'मला सेल्समनने...', 27 लाखांच्या नव्या कोऱ्या थारचा चुराडा करणाऱ्या महिलेने सांगितलं नेमकं काय घडलं, 'एका लिंबूने...'

Thar Accident Viral Video: दिल्लीमधील शोरुममध्ये नवी कोरी थार दुर्घटनाग्रस्त झाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. तरुणीने एक्सलेटर दाबल्यानंतर थार शोरुमच्या पहिल्या मजल्यावरुन थेट खाली कोसळली होती. थार खाली कोसळल्यानंतर उलटी पडली होती आणि प्रचंड नुकसान झालं होतं. दरम्यान या कारमध्ये असणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा दावा काहींनी केला होता. मात्र आता तरुणीने स्वत: व्हिडीओ शेअर करत कोणीही जखमी नसून, मृत्यूची बातमी चुकीची असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
दिल्लीतील एका शोरुममध्ये ही दुर्घटना घडली. 29 वर्षीय मानी पवार कार बाहेर रस्त्यावर काढण्यापूर्वी शोरूममध्ये पारंपारिक विधी करत होती. या विधीत गाडीच्या टायरखाली लिंबू चिरडणं होतं. तथापि, तिने चुकून अॅक्सिलरेटर दाबला, ज्यामुळे सुमारे 27 लाख रुपये किमतीची गाडी शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावरून खाली पडली.
"हा व्हिडिओ बनवण्यामागील उद्देश खोट्या बातम्या खोडून काढणं आहे. काही लोकांनी व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळवण्यासाठी खोटे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांनी सांगितलं की अपघातात सहभागी महिलेला फ्रॅक्चर झाले आणि तिचे नाक मोडले. त्यांनी म्हटलं की महिलेचा मृत्यू झाला आहे. हे सर्व बनावट व्हिडिओ आहेत," असं गाझियाबादच्या रहिवासी मानी पवारने इंस्टाग्राम अकाउंटला शेअऱ केलेल्या व्हिडीओत सांगितलं आहे.
#दिल्ली : लक्ष्मीनगर में एक लड़की महिंद्रा #शोरूम पहुंची #थार गाड़ी लेने, लड़की #ड्राइविंग सीट पर बैठी एक्सीलेटर पर रखा #गाड़ी पहली मंजिल का शीशा तोड़ते हुए सीधे नीचे गिरी।#Delhi #Mahindra #mahindrathar #attention#pmhardoi pic.twitter.com/ZHNUjYqyM4
पूर्व दिल्लीच्या निर्माण विहारमधील शोरूममध्ये घडलेल्या घटनेचे वर्णन करताना, ती म्हणाली की ती तिच्या कुटुंबासह आणि एका सेल्समनसह कारमध्ये होती. "कार हाय आरपीएमवर होती, सेल्समनने आम्हाला आधीच सांगितलं होते, आणि ती अचानक वेगात आली आणि कोसळून उलटली," असं तिने सांगितलं आहे.
"गाडी पडल्यानंतर, आम्ही तिघेही समोरच्या दारातून बाहेर पडलो आणि आमच्यापैकी कोणालाही कोणतीही दुखापत झाली नाही," असंही तिने स्पष्ट केलं. तसंच आपल्या मृत्यूचा दावा खोटा असल्याचं स्पष्ट करत म्हटलंय की, "मी जिवंत आहे, मेलेली नाही. कृपया बनावट व्हिडिओ पसरवणे थांबवा".
अपघातानंतरचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये शोरूमच्या खाली रस्त्यावर उलटलेली कार दाखवण्यात आली होती.
सोमवारी संध्याकाळी, मानी पवार दिल्लीतील निर्माण विहारमधील महिंद्रा शोरूममध्ये त्यांच्या 27 लाखांच्या नवीन थारची डिलिव्हरी घेण्यासाठी पोहोचली होती. शोरूममधून गाडी बाहेर काढण्यापूर्वी मानीने पूजा आणि विधी करण्याचे ठरवले. शोरूमच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या थारच्या चाकासमोर एक लिंबू ठेवण्यात आला. मानी पवारने गाडी सुरु केली आणि लिंबू टायरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने चुकून अॅक्सिलरेटर जोरात दाबला.
कारमध्ये मानी पवार आणि शोरुममधील कर्मचारी विकास होता. अॅक्सलेटर दाबल्यानंतर काच फोडून कार दुकानातून बाहेर पडली आणि फुटपाथवर कोसळली. अपघातानंतरच्या व्हिडिओमध्ये कार शोरूमच्या खाली रस्त्यावर उलटलेली दिसत आहे.
अपघातात जखमी झालेली मानी पवार आणि शोरुम कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. प्राथमिक उपचारानंतर दोघांनाही घरी सोडण्यात आले.