता कुठे दिसणार भारत-पाकिस्तान?

शाळेत भूगोल शिकताना पाहिलेला जगाचा नकाशा आपल्या मनात जगाच्या आकारमानाची एक ठरलेली प्रतिमा निर्माण करतो. मात्र, हा नकाशा पृथ्वीवरील प्रत्येक देश आणि खंडाचा प्रत्यक्ष आकार अचूकपणे दाखवत नाही. आता या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 4 सप्टेंबर 2026 रोजी यूएन महासभेने इक्वल अर्थ प्रक्षेपणाला प्रोत्साहन देणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावाला 164 देशांनी पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेने विरोधात मतदान केले आणि सहा देशांनी मतदानापासून अलिप्त राहणे पसंत केले.
जगाचा नकाशा सपाट कागदावर दाखवताना पृथ्वीच्या गोलाकार आकारामुळे काही ना काही विकृती निर्माण होते. त्यामुळे प्रत्येक देशाचा आकार, अंतर, दिशा किंवा आकारमान** एकाच वेळी पूर्णपणे अचूक दाखवणे शक्य नसते. सध्या जगभर मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या मर्कॅटर प्रोजेक्शनमध्ये ध्रुवांच्या जवळील प्रदेश प्रत्यक्षापेक्षा मोठे दिसतात. त्याच्या तुलनेत विषुववृत्ताजवळील आफ्रिका आणि इतर प्रदेश लहान भासतात. यूएनच्या ठरावामुळे मर्कटरवर बंदी घातलेली नाही; मात्र अधिक क्षेत्रफळ-अचूक नकाशांचा वापर करण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
यामागे आफ्रिकेचा आकार बदलत नाही, तर नकाशावरील त्याचे चुकीचे भासमान आकारमान सुधारले जाते. मर्कॅटर नकाशात आफ्रिका आणि ग्रीनलँड जवळपास समान आकाराचे असल्यासारखे दिसू शकतात. प्रत्यक्षात आफ्रिकेचे क्षेत्रफळ ग्रीनलँडपेक्षा सुमारे 14 पट मोठे आहे. इक्वल अर्थ मध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ योग्य प्रमाणात दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे आफ्रिका पूर्वीच्या तुलनेत खूप मोठा दिसतो, तर ग्रीनलँड, युरोप आणि उत्तर अमेरिका तुलनेने लहान दिसू शकतात.
इक्वल अर्थ हे एक प्रकारचे जागतिक नकाशा प्रक्षेपण आहे. हे टॉम पॅटरसव आणि बर्नहड ज्वू यांनी विकसित केले. याचा उद्देश जगातील विविध भूभागांचे क्षेत्रफळ त्यांच्या वास्तविक प्रमाणाशी सुसंगत ठेवणे हा आहे. नकाशाचा बाह्य आकार पृथ्वीच्या गोलाकारपणाची आठवण करून देणारा आहे आणि तो पाहायला पारंपरिक काही जागतिक नकाशांपेक्षा अधिक नैसर्गिक वाटतो. मात्र कोणताही सपाट जागतिक नकाशा पृथ्वीचे क्षेत्रफळ, आकार, दिशा आणि अंतर हे सर्व एकाच वेळी पूर्णपणे अचूक दाखवू शकत नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
पूर्णपणे नाही. मर्कॅटर प्रोजेक्शन चा उद्देशच वेगळा होता. 16व्या शतकात तयार झालेल्या या प्रक्षेपणाचा समुद्रमार्ग आणि नौकानयनासाठी मोठा उपयोग झाला. त्यात दिशा आणि कोन जपण्याचा महत्त्वाचा फायदा आहे. त्यामुळे समुद्री नेव्हिगेशनसारख्या विशिष्ट कामांसाठी मर्कॅटर आजही उपयुक्त ठरतो. समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा त्याचा वापर जगातील देशांचे तुलनात्मक क्षेत्रफळ दाखवण्यासाठी केला जातो. इंटरनॅशनल कारोटग्राफीक असोसिएशनदेखील सांगते की जगाच्या नकाशासाठी एकच ‘सर्वार्थाने अचूक’ प्रोजेक्शन अस्तित्वात नाही.
इक्वल अर्थ मध्ये भारतासारख्या विषुववृत्ताच्या जवळील किंवा मध्यम अक्षांशातील देशांचे क्षेत्रफळ अधिक वास्तव प्रमाणात दिसेल. त्यामुळे भारत आणि आफ्रिकेतील देश पूर्वीच्या मर्कॅटर नकाशाच्या तुलनेत तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक मोठे भासू शकतात. मात्र याचा अर्थ भारताचा प्रत्यक्ष भौगोलिक आकार वाढलेला नाही. हा फक्त नकाशावर सादरीकरणाचा बदल आहे. भारतासह आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण गोलार्धातील अनेक प्रदेशांच्या आकारमानाबाबत असलेला दृश्य भ्रम कमी करणे हा या प्रकारच्या नकाशांचा महत्त्वाचा फायदा आहे.
नाही. हा मुद्दा समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. UN महासभेचा ठराव कायदेशीर बंधनकारक आदेश नाही त्यामुळे गुगल मॅप्स, शाळेतील प्रत्येक नकाशा किंवा जगातील प्रत्येक सरकारी नकाशा लगेच बदलणार असे नाही. मात्र शिक्षण, संस्थात्मक वापर, माध्यमे आणि डिजिटल मॅपिंगमध्ये अधिक अचूक क्षेत्रफळ दाखवणाऱ्या प्रोजेक्शनचा वापर वाढवण्याचा संदेश या ठरावातून दिला गेला आहे. टोगोने या मोहिमेचे नेतृत्व केले असून आफ्रिकन देशांनी त्याला मोठा पाठिंबा दिला.
नकाशा हा फक्त भूगोल शिकवण्याचे साधन नाही; तो जगाकडे पाहण्याची आपली दृष्टीही घडवतो. एखादा प्रदेश वारंवार मोठा आणि दुसरा प्रदेश लहान दिसत असेल, तर त्यातून त्या प्रदेशाच्या महत्त्वाबद्दल चुकीची मानसिक प्रतिमा तयार होऊ शकते. इक्वल अर्थ च्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की देश आणि खंड त्यांच्या वास्तविक क्षेत्रफळाच्या जवळपास योग्य प्रमाणात दाखवणे अधिक न्याय्य ठरते. मात्र कार्टोग्राफीच्या दृष्टीने हा ‘जुना नकाशा चुकीचा आणि नवा नकाशा पूर्णपणे बरोबर’ असा साधा विषय नाही. कोणत्या कामासाठी नकाशा वापरायचा, त्यानुसार योग्य प्रोजेक्शन निवडणे महत्त्वाचे आहे.