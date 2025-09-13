English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवराज यादव | Updated: Sep 13, 2025, 03:38 PM IST
'मला सेल्समनने...', 27 लाखांच्या नव्या कोऱ्या थारचा चुराडा करणाऱ्या महिलेने सांगितलं नेमकं काय घडलं, 'एका लिंबूने...'

Thar Accident Viral Video: दिल्लीमधील शोरुममध्ये नवी कोरी थार दुर्घटनाग्रस्त झाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. तरुणीने एक्सलेटर दाबल्यानंतर थार शोरुमच्या पहिल्या मजल्यावरुन थेट खाली कोसळली होती. थार खाली कोसळल्यानंतर उलटी पडली होती आणि प्रचंड नुकसान झालं होतं. दरम्यान या कारमध्ये असणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा दावा काहींनी केला होता. मात्र आता तरुणीने स्वत: व्हिडीओ शेअर करत कोणीही जखमी नसून, मृत्यूची बातमी चुकीची असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

दिल्लीतील एका शोरुममध्ये ही दुर्घटना घडली. 29 वर्षीय मानी पवार कार बाहेर रस्त्यावर काढण्यापूर्वी शोरूममध्ये पारंपारिक विधी करत होती. या विधीत गाडीच्या टायरखाली लिंबू चिरडणं होतं. तथापि, तिने चुकून अॅक्सिलरेटर दाबला, ज्यामुळे सुमारे 27 लाख रुपये किमतीची गाडी शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावरून खाली पडली. 

"हा व्हिडिओ बनवण्यामागील उद्देश खोट्या बातम्या खोडून काढणं आहे. काही लोकांनी व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळवण्यासाठी खोटे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांनी सांगितलं की अपघातात सहभागी महिलेला फ्रॅक्चर झाले आणि तिचे नाक मोडले. त्यांनी म्हटलं की महिलेचा मृत्यू झाला आहे. हे सर्व बनावट व्हिडिओ आहेत," असं गाझियाबादच्या रहिवासी मानी पवारने इंस्टाग्राम अकाउंटला शेअऱ केलेल्या व्हिडीओत सांगितलं आहे. 

पूर्व दिल्लीच्या निर्माण विहारमधील शोरूममध्ये घडलेल्या घटनेचे वर्णन करताना, ती म्हणाली की ती तिच्या कुटुंबासह आणि एका सेल्समनसह कारमध्ये होती. "कार हाय आरपीएमवर होती, सेल्समनने आम्हाला आधीच सांगितलं होते, आणि ती अचानक वेगात आली आणि कोसळून उलटली," असं तिने सांगितलं आहे. 

"गाडी पडल्यानंतर, आम्ही तिघेही समोरच्या दारातून बाहेर पडलो आणि आमच्यापैकी कोणालाही कोणतीही दुखापत झाली नाही," असंही तिने स्पष्ट केलं. तसंच आपल्या मृत्यूचा दावा खोटा असल्याचं स्पष्ट करत म्हटलंय की, "मी जिवंत आहे, मेलेली नाही. कृपया बनावट व्हिडिओ पसरवणे थांबवा".  

अपघातानंतरचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये शोरूमच्या खाली रस्त्यावर उलटलेली कार दाखवण्यात आली होती.

नेमकं काय झालं?

सोमवारी संध्याकाळी, मानी पवार दिल्लीतील निर्माण विहारमधील महिंद्रा शोरूममध्ये त्यांच्या 27 लाखांच्या नवीन थारची डिलिव्हरी घेण्यासाठी पोहोचली होती. शोरूममधून गाडी बाहेर काढण्यापूर्वी मानीने पूजा आणि विधी करण्याचे ठरवले. शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या थारच्या चाकासमोर एक लिंबू ठेवण्यात आला. मानी पवारने गाडी सुरु केली आणि लिंबू टायरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने चुकून अ‍ॅक्सिलरेटर जोरात दाबला.

कारमध्ये मानी पवार आणि शोरुममधील कर्मचारी विकास होता. अॅक्सलेटर दाबल्यानंतर काच फोडून कार दुकानातून बाहेर पडली आणि फुटपाथवर कोसळली. अपघातानंतरच्या व्हिडिओमध्ये कार शोरूमच्या खाली रस्त्यावर उलटलेली दिसत आहे.

अपघातात जखमी झालेली मानी पवार आणि शोरुम कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. प्राथमिक उपचारानंतर दोघांनाही घरी सोडण्यात आले.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

