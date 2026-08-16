Explained: 'हे' काम न केल्यास आजपासून नाही मिळणार गॅस सिलेंडर? 16 ऑगस्ट शेवटची तारीख? जाणून घ्या

LPG e-KYC Update: तुम्ही घरगुती LPG सिलेंडर वापरत असाल तर गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर एक दावा नक्कीच पाहिला असेल की, 16 ऑगस्ट ही LPG e-KYC करण्याची अंतिम तारीख आहे आणि त्यानंतर KYC न केल्यास गॅस सिलेंडर किंवा सब्सिडी बंद होऊ शकते. मात्र या दाव्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. 16 ऑगस्ट 2026 ही LPG e-KYC पूर्ण करण्यासाठी अधिकृत अंतिम तारीख असल्याचं सांगितलेलं नाही. e-KYC प्रक्रिया सुरूच राहते. मात्र KYC दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणंही योग्य नाही. मग e-KYC का आवश्यक आहे? KYC न केल्यास गॅस कनेक्शनवर परिणाम होऊ शकतो का? उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांनाही KYC करावी लागते का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घरबसल्या मोबाइलवरून e-KYC करता येते का? जाणून घेऊयात.
16 ऑगस्ट ही e-KYC ची शेवटची तारीख नाही. 16 ऑगस्ट 2026 ही LPG e-KYC साठी निश्चित अंतिम तारीख नाही. जुने आणि नवीन दोन्ही LPG ग्राहक आपली KYC प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की e-KYC कायम पुढे ढकलत राहावी. दीर्घकाळ KYC प्रलंबित राहिल्यास कनेक्शनच्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळे अजून e-KYC केली नसेल तर ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणं योग्य ठरेल.
घरगुती LPG कनेक्शनसाठी e-KYC पूर्ण करणं महत्त्वाचं आहे. याचा संबंध केवळ नवीन ग्राहकांशी नसून जुन्या ग्राहकांशीही आहे. तुमचं LPG कनेक्शन अनेक वर्षांपासून सुरू असलं तरी KYCची स्थिती तपासणं आवश्यक आहे. उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांनीही e-KYC पूर्ण करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणून ‘माझं कनेक्शन जुनं आहे’ किंवा ‘मी अनेक वर्षांपासून सिलेंडर घेतोय’ या कारणामुळे e-KYCकडे दुर्लक्ष करू नका.
e-KYCचा एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे LPG सब्सिडीचा लाभ योग्य ग्राहकापर्यंत पोहोचतोय याची खात्री करणे. आधार आणि बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे ग्राहकाची ओळख संबंधित प्रणालीमध्ये अपडेट केली जाते. यामुळे चुकीची किंवा बनावट कनेक्शन्स शोधण्यासही मदत होते. त्यामुळे तुमचं LPG कनेक्शन असेल आणि e-KYC अद्याप पूर्ण नसेल, तर ती लवकर पूर्ण करणं फायदेशीर ठरेल. महत्त्वाचं म्हणजे e-KYC करण्यासाठी कोणत्याही एजंटला पैसे देण्याची गरज नाही. अधिकृत पद्धतीने केली जाणारी KYC प्रक्रिया विनामूल्य आहे.
मोबाइलवरून KYC करण्यासाठी साधारणपणे पुढील पद्धत वापरता येते:
साधारणपणे खालील माहिती जवळ ठेवावी:
थोडक्यात, 16 ऑगस्ट 2026 ही LPG e-KYCची अंतिम तारीख असल्याचा दावा योग्य नाही. मात्र KYC प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा ती लवकर पूर्ण करणं सुरक्षित आहे. मोबाइल अॅप, LPG एजन्सी किंवा उपलब्ध अधिकृत बायोमेट्रिक सुविधेद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.
(टीप: e-KYC, सब्सिडी किंवा कनेक्शनसंबंधी नियम कंपनी, योजना आणि स्थानिक प्रशासनानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अंतिम स्थिती जाणून घेण्यासाठी तुमच्या LPG वितरकाची किंवा संबंधित कंपनीची अधिकृत माहिती तपासा.)