'झी मीडिया'चे सीईओ रक्तिम दास यांनी 'WION वर्ल्ड कॉन्फरन्सेस' आणि 'WION लक्स'ची केली घोषणा; जागतिक वाहिनीची 10 वर्षे पूर्ण!

जगभरातील घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विऑन या वृत्तवाहिनीने दहा वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे. या दशकपूर्तीनिमित्त झी मीडिया समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रक्तिम दास यांनी दोन नव्या उपक्रमांची घोषणा केली आहे. जगभरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी ‘विऑन जागतिक परिषद’ आणि ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैलीशी संबंधित विषयांवर लक्ष केंद्रित करणारा ‘विऑन लक्स’ हे दोन उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. नवी दिल्लीतील आयटीसी मौर्या येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विऑनच्या पर्यटनविषयक शिखर परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्यात रक्तिम दास यांनी ही घोषणा केली. विऑनच्या दहाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणेचं महत्त्व वाढलं आहे.
विऑनच्या जागतिक परिषदांच्या माध्यमातून पॉलिसीमेकर,, उद्योगजगतामधील प्रमुख व्यक्ती, नवकल्पना करणारे तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील विचारवंतांना एकत्र आणलं जाणार आहे. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शाश्वत विकास, पर्यटन, व्यापार, संरक्षण, कूटनीती आणि जागतिक नेतृत्व अशा विविध विषयांवर या परिषदांमध्ये चर्चा होणार आहे. केवळ बदलांवर चर्चा करण्यापेक्षा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींमध्ये विचारांची देवाणघेवाण व्हावी आणि परस्परांमध्ये नवी नाती व सहकार्याची दारे खुली व्हावीत, हा या उपक्रमामागचा उद्देश असल्याचं रक्तिम दास यांनी सांगितलं.
‘विऑन लक्स’ या नव्या उपक्रमातून ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैलीशी संबंधित विविध पैलू जगासमोर मांडले जाणार आहेत. या माध्यमातून अशा जीवनशैलीला आकार देणारी माणसं, ठिकाणं, अनुभव आणि नव्या कल्पनांवर प्रकाश टाकला जाणार आहे. ‘जग एक आहे’ या विऑनच्या विचाराला केवळ पडद्यावरील संकल्पना न ठेवता जगभरातील लोकांना एकत्र येऊन संवाद साधता यावा, विचारांची देवाणघेवाण करता यावी आणि परस्परांशी जोडता यावं, यासाठी हे नवे उपक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचं दास यांनी स्पष्ट केलं.
विऑनच्या दहा वर्षांच्या प्रवासाचा उल्लेख करताना रक्तिम दास यांनी भारताच्या प्राचीन ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या विचाराचा संदर्भ दिला. संपूर्ण जग हे एक कुटुंब असल्याची भावना विऑनच्या ‘जग एक आहे’ या विचारातून पुढे नेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. जगभरात संघर्ष आणि भू-राजकीय तणाव वाढत असताना एकमेकांना समजून घेणं अधिक गरजेचं झालं आहे. केवळ इतर देश आणि समाजांबद्दल माहिती असणं पुरेसं नाही, तर त्यांना समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं दास यांनी नमूद केलं.
वेगवेगळ्या देशांतील आणि संस्कृतींमधील लोकांना जवळ आणण्यासाठी पर्यटन हे प्रभावी माध्यम ठरू शकतं, असंही त्यांनी सांगितलं. प्रवासामुळे विविध संस्कृतींची ओळख होते, परस्परांबद्दल समज वाढते आणि अनेकदा लोक आपापल्या अनुभवांच्या कथा घेऊन मायदेशी परततात. या कथा वेगवेगळ्या समाजांमधील अंतर कमी करण्यास मदत करू शकतात, असं दास यांनी म्हटलं. याच विचारातून विऑनच्या पर्यटनविषयक शिखर परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्याची संकल्पना पुढे आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या परिषदेत जगभरातील प्रवास, पर्यटन, प्रवास परवानगी आणि आतिथ्य क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींसह मंत्री आणि धोरणकर्त्यांनी सहभाग घेतला. जागतिक प्रवासव्यवस्थेचं आणि पर्यटन क्षेत्राचं भवितव्य यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अखेरीस पर्यटन आणि जागतिक प्रवासव्यवस्थेच्या भविष्यात योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा विविध पुरस्कारांनी गौरव करण्यात आला.
पुरस्कार विजेत्यांचं अभिनंदन करताना रक्तिम दास यांनी विऑनच्या पुढील वाटचालीबाबतही संदेश दिला. ‘दहा वर्षांचा प्रवास मागे आहे; मात्र पुढे संधींचं संपूर्ण जग आहे,’ असं म्हणत त्यांनी विऑनच्या भविष्यातील वाटचालीचा दृष्टिकोन मांडला.