/अंघोळीनंतर वापरायचा बाथरोब, डोक्यावर टॉवेल अन्... मेट्रोत तिचं काय सुरु होतं पाहिलं का? शेजारच्या महिलाही थक्क; Video तुफान चर्चेत

सोशल मीडियावर काय कधी व्हायरल होईल सांगणं कठीण आहे. सध्या सोशल मीडियावर असाच क व्हिडीओ चर्चेत असून या व्हिडीओमध्ये एक महिला बाथरोब घालून आणि डोक्यावर टॉवेल गुंडाळून चक्क मेट्रोनं प्रवास करताना दिसतेय. हा व्हिडीओ दिल्ली मेट्रोमधील असून अंघोळीनंतर ज्या पद्धतीने बाथरुममध्ये बाहेर पडतात तेच कपडे परिधान करुन ही महिला मेट्रोत महिलांसमोर 'स्किनकेअर रूटीन' करताना दिसतेय. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत असून या व्हिडीओवरुन ऑनलाइन माध्यमांवर दोन गट पडल्याचं दिसत आहे. काही जणांनी अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी स्टंटबाजी करण्याची गरज काय असा सवाल केला आहे. तर काहींनी या महिलेच्या हिंमतीचं कौतुक केलं आहे.
व्हायरल झालेल्या या क्लिपमध्ये, ही महिला दिल्ली मेट्रोच्या डब्यात बाथरोबसारखे कपडे परिधान करुन प्रवास करताना दिसतेय. अंघोळ करताना केस धुतल्यानंतर ज्या पद्धतीने महिला डोक्यावर टॉवेल गुंडाळतात तसा टॉवेकलही तिने गुंडाळलेला दिसतोय. अशा अवतारातील महिलेला मेट्रोने प्रवास करताना पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. अनेक सहप्रवासी तिच्याकडे पाहत असतानाही ती डोळ्यांखाली स्किनकेअरसाठी वापरलं जाणारं लोशन लावताना दिसतेय.
हा व्हिडीओ पाहून सार्वजनिक ठिकाणी वर्तन कसं असावं, वैयक्तिक मर्यादा कशा पाळल्या पाहिजेत आणि विचित्र गोष्टी करुन त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ते सोशल मीडियावर शेअर करण्याच्या वाढत्या ट्रेंडबद्दल काहींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. व्हिडीओमधील सहप्रवासी महिला, खास करुन वयस्कर महिला या तरुणीकडे आश्चर्याने पाहत असल्याचं दिसत आहे.
अनेकांनी या महिलेच्या पेहरावावरुन भाष्य केलं आहे. घरी स्किनकेअर रूटीन करण्याऐवजी तिने यासाठी मेट्रोची निवड का केली? असा सवाल एकाने विचारलाय. तर अन्य एका व्यक्तीने तिच्या या पेहरावाची तुलना करता, 'हे म्हणजे लग्नात बिकिनी घालण्यासारखा हा प्रकार झाला', असं म्हटलं आहे. एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी असे का करेल? असा सवाल एकाने केला आहे. ही महिला कदाचित सवंग प्रसिद्धी आणि सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करत असावी. यासाठीच तिने हा व्हिडीओ शूट केल्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
एका सोशल मीडिया युझरने या महिलेची बाजू घेतली आहे. ती केवळ तिच्या त्वचेची काळजी घेताना दिसतेय. पण लोक तिच्याबद्दल खूपच जास्त विचार करुन नको ते निष्कर्ष काढत आहेत, असं या व्यक्तीने म्हटलं. सार्वजनिक ठिकाणी वैयक्तिक स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असाव्यात का, असा प्रश्नही एकाने या व्हिडीओवर कमेंट करताना उपस्थित केलाय.