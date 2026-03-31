  • महिलेने प्रायव्हेट पार्टमध्ये लपवलं 83 लाखांचं सोनं, अधिकारीही चक्रावले; कशी सापडली तावडीत?

महिलेने प्रायव्हेट पार्टमध्ये लपवलं 83 लाखांचं सोनं, अधिकारीही चक्रावले; कशी सापडली तावडीत?

Gold Smuggling Case: चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांना महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टमधून दोन अंडाकृती आकाराचे कॅप्सूल सापडल्या. या कॅप्सूल काळ्या टेपने घट्ट गुंडाळलेल्या होत्या. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 31, 2026, 10:37 PM IST
महिलेने प्रायव्हेट पार्टमध्ये लपवलं 83 लाखांचं सोनं, अधिकारीही चक्रावले; कशी सापडली तावडीत?
प्रायव्हेट पार्टमध्ये लपवलं सोनं

Gold Smuggling Case: अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कस्टम्सच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटच्या जवानांनी एका महिलेला पकडले. ती मलेशियाच्या क्वालालंपूर शहरातून AK-91 या विमानाने आली होती. विमानतळाच्या टर्मिनल-2 वर ती ग्रीन चॅनेलमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत होती. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

खासगी भागात लपवलेल्या कॅप्सूल्सचा शोध

चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांना महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टमधून दोन अंडाकृती आकाराचे कॅप्सूल सापडल्या. या कॅप्सूल काळ्या टेपने घट्ट गुंडाळलेल्या होत्या. आतमध्ये सोन्याची पेस्ट द्रव रसायनासोबत मिसळून भरली होती. ही पद्धत अतिशय धोकादायक आणि नवी असल्याचे दिसते. महिलेने कस्टम्सला काहीही सांगितले नव्हते आणि कर चुकवण्यासाठी ही युक्ती वापरली होती. हे सगळे सापडल्यावर तिला ताबडतोब अटक करण्यात आली. खास माहिती आणि प्रवासी प्रोफाइलिंगवरून संशय आल्याने अधिकाऱ्यांनी तिला थांबवून चौकशीला बोलावले. सुरुवातीला तिने समाधानकारक उत्तर दिले नाही, म्हणून खोलात चौकशी सुरू केली. या प्रकरणात सोन्याची तस्करी रोखण्यात यश आले. 

सोन्याचे प्रमाण किती?

कॅप्सूलचा एकूण वजन 643.28 ग्रॅम होते. त्यात सोन्याची पेस्ट आणि द्रव रसायन मिसळलेले होते. नंतर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत शुद्धीकरण केले. यातून 553.7 ग्रॅम शुद्ध 24 कॅरेट (999.0 शुद्धता) सोने मिळाले. हे सोने अतिशय उच्च दर्जाचे होते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सोन्याचे मूल्य बाजारात ८३ लाख २९ हजार २३४ रुपये एवढे ठरले. कर मूल्य मात्र 75 लाख 58 हजार 393 रुपये इतके होते. 

कायदेशीर कारवाई:

महिला कस्टम्स विभागाला काहीही न सांगता सोने तस्करी करत होती. त्यामुळे कर चुकवण्याचा आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न होता. कस्टम्स अॅक्ट 1962 अंतर्गत तिला अटक करण्यात आली. सोने जप्त करण्यात आले. यामुळे विमानतळ सुरक्षा यंत्रणेची सतर्कता दिसून आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही तस्करी एकट्याने केलेली नसावी, त्यामागे आंतरराष्ट्रीय टोळी असू शकते. 

आंतरराष्ट्रीय टोळीचा संशय 

सध्या कस्टम्स अधिकारी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. महिलेच्या संपर्कात कोण कोण आहेत, सोन्याचा स्रोत कुठला, याची माहिती काढण्यात येत आहे. क्वालालंपूरहून आलेल्या विमानातून अशी तस्करी प्रथमच समोर आली नाही, पण या पद्धतीने खासगी भागात लपवणे नवे आहे. अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, यामागे मोठी आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट काम करत असू शकते. तपास वेगाने सुरू आहे. 

सावधगिरीचा इशारा 

प्रवाशांनी कायद्याचे पालन करावे आणि कोणत्याही प्रकारे तस्करीचा प्रयत्न करू नये, असा स्पष्ट इशारा वारंवार देण्यात येतो. अहमदाबाद विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क राहिल्याने मोठा आर्थिक नुकसान टाळले गेले. जनतेला याबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

