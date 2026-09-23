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WION आयकॉनिक टुरिझम समिट: दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांचे उद्योगांना भागीदार होण्याचे आमंत्रण; दिल्लीच्या पर्यटन भविष्याबद्दल दिली माहिती

दिल्लीत WION आयकॉनिक टुरिझम समिटचे आयोदन करण्यात आले आहे.  मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीच्या पर्यटन भविष्याबद्दल माहिती दिली.  उद्योगांना भागीदार होण्याचे आमंत्रण त्यांनी दिले.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:00 PM IST
WION आयकॉनिक टुरिझम समिट: दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांचे उद्योगांना भागीदार होण्याचे आमंत्रण; दिल्लीच्या पर्यटन भविष्याबद्दल दिली माहिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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