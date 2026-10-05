/दिल्ली पोलिसांना आंदोलकांनी केलं हैराण, पोलिसांच्या बसची चावीच घेऊन तरुणी पसार! जंतरमंतरवरील आंदोलनात नेमकं काय घडलं?

राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान एक धक्कादायक आणि तितकीच चर्चेत आलेली घटना समोर आली आहे. आंदोलकांना घेऊन जाण्यासाठी उभी असलेल्या पोलिसांच्या बसची चावी एका महिला आंदोलकाने कथितरित्या हिसकावून घेतली आणि ती गर्दीतून पसार झाली. त्यामुळे आंदोलकांना घेऊन जाणारी बस जागेवरच अडकली. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असून, या कृतीवरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
जंतरमंतर परिसरात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येत होते. आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आले होते. काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांना बसमधून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची तयारी सुरू असताना ही घटना घडली.
समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या व्हिडीओनुसार, आंदोलकांना घेऊन जाण्यासाठी बस चालक वाहन सुरू करण्याच्या तयारीत होता. त्याचवेळी एका महिला आंदोलकाने बसजवळ जाऊन चालकाकडून चावी घेतल्याचे दिसते. चावी हातात आल्यानंतर ती महिला तिथून धावत निघून गेली. काही जण तिच्या मागे धावत चावी परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही व्हिडीओमध्ये दिसते.
बसची चावी उपलब्ध नसल्याने चालकाला वाहन पुढे नेता आले नाही. त्यानंतर काही पोलीस कर्मचारी बसला हाताने ढकलताना दिसले. या घटनेचा आणखी एक व्हिडीओही समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. या प्रकारामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, व्हिडीओची स्वतंत्रपणे सत्यता पडताळता आलेली नसल्याचे काही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
घटनेचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर समाजमाध्यमांवर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना घेऊन जाणारी बस थांबवण्यासाठी महिलेने केलेल्या कृतीचे कौतुक केले. तर काहींनी पोलिसांच्या वाहनाची चावी घेऊन जाणे आणि त्याचा मार्ग रोखणे यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे आंदोलन आणि कायद्याचे उल्लंघन यातील सीमारेषेवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जंतरमंतरवरील आंदोलनाला काही वेळातच तणावाचे स्वरूप आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान सुमारे 15 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून जवळपास 110 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडल्याचे आणि ताब्यात घेतलेल्या लोकांना घेऊन जाणाऱ्या बस अडवल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, चावी घेऊन जाणाऱ्या महिलेची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.