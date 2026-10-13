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अंघोळीनंतर वापरायचा बाथरोब, डोक्यावर टॉवेल अन्... मेट्रोत तिचं काय सुरु होतं पाहिलं का? शेजारच्या महिलाही थक्क; Video तुफान चर्चेत

हा व्हिडीओ पाहून सोशल मीडियावर दोन गट पडल्याचं दिसत आहे. व्हिडीओमधील सहप्रवासी महिला, खास करुन वयस्कर महिला या तरुणीकडे आश्चर्याने पाहत असल्याचं दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 13, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:02 AM IST
अंघोळीनंतर वापरायचा बाथरोब, डोक्यावर टॉवेल अन्... मेट्रोत तिचं काय सुरु होतं पाहिलं का? शेजारच्या महिलाही थक्क; Video तुफान चर्चेत
Image Credit: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे (फोटो व्हिडीओवरुन स्क्रीनग्रॅब)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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