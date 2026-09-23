/WION आयकॉनिक टुरिझम समिट: दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांचे उद्योगांना भागीदार होण्याचे आमंत्रण; दिल्लीच्या पर्यटन भविष्याबद्दल दिली माहिती

WION आयकॉनिक टुरिझम समिट: दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी उद्योगांना भागीदार होण्याचे आमंत्रण दिले आहे. 23 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत, व्हीएफएस ग्लोबल आणि रेड हॅट कम्युनिकेशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर करण्यात आलेल्या 'WION आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स 2026' ला मंत्री कपिल मिश्रा यांनी संबोधित केले. या परिषदेत पर्यटन क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्ती एकत्र आल्या होत्या.
पर्यटन क्षेत्राचे भविष्य, उदयोन्मुख संधी, बदलणारे प्रवाह व येत्या काही वर्षांत त्याच्या विकासाला आकार देऊ शकणारी आव्हाने यावर चर्चा झाली. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हे प्रमुख पाहुणे होते, तर कपिल मिश्रा हे सन्माननीय पाहुणे होते. व्हीएफएस ग्लोबल आणि रेड हॅट कम्युनिकेशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर करण्यात आलेल्या 'डब्ल्यूआयओएन आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स 2026' ला संबोधित करताना, दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी देशभरात पर्यटनाचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचे आभार मानले.
दिल्ली एका परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. त्यांनी पर्यटन उद्योगाला राजधानीचे भविष्य एक जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून घडवण्यासाठी भागीदार होण्याचे आवाहन केले. दिल्लीला एक जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी कल्पना आणि सूचना मागवल्या आहेत. सरकार पर्यटकांसाठी नवीन अनुभव निर्माण करण्याचे मार्ग शोधत आहे. मिश्रा यांनी पर्यटकांसाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण आकर्षण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, एक अनुभव केंद्र म्हणून आयकॉनिक टाऊन हॉलच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी उद्योगाला आमंत्रित केले.
पीतमपुरा हाटचे 'पीएम युनिटी हब'मध्ये रूपांतर केले जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली, तर 'गार्डन ऑफ फाइव्ह सेन्सेस'लाही पर्यटकांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी त्याचे नूतनीकरण केले जात आहे. "आता एकत्र येऊन, बसून, चर्चा करून आणि नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. पर्यटन उद्योगातील संबंधितांना दिल्लीच्या पर्यटन विकासाच्या पुढील टप्प्यावर सरकारसोबत काम करण्याचे आवाहन मिश्रा यांनी केले.
मिश्रा यांनी दिल्लीच्या विविध ऐतिहासिक वारशावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी शहराच्या शीख इतिहासाचा, तसेच अनंगपाल तोमर आणि जाट समुदायासह, शहराच्या भूतकाळाशी संबंधित व्यक्ती आणि समुदायांचा उल्लेख केला. दिल्लीच्या इतिहासाच्या या पैलूंना ओळख देण्यासाठी स्मारके उभारली जातील, असे ते म्हणाले. “दिल्लीच्या इतिहासातही, जगाला केवळ एकच कथा सांगितली गेली. पण दिल्लीला शीख शौर्य आणि त्यागाचा, मराठ्यांचा आणि जाट पराक्रमाचाही इतिहास आहे. दिल्लीच्या जडणघडणीत अनंगपाल तोमर यांनी मोठी भूमिका बजावली. आम्ही या सर्व महान व्यक्तींसाठी दिल्लीत स्मारके उभारण्याची तयारी करत आहोत. भारताची संस्कृतीच भारताला महासत्ता बनवेल. आपली संस्कृती आपल्याला जगातील प्रत्येक दारापर्यंत आणि प्रत्येक घरापर्यंत घेऊन जाईल,” असे मिश्रा म्हणाले. “दिल्ली बदलत आहे,” असे म्हणत मिश्रा यांनी पर्यटन उद्योगाला या परिवर्तनाचा भाग बनण्याचे आणि राजधानीची पर्यटन परिसंस्था उभारण्यात “भागीदार होण्याचे” आवाहन केले.