/IT मॅनेजरचा जॉब सोडून महिला बनली ऑटो ड्रायव्हर, 9 वर्षात कॉर्पोरेट जॉब सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

It Manager : IT मॅनेजरचा जॉब सोडून एक महिला ऑटो ड्रायव्हर बनली आहे. 9 वर्ष कॉर्पोरेटमध्ये जॉब केल्यानंतर या महिलेने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल. या महिलेने नोकरी सोडण्याचे कारण आणि ऑटो ड्रायव्हर म्हणून काम करताना तिला कसा प्रकारचा अनुभव येत आहे याबद्दल सोशल मिडियावर माहिती शेअर केली आहे.
बक्कळ पगाराची कॉर्पोरेट नोकरी मिळवण्यासाठी सगळेचजण धडपड करत आहेत. फक्त नोकरी मिळवण्यासाठीच नाही तर मिळालेली नोकरी टिकवण्यासाठी तितकीच नेहनत घ्यावी लागत आहे. बंगळुरूमध्ये एका महिलेने अगदी उलट निर्णय घेऊन खळबळ उडवून दिली आहे. नऊ वर्षे आयटी मॅनेजर म्हणून काम केल्यानंतर ही महिला रिक्षाचालक बनली आहे.
डॉ. नेझरीन मिधलाज नावाच्या महिलेने बंगळुरूमधील महिला रिक्षाचालकाचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. IT सेक्टरचा सेटल जॉब सोडून अचानक रिक्षा चालवण्याचा निर्णय का घेतला याबाबत त्यांनी या महिला रिक्षा चालकाला विचारले तिव्हा तिने कारण सांगितले ते ऐकून डॉ. नेझरीन आश्चर्यचकित झाल्या. त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत या IT मॅनेजरची स्टोरी शेअर केली आहे. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
एक दिवस मी रिक्षाने प्रवास करत होते. मी ज्या रिक्षात बसले होते त्या रिक्षाची लाक महिला होती. प्रवासादरम्यान, त्या महिला चालकाचा शांत स्वभाव, तिचा अढळ आत्मविश्वास आणि तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून मी प्रभावित झाले. तिच्याशी संवाद साधला असे डॉ. मिधलाज म्हणाल्या. पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या व्यवसायात एका महिलेला इतक्या सहजतेने ऑटो-रिक्षा चालवताना पाहून, डॉ. मिधलाज यांनी तिला तिच्या अनुभवाबद्दल विचारले. त्या महिला चालकाने हसतमुखाने तिच्या आयुष्याचा असा प्रवास सांगितला, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती.
आयटी ऑफिसमधली नोकरी सोडून महिला थेट रिक्षाचालक होणाऱ्या महिलेने अगदी सरळ सोपे कारण सांगितले आहे. बंगळुरूमध्ये या महिलेने तिची तणावपूर्ण आयटीची नोकरी सोडली आणि रिक्षा चालवायला सुरूवात केली. यातून ती महिन्याला जवळपास 60 हजार रुपये कमावतेय. आयटीमध्ये काम करणं तणावपूर्ण असल्यानं काम आणि वैयक्तिक आयुष्याचं संतुलन राखण्यासाठी महिलेनं रिक्षा चालवण्याचा निर्णय घेतला. आयुष्यात काही बदल हवा असल्यानं महिला स्वतःच्या वेळापत्रकानुसार काम करू लागली. तिच्या या निर्णयावर अनेकांना आश्चर्य वाटले.