/पती पाच वर्षाच्या मुलासह टीव्ही पाहत असतानाच पत्नी बाहेर...; हादरवणारी घटना; चार जणांना अटक

पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पती आणि आपल्या पाच वर्षाच्या मुलाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बंगळुरुमध्ये ही घटना घडली असून, हत्येप्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही हत्या पूर्वनियोजित होती. पीडित झोपल्यानंतर आरोपींनी हे कृत्य केलं. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांच्या घरीत त्यांना ठार करण्यात आला. 38 वर्षीय अभिनंदन आणि त्यांचा पाच वर्षांचा मुलगा टीव्हीवर 'बिग बॉस' पाहत असताना, हरिणी घराच्या व्हरांड्यात फेरफटका मारत त्यांच्या हत्येचा कट रचत होती.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हरिणी आणि तिचा प्रियकर विनय यांनी अभिनंदनची हत्या करण्याचा कट रचला होता, कारण त्यांना तो त्यांच्या नात्यात अडथळा ठरत आहे असं वाटत होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, हरिणी पतीकडे घटस्फोटासाठी तगादा लावत होती आणि तिला विनयसोबत राहायचे होते.
2021 मध्ये त्यांचं लग्न झालं होतं. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या वैवाहिक जीवनात समस्या निर्माण झाल्या होत्या. गेल्या साधारण दोन वर्षांपासून ते वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये राहत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, हारिनी आणि विनय यांची भेट डिसेंबर 2024 मध्ये 'स्नॅपचॅट' (Snapchat) द्वारे झाली होती आणि त्यानंतर त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपली पत्नी दुसऱ्या एका पुरुषाशी बोलत असल्याचा संशय अभिनंदनला आला होता.
हत्येच्या घटनेच्या साधारण 15 दिवस आधी, त्याने पत्नीच्या 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स'ची (CDR) मागणी करण्यासाठी पोलिसांशी संपर्क साधला होता. या मुद्द्यावरून त्या जोडप्यामध्ये वारंवार वाद होत असत. पोलिसांचा असा संशय आहे की, हत्येच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी, म्हणजेच 15 ऑगस्ट रोजी अभिनंदन आणि हारिनी यांच्यात झालेल्या आणखी एका वादानंतर हत्येचा अंतिम कट रचला गेला.
वादादरम्यान अभिनंदनने आपल्या पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, आपल्या आईला भेटायला जाण्यापूर्वी अभिनंदनने हरिणीला तिच्या माहेरी सोडले. रविवारी संध्याकाळी तो परतला आणि हरिणीला घेऊन घरी आला. पोलिसांच्या संशयानुसार, तोपर्यंत हरिणीने विनयच्या मदतीने त्याची हत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता.
डीसीपी नागेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी झालेल्या वादानंतर हरिणीने विनयशी चर्चा केली आणि दोघांनी मिळून हत्येचा कट रचला. पोलिसांनी सांगितले की, हरिणीने आधीच ग्लोव्ह्ज विकत घेतले होते.हत्या करताना तिने आणि विनयने ते हातमोजे घातले होते. पोलिसांचा असा संशय आहे की, हत्या करण्यापूर्वीच, म्हणजेच रविवारी, घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करण्यात आले होते.
रात्री 11 च्या सुमारास विनय घरी पोहोचला. हरिणीने त्याला घरात घेण्यापूर्वी गॅरेजजवळील जागेत लपवून ठेवले असावे, असा संशय आहे. रात्री 11.30 च्या सुमारास, अभिनंदन झोपी गेल्यानंतर, हरिणीने विनयला तिच्या खोलीत बोलावले. हे जोडपे वेगवेगळ्या खोलींमध्ये झोपत असल्याने, पती झोपला आहे ना याची खात्री करण्यासाठी तिने तीनदा जाऊन पाहिलं. रात्री 12.30 च्या सुमारास, हरिणी आणि विनय यांनी आधीच आणलेले ग्लोव्हज घातले आणि ते अभिनंदनकडे गेले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनयने अभिनंदनची मान पकडून त्याचा गळा आवळला, तर हरिणीने त्याचे पाय घट्ट धरून ठेवले. मात्र, यावेळी झालेल्या आवाजामुळे मुलगा जागा झाला. "झटापटीदरम्यान मुलगा जागा झाला. त्यामुळे, तिने त्या मुलाचीही हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. आम्ही विनय कुमारला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी करत आहोत. त्यानेही या घटनेतील आपला सहभाग मान्य केला आहे," असं डीसीपी नागेश यांनी सांगितले.
सोमवारी सकाळी हरिणीनेच पोलिसांना फोन करून आपला पती आणि मुलगा कोणतीही हालचाल करत नसल्याचं कळवलं. पोलिसांचे एक पथक त्या घरी पोहोचले आणि त्यांना दोघेही मृत अवस्थेत आढळले.
सुरुवातीला चौकशीसाठी हरिणीला ताब्यात घेण्यात आले होते आणि ती प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समजते. चौकशीदरम्यान तिने विनयचा सहभाग आणि हत्येचा कट यांबाबत माहिती दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अभिनंदनच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्यानंतर पोलिसांना सुरुवातीलाच यात काहीतरी घातपात असावा, असा संशय आला होता.