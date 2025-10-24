English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘मराठी बोल नाहीतर...' एअर इंडियाच्या फ्लाइटमधील महिलेची सहप्रवाशाला ‘धमकी’

Woman on Air India flight ‘threatens’ co-passenger: एका प्रवाशाने असा दावा केला आहे की मराठीत न बोलल्याबद्दल त्याला एका सहप्रवाशाने धमकी दिली होती. 23 ऑक्टोबर रोजी कोलकाताहून मुंबईला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात ही घटना घडली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 24, 2025, 03:05 PM IST
‘मराठी बोल नाहीतर...' एअर इंडियाच्या फ्लाइटमधील महिलेची सहप्रवाशाला ‘धमकी’

Woman on Air India flight threatens co passenger : कोलकाताहून मुंबईला जाणाऱ्या एअर इंडिया फ्लाइटमध्ये एक महिला प्रवाशाने दुसऱ्या सहप्रवाशाला केवळ “मराठी न बोलल्यामुळे” धमकावल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, प्रवासी माहि खानने स्वतःच हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. घटनेची तारीख 23 ऑक्टोबर सांगितली जात आहे. माही खानच्या मते, ती महिला फ्लाइटमध्ये बसल्यावर त्याच्याकडे वळून म्हणाली की, “जर तू मुंबईला चालला आहेस, तर तुला मराठी येणं गरजेचं आहे.”

Add Zee News as a Preferred Source

व्हिडीओमध्ये काय दिसले? 

माही खानला त्याच्या महिला सहप्रवाशी बोलली की, “जर तू मुंबईला चालला आहेस, तर तुला मराठी येणं गरजेचं आहे.” मग पुढे व्हिडीओमध्ये त्याने तिला विचारले की, “तुम्ही मला मराठी बोलायला सांगत आहात?” त्यावर ती महिला म्हणाली “हो, मुंबईला जात असशील तर मराठी यायला हवी.” मात्र, ती महिला स्वतःचं नाव कॅमेऱ्यावर सांगायला तयार नव्हती. त्यानंतर परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आणि माही खानने एअर इंडिया क्रूला बोलावलं. त्याचवेळी ती महिला त्याला म्हणाली “मी दाखवते काय असते उद्धटपणा!”

खानने सांगितले की ती महिला सीट नंबर 16A वर बसली होती आणि सतत ओरडत होती. “ती म्हणत होती की मला मराठी बोलावं लागेल कारण मी मुंबईला चाललो आहे,” खानने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं. त्याने शांतपणे विचारलं  “काय उद्धटपणा आहे ही?” त्यावर महिलेचं उत्तर होतं “मी दाखवते काय असतो  उद्धटपणा!”

घटनेनंतर खानने एक वेगळा व्हिडीओ पोस्ट करून आपला अनुभव सांगितला आणि तो म्हणाला की ही फक्त वैयक्तिक गोष्ट नाही, तर ‘एका धोकादायक मानसिकतेचा’ भाग आहे. “तुम्ही कोणालाही जबरदस्तीने एखादी भाषा बोलायला भाग पाडू शकत नाही. तुम्ही आदर जबरदस्तीने मिळवू शकत नाही,” असे त्याने पोस्टमध्ये लिहिले.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahi Khan (@mahinergy)

माही खानने एअर इंडियाला या घटनेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एअर इंडियाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

FAQ

1. एअर इंडिया फ्लाइटवर नक्की काय घडलं?
कोलकाता ते मुंबई या एअर इंडिया फ्लाइटमध्ये एका महिला प्रवाशाने सहप्रवाशाला मराठी न बोलल्यामुळे धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या प्रवाशाचं नाव माहि खान असून त्याने या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

2. वाद कशावरून सुरु झाला?
महिलेनं माहि खानला सांगितलं की, "जर तू मुंबईला जात आहेस, तर तुला मराठी बोलता आली पाहिजे." यावरून दोघांमध्ये शब्दांचा चांगलाच वाद झाला.

3. त्या महिलेची ओळख पटली का?
सध्या त्या महिलेची ओळख उघड झालेली नाही. तिने स्वतःचं नाव व्हिडिओमध्ये सांगण्यास नकार दिला आहे.

4. एअर इंडिया क्रूने काय कारवाई केली?
माहि खानने सांगितले की त्याने क्रू मेंबर्सना बोलावले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी महिलेने पुन्हा त्याला “मी दाखवते तुला बदतमीजी म्हणजे काय असते” असं म्हणत धमकावलं.

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
air indiamarathiViral Video

इतर बातम्या

19 वर्षीय तरुणीवर वारंवार अत्याचार, लग्नाचं आमिष दाखवणाऱ्या...

मनोरंजन