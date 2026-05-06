बस स्टॉपवर उभ्या एकट्या महिलेला 40 जणांनी छेडलं, 'ती' महिला निघाली पोलीस आयुक्त; पुढे जे झालं त्याचा विचारही केला नव्हता

Woman Cop Undercover Operation: शहरात महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी स्वत: महिला पोलीस आयुक्त रस्त्यावर उतरल्या होत्या. हैदराबादमधील मलकाजगिरीच्या पोलीस आयुक्त सुमती यांनी घेतलेला हा निर्णय धाडसी होता. रस्त्यांवर महिलांना भेडसावणाऱ्या सुरक्षेच्या आव्हानांची उकल करण्यासाठी त्या शहरातील रस्त्यावर मध्यरात्री एकट्या उभ्या होत्या.
पोलीस आयुक्त सुमती यांनी साधे कपडे घातले होते. तसंच त्यांच्या बाजूला पोलिसांचा कोणताही फौजफाटा नव्हता. रात्री 12.30 ते 3.30 वाजेपर्यंत त्या बस स्टॉपवर बसून होत्या.
दरम्यान यानंतर जे काही झालं ते धक्कादायक होतं. फक्त तीन तासाता जवळपास 40 पुरुष त्यांच्याजवळ आले आणि विचारणा केली. यामधील अनेकजण दारुच्या नशेत होते. तसंच काहीजणांनी तर गांजाचं सेवन केलं होतं.
IPS officer Sumati, Malkajgiri CP, was harassed by men during a plainclothes midnight operation in Hyderabad's Dilsukhnagar. The men, unaware she was a senior cop, passed lewd remarks. 40 were detained — mostly students & employees, several under the influence of ganja. pic.twitter.com/Q8JndgKiro
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 6, 2026
त्यात तरुण, विद्यार्थी आणि नोकरदारांचा समावेश होता. यावेळी त्यांना आपण एका साध्या महिलेशी नाही तर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याशी बोलल आहोत याची पुसटशी कल्पनाही नव्हती.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, या मोहीमेचा उद्धेश फक्त तक्रारी किंवा रिपोर्टवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर नेमकी काय स्थिती आहे हे जाणून घेणं आहे. दरम्यान या ऑपरेशननंतर संबंधित पुरुषांची ओळख पटवण्यात आली. मात्र त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल न करता पोलिसांनी त्यांना समुपदेशनासाठी बोलावले आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांशी वागण्याबाबत त्यांना कडक ताकीद दिली. पोलिसांच्या या कृतीचं रहिवाशांकडून आणि खासकरुन महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.
पोलीस आयुक्त सुमती यांनी असं धाडस कऱण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सुमारे 25 वर्षांपूर्वी, काझीपेठ रेल्वे स्थानकाजवळ पोलीस उपअधीक्षक म्हणून आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात, त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी अशाच प्रकारची एक मोहीम राबवली होती.
तेलंगणा कॅडरच्या एक वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकारी असलेल्या सुमती यांनी यापूर्वी 'राज्य गुप्तचर विभागा'च्या (SIB) प्रमुख म्हणूनही काम पाहिले आहे. तसंच, मलकाजगिरीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी, देवूजी आणि इतरांच्या नेतृत्वाखालील अनेक प्रमुख माओवाद्यांना शरणागती पत्करण्यास लावण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर, 1 मे रोजी त्यांनी मलकाजगिरीच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला.