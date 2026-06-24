LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना! 30 जूनपूर्वी करा 'ही' प्रक्रिया पूर्ण अन्यथा गॅस कनेक्शन बंद होणार? जाणून घ्या तथ्य

Indane, HP Gas, Bharat Gas Connections To Be Removed On June 30?: मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पाइपद्वारे पुरवला जाणारा नैसर्गिक वायू (PNG) वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, ज्या भागांमध्ये PNG ची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील ग्राहकांनी हळूहळू LPG ऐवजी PNG कडे वळावे, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. या प्रक्रियेसाठी मार्च २०२६ मध्ये ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही मुदत ३० जून रोजी संपत असल्याने सोशल मीडियावर विविध दावे केले जात आहेत. काही पोस्टमध्ये ३० जूननंतर इंडेन, एचपी गॅस आणि भारत गॅसची LPG कनेक्शने थेट बंद केली जातील, असे म्हटले जात आहे. मात्र, सरकारकडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व LPG कनेक्शने तत्काळ बंद होतील, ही माहिती सध्या तरी चुकीची मानली जात आहे.
मार्च २०२६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, PNG उपलब्ध असलेल्या भागांतील ग्राहकांना PNG कडे वळण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३० जूनला पूर्ण होत आहे. मात्र, मुदत संपल्यानंतर LPG कनेक्शन आपोआप रद्द केले जातील, असे कुठेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
परंतु, भविष्यात PNG उपलब्ध असलेल्या परिसरात LPG च्या पुरवठ्यावर काही निर्बंध किंवा मर्यादा लागू होऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने ‘नो ड्युअल कनेक्शन’ धोरण लागू केले आहे. यानुसार, ज्या ठिकाणी PNG ची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील ग्राहकांनी LPG आणि PNG अशी दोन्ही कनेक्शने एकाच वेळी ठेवू नयेत, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना LPG कनेक्शन सरेंडर करून PNG स्वीकारण्याचा सल्लाही दिला जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत सुमारे १० लाख PNG कनेक्शने कार्यान्वित झाली आहेत. याशिवाय ३.२२ लाख नवीन कनेक्शनसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. सुमारे ९.९४ लाख ग्राहकांनी नवीन PNG कनेक्शनसाठी अर्ज केला असून, जवळपास १ लाख ग्राहकांनी LPG वरून PNG कडे यशस्वीपणे स्थलांतर केले आहे.
सध्या तरी ३० जूननंतर LPG कनेक्शन मोठ्या प्रमाणावर बंद केले जातील, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.