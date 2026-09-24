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'झी मीडिया'चे सीईओ रक्तिम दास यांनी 'WION वर्ल्ड कॉन्फरन्सेस' आणि 'WION लक्स'ची केली घोषणा; जागतिक वाहिनीची 10 वर्षे पूर्ण!

'WION वर्ल्ड कॉन्फरन्सेस' जगभरातील पॉलिसीमेकर, व्यावसायिक नेते, इनोव्हेटर आणि विचारवंत यांना एका व्यासपीठावर येतील. तसेच तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पासून ते शाश्वतता, पर्यटन, व्यापार, संरक्षण, मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक नेतृत्व अशा विविध क्षेत्रांचा यात समावेश असेल.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 24, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:33 AM IST
'झी मीडिया'चे सीईओ रक्तिम दास यांनी 'WION वर्ल्ड कॉन्फरन्सेस' आणि 'WION लक्स'ची केली घोषणा; जागतिक वाहिनीची 10 वर्षे पूर्ण!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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