2026 वर्षात कसा असेल पावसाचा पॅटर्न? WMO चा चिंताजनक अहवाल

WMO Report : जगभरात तापमानत चित्रविचित्र बदल होत आहेत. नोव्हेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 पर्यंत जागतिक समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा खूपच जास्त राहिले. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) मते, दोन्ही गोलार्धांच्या उपोष्णकटिबंधीय महासागरांमध्ये लक्षणीय तापमान वाढ पहायला मिळाली. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात, आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषेच्या पूर्वेकडील समुद्राचे तापमान सामान्यपेक्षा थोडे कमी होते. 2026 वर्षातील पावसाबाबत WMO चा चिंताजनक अहवाल सादर केला आहे.
एकंदरीत पहािले असता सौम्य ला निना स्थिती निर्माण झाली. जरी मध्य आणि पूर्व पॅसिफिकमधील तापमानात लक्षणीय फरक नव्हता, तरी पूर्व आणि पश्चिमेकडील तापमानात फरक कायम राहिला, ज्यामुळे हवामानावर ला निनासारखा परिणाम झाला. हिंदी महासागरात हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) नकारात्मक अवस्थेत राहिला. इंडोनेशियाजवळील महासागरातील पाणी सामान्यपेक्षा जास्त गरम होते. तथापि, या तापमानवाढीची तीव्रता आता हळूहळू कमी होत आहे.
विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात मार्च ते मे 2026 दरम्यान बदलाचा टप्पा अनुभवण्याची अपेक्षा आहे. मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागरातील सामान्यपेक्षा कमी समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान (SSTs) ENSO-तटस्थ परिस्थितीकडे सरकेल, ज्यामुळे सध्याचा कमकुवत ला निना संपेल. मात्र, काही भागात महासागराचे तापमान वाढेल. पश्चिम प्रशांत महासागर सामान्यपेक्षा जास्त उष्ण राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिमेकडील तापमानात फरक निर्माण होईल. हा फरक अजूनही वातावरणीय परिस्थितीत ला निना सारखा परिणाम निर्माण करू शकतो. हिंदी महासागरातील इंडियन ओशन डायपोल (IOD) निर्देशांक त्याच्या अलीकडील नकारात्मक टप्प्यापासून सामान्य पातळीच्या जवळ येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अटलांटिक महासागरासाठी एकूणच उष्ण परिस्थितीचा अंदाज आहे. उत्तर आणि दक्षिण उष्णकटिबंधीय अटलांटिकमधील समुद्राचे तापमान सामान्यपेक्षा किंचित जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. मागील काही वर्षात सामान्यपेक्षा जास्त उष्णता जाणवत आहे.
WMO नुसार, मार्च-मे 2026 दरम्यान, विषुववृत्तीय पॅसिफिकमधील पावसाचे स्वरूप अजूनही ला निनासारखे प्रभाव दर्शवू शकते, जरी समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान (SSTs) हळूहळू ENSO-तटस्थ परिस्थितीकडे जात आहे. विषुववृत्ताच्या दक्षिणेस, 170° पूर्व ते 120° पश्चिम पर्यंत, सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता जास्त असते. हा प्रदेश आग्नेय दिशेने सुमारे 90° पश्चिम पर्यंत पसरलेला आहे. त्याचप्रमाणे, सागरी खंडाच्या पूर्व भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता जास्त असते. तथापि, 160° पश्चिम ते दक्षिण अमेरिकेच्या किनाऱ्यापर्यंत विषुववृत्तीय प्रदेशात सामान्यापेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर गोलार्धात, फिलीपीन समुद्राजवळून सुरू होऊन 15° उत्तर अक्षांश ते 150° पश्चिम पर्यंत पसरलेला प्रदेश सामान्यापेक्षा जास्त पावसाचा प्रदेश विकसित होण्याची शक्यता आहे. पॅसिफिकच्या बाहेर, विषुववृत्तीय अटलांटिकमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता थोडीशी वाढली आहे. वायव्य उत्तर अमेरिका, भारतीय उपखंड आणि उत्तर आशियासाठी सामान्यपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता थोडीशी भाकित आहे. याउलट, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि युरोपसाठी पावसाचे नमुने अस्पष्ट आहेत, वेगवेगळे मॉडेल विसंगत अंदाज देतात.