'मी 3 सापांच्या पिल्लांना जन्म दिलाय', महिलेचा धक्कादायक दावा, डॉक्टरांच्या रिपोर्टमधून धक्कादायक कारण समोर

'मी तीन सापांना जन्म दिला आहे', मध्य प्रदेशामधील छतरपूर जिल्ह्यातील एका महिलेच्या अविश्वसनीय दाव्याने उडली एकच खळबळ. नेमकं काय घडलं?

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 9, 2025, 03:01 PM IST
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील मऊ मसानियां गावात एक धक्कादायक आणि अविश्वसनीय प्रकार समोर आला आहे. राजनगर तालुक्यात राहणाऱ्या रिंकी अहिरवार या महिलेनं दावा केला आहे की तिनं सापाच्या तीन पिल्लांना जन्म दिला आहे. या विचित्र दाव्यानंतर संपूर्ण गावात खळबळ माजली असून, महिलेला पाहण्यासाठी आणि तिचं म्हणणं ऐकण्यासाठी गावकऱ्यांची गर्दी जमली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रिंकिला तीव्र पोटदुखीचा त्रास होत होता. त्यानंतर तिनं घरातल्या एका भांड्याखाली सापाच्या पिल्लांसारखा दिसणारा मृत जीव ठेवला होता. रिंकीचा दावा होता की हेच ते ‘सापाचे पिल्लं’ आहेत आणि जो कोणी त्यांना पाहील, तो मरेल. मात्र, गावकऱ्यांनी तिचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं नाही. अनेकांनी तो जीव जवळून पाहिला व त्याचे व्हिडिओही काढले.

रिंकी तिच्या दाव्यावर ठाम

रिंकीच्या या दाव्यामुळे कुटुंबीय घाबरले आणि तिला राजनगरच्या आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. तिथेही ती आपल्या दाव्यावर ठाम होती. डॉक्टरांनी मात्र तिच्या पोटदुखीवर उपचार केले आणि चौकशी केली. अधिक तपासणीसाठी तिला छतरपूर जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे.

डॉक्टरांनी काय सांगितलं? 

BMO डॉक्टर अवधेश चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की, कोणत्याही महिलेला सापाची पिल्लं जन्म देणं हे जैविकदृष्ट्या शक्य नाही. रिंकीच्या शरीरातून बाहेर आलेले तथाकथित ‘जीव’ प्रत्यक्षात रक्ताचे मोठे थक्के (ब्लड क्लॉट्स) आहेत. तिला अलीकडे मासिक पाळी आली होती, ज्यामुळे रक्त जमा होऊन हे थक्के तयार झाले होते. सध्या तिची अल्ट्रासाऊंडसह पुढील तपासणी सुरू आहे आणि तिला अजूनही पोटदुखीचा त्रास आहे.

FAQ

1. रिंकी अहिरवार कोण आहे आणि कुठे राहते?

रिंकी अहिरवार ही मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील राजनगर तालुक्यातील मऊ मसानियां गावातील एक महिला आहे.

2. रिंकीने कोणता दावा केला?

रिंकीने दावा केला की तिने सापाच्या तीन पिल्लांना जन्म दिला आहे.

3. या दाव्यानंतर काय घडले?

या दाव्यानंतर गावात खळबळ माजली आणि गावकऱ्यांची तिला पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी गर्दी जमली.

