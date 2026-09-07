वीज किंवा डिझेलशिवाय धावणारी ही ट्रेन 'वंदे भारत'ला आव्हान देईल का? ताशी १२० प्रति किलोमीटच्या वेगाची टेस्ट यशस्वी

Hydrogen Train: हायड्रोजनवर चालणाऱ्या या ट्रेनचा वेग वाढवला जाणार आहे. सध्या ताशी ७५ किमी वेगाने धावणारी ही ट्रेन आता आपला वेग दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या चाचण्या तिने आधीच पूर्ण केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या वर्षी जुलैमध्ये 'नमो ग्रीन' (Namo Green) असे नाव असलेल्या या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला होता. आता ही ट्रेन वेगाच्या बाबतीत 'वंदे भारत'ला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
'वंदे भारत' ट्रेनचा कमाल वेग ताशी १८० किमी असला, तरी त्या सामान्यतः ताशी ८०-९० किमीच्या सरासरी वेगाने धावतात. दुसरीकडे, हायड्रोजन ट्रेनने ताशी १२० किमी वेगाची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. याचा अर्थ देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन आता प्रभावी वेग गाठण्यास सज्ज झाली आहे. हरियाणातील जिंद-सोनिपत मार्गावर सध्या ताशी ७५ किमी वेगाने धावणाऱ्या या ट्रेनचा वेग लवकरच दुप्पट केला जाणार आहे. ताशी १२० किमी वेगाची चाचणी यशस्वी झाल्यामुळे, ही ट्रेन लवकरच ७५ किमी ऐवजी ताशी ११० किमी वेगाने धावेल. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सीईओ सतीश कुमार यांच्या मते, रेल्वेच्या 'ग्रीन मिशन'ला चालना देण्यासाठी हायड्रोजन ट्रेनचा वेग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, आता दुप्पट वेगाने नियमित सेवा सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे.
ही ट्रेन सध्या ८९ किमी लांबीच्या मार्गावर धावते. वेग वाढवल्यामुळे हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. यामुळे प्रवाशांना अधिक सोय मिळेल आणि मागणी वाढेल, तसेच रेल्वेचे 'ग्रीन मिशन' अधिक बळकट होईल. वेग वाढवल्यामुळे देशभरातील इतर मार्गांवर हायड्रोजन ट्रेन चालवणे सोपे होईल. या ट्रेनसाठी मार्गांचा विस्तार केल्यास केवळ कार्बन उत्सर्जनच कमी होणार नाही, तर ऊर्जेचा वापरही कमी होईल.
हायड्रोजन ट्रेन वीज किंवा डिझेलशिवाय चालतात. या गाड्या चालवण्यासाठी ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायर्सची (OHE) गरज नसते; त्याऐवजी, त्या पूर्णपणे हायड्रोजनवर चालतात. गाडीमध्ये बसवलेले प्रगत हायड्रोजन फ्युएल सेल्स, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यातील रासायनिक अभिक्रियेद्वारे वीज निर्माण करतात. या संपूर्ण रासायनिक प्रक्रियेत केवळ पाणी हेच उप-उत्पादन (by-product) म्हणून मिळते आणि त्यातून कोणताही धूर बाहेर पडत नाही. कार्बन उत्सर्जन शून्य असल्याने, ही गाडी पर्यावरणपूरक मानली जाते. पूर्वी या गाडीचा कमी वेग हे एक आव्हान होते, परंतु आता तो वाढवून ११०-१२० किमी/तास इतका करण्यात आला आहे.
देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सध्या हावडा आणि कामाख्या दरम्यान धावते. या गाडीची लोकप्रियता पाहता, देशातील इतर अनेक शहरांना या सेवेद्वारे जोडण्याची योजना आखली जात आहे. रेल्वे प्रशासन आणखी चार वंदे भारत स्लीपर गाड्या सुरू करण्याची तयारी करत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस, देशभरात आणखी ११ वंदे भारत स्लीपर गाड्या कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.