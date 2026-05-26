/सरकारी रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये बाळाला दिला जन्म; दुसऱ्याच क्षणी जन्मदातीने अर्भकाला खिडकीतून खाली फेकल्याने खळबळ!

Woman Delivery: केरळमधील अलप्पुझा जिल्ह्यात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरलाय. सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या 19 वर्षीय तरुणीने टॉयलेटमध्ये बाळाला जन्म दिल्यानंतर नवजात अर्भकाला थेट खिडकीतून बाहेर फेकल्याची घटना समोर आली. मात्र, रुग्णालय कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे बाळाचा जीव वाचला. या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. काय घडलं नेमकं? घटना कशी उघडकीस आली? सविस्तर जाणून घेऊया.
ही घटना हरिपाद सरकारी रुग्णालयात मंगळवारी पहाटे घडली. संबंधित तरुणी पोटदुखीची तक्रार घेऊन रुग्णालयात आली होती. डॉक्टरांनी तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला असता तिने वैद्यकीय तपासणीस नकार दिला. त्यामुळे डॉक्टरांना संशय आला की ती गर्भवती असू शकते. त्यानंतर तिला निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते.
रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, ती तरुणी काही वेळात अनेकदा टॉयलेटमध्ये जात होती. काही वेळानंतर टॉयलेट परिसरातून बाळाच्या रडण्याचा हलका आवाज ऐकू आला. सुरुवातीला नेमकं काय घडलं हे कोणालाच समजलं नाही. मात्र संशय आल्याने कर्मचाऱ्यांनी परिसरात शोध सुरू केला.
तपासणीदरम्यान रुग्णालयाच्या मागील बाजूस नवजात बाळ आढळून आले. ज्या ठिकाणी बाळ सापडले त्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांची वर्दळ असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे काही मिनिटांचा उशीर झाला असता मोठी दुर्घटना घडली असती, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ बाळाला उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेले आणि उपचार सुरू केले.
रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बाळाची प्रकृती सुरुवातीला गंभीर होती. त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. सध्या उपचार सुरू असून बाळाची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित तरुणीलाही वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकरणानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित तरुणी अविवाहित असल्याचे समोर आले आहे. पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत असून नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सोशल मीडियावर या घटनेबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून अनेकांनी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे. वेळेवर मदत मिळाल्यामुळे नवजात बाळाचा जीव वाचल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.