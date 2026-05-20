/Zomato-Swiggy च्या ग्राहकांना बसू शकतो फटका! ऑर्डरवर वाढणार अतिरिक्त खर्च, बिलात होणार वाढ?

झोमॅटो आणि स्विगी ॲप्सवरुन अनेकदा आपण फूड आणि अनेक वस्तू मागवत असतो. आपल्या घरामध्ये बऱ्याचदा जर एखादी वस्तू किंवा जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यास झोमॅटो आणि स्विगीचा वापर करतो. आता फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यानी आता ग्राहकांना इशारा दिला आहे, आता डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्या आता शुल्कवाढ करण्याच्या तयारीत आहेत.
झोमॅटो आणि स्विगीचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, उन्हाळ्यामध्ये बाहेर जायचा कंटाळा आल्यास आपण अनेकदा ऑनलाइन ॲप्सचा वापर करतो. महागाईचा सर्वांनाच फटका बसत आहे, अनेक खाद्यपदार्थ त्याचबरोबर इंधनाचे दर देखील वाढत चालले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा कापला जात आहे. आपल्या घरामध्ये एखादा पदार्थ नसल्यास आपण 10 मिनिटात पोहोचवणारे ॲप्सचा वापर करतो. या ॲप्समुळे आपले थोडे जीवन सोपे झाले आहे. आता फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यानी आता ग्राहकांना इशारा दिला आहे, आता डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्या आता शुल्कवाढ करण्याच्या तयारीत आहेत.
जेव्हा आपण एखादी ऑर्डर करतो तेव्हा डिलिव्हरी कंपनी एखाद्या पदार्थाची किंमत त्याचबरोबर त्याला जोडून डिलिव्हरी किंमत देखील जात जोडते. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यांमुळे आता फूड डिलिव्हरी पार्टनर जे फूड डिलिव्हरी करतात त्यांना देखील जास्त रक्कम मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे, मागील 2 महिन्यांपासून 100 डॅालर प्रति बॅरल करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम भारतावर देखील होत आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे फूड डिलिव्हरी कंपन्याना शुल्ल्क वाढीसाठी भाग पाडले आहे.
हे ही वाचा
ब्लिंकिट आणि इंस्टास्मार्टसारख्या कंपन्या ज्या क्विक कॉमर्स कंपन्यांना सरासरी 35 ते 50 रुपये खर्च येतो, तर ज्या फूड डिलिव्हरी पार्टनर आहेत. त्यांना डिलिव्हरी सरासरी खर्च हा 55 ते 60 रुपये येतो. एलारा कॅपिटल्सने डिलिव्हरी खर्चासंदर्भात माहिती दिली आहे. ‘स्विगी’ साठी हा खर्च प्रति ऑर्डर 55 रुपये आहे तर ‘इटरनल’चा डिलिव्हरी सरासरी खर्च हा 45 रुपये आहे. यामध्ये डिलिव्हरी खर्चाच्या 20% हा इंधनाचा खर्च असतो. म्हणजेच एका ऑर्डरवर 9 ते 10 रुपये पेट्रोल-डिझेलवर खर्च होतो.
मागील काही दिवसांमध्ये इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे, त्यामुळे डिलिव्हरी कंपन्यांना प्रति ऑर्डर 0.44 रुपयांचा ओझं आहे. जर भविष्यामध्ये इंधनाचे दर हे 10 रुपयांनी वाढले तर हा डिलिव्हरी कंपन्यांना प्रति ऑर्डर 1 ते 1.2 रुपयांपर्यत पोहोचणार आहे. जर इंधनाचे दर वाढले तर त्याचा खर्च हा ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकाला 4 ते 12 टक्क्यांपर्यत त्याचे पैसे खिशातून भरावे लागणार आहेत.