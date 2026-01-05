Winter School Holiday: शाळांच्या सुट्ट्या वाढण्याची शक्यता, थंडी आणि धुक्यामुळे सरकार लवकरच घेऊ शकते निर्णय

School Winter Vacation 2026 Latest Update: उत्तर भारतात सध्या खूप थंडी आणि दाट धुक्याचा प्रकोप कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून विविध राज्य सरकारांकडून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने 15 जानेवारीपर्यंत शाळांना सुट्टी जाहीर केल्यानंतर आता राजस्थानमध्येही हिवाळी सुट्ट्या वाढवण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याची हवामानस्थिती आणि इतर राज्यांचे निर्णय लक्षात घेता, राजस्थान सरकार लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते.
राज्यात शीतलहरीचा प्रभाव वाढल्याने आधीच 5 जानेवारीपर्यंत शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तापमानात सातत्याने घट होत असून सकाळच्या वेळेत दाट धुक्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, जयपूर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून २ ते १० जानेवारीदरम्यान अंगणवाडी केंद्रांनाही सुट्टी जाहीर केली आहे. यावरून प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत सतर्क असल्याचे स्पष्ट होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये थंडी आणि धुक्याची परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नर्सरी ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळा 15 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 जानेवारीपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हा निर्णय आयसीएसई, सीबीएसई तसेच यूपी बोर्डच्या सर्व शाळांवर लागू असून आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशनंतर पंजाब सरकारनेही वाढत्या थंडीचा विचार करून शाळांमधील हिवाळी सुट्ट्या ८ जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबचे शिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैंस यांनी १ ते ८ जानेवारीदरम्यान सुट्टी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. सलग अनेक राज्यांकडून घेतल्या जात असलेल्या या निर्णयांमुळे राजस्थानमध्येही शाळांच्या सुट्ट्या वाढण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
राजस्थानमध्ये पालक आणि शिक्षक संघटनांकडूनही सुट्ट्या वाढवण्याची मागणी होत आहे. सकाळच्या वेळी असलेली तीव्र थंडी आणि धुके मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः लहान मुले आणि प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत जाणे धोकादायक ठरू शकते.
हवामानावर सरकारची बारकाईने नजर
राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग हवामान खात्याच्या अहवालांवर आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. जर येत्या काही दिवसांत थंडीचा प्रभाव कमी झाला नाही, तर शाळांच्या सुट्ट्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या पालक आणि विद्यार्थी सरकारच्या पुढील आदेशाची वाट पाहत आहेत. एकूणच, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निर्णयांनंतर राजस्थानमध्येही शाळांच्या सुट्ट्या वाढण्याची शक्यता अधिक ठोस होताना दिसत आहे.